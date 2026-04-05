בזמן המלחמה: בכמה נמכרה דירת 3 חדרים בקריית שמונה?

העסקה: ברחוב ארנון 22 בשכונת הוורדים בקריית שמונה נמכרה דירת 3 חדרים בשטח של 100 מ"ר תמורת 700 אלף שקל.

העסקה נרשמה ברשות המסים לפני כשבועיים, במהלך השבוע השני למלחמה - שעה שהעיר הייתה תחת אש.

הפרויקט: הדירה היא חלק מפרויקט שהקימה חברת אשטרום בסוף שנות ה־90 בשכונת הוורדים, שמצויה בחלק המזרחי של העיר. את המגרש שבו מצויה הדירה ייעדה התוכנית לבית בן 16 דירות בשלוש קומות מעל לקומת קרקע, שמעליו גג רעפים משופע עם עליית גג.

המבנה ברחוב ארנון 22 כולל שתי כניסות, בכל אחת מהן שמונה דירות, שגודלן הולך ועולה עם הקומות: בקומת הקרקע הדירות הקטנות ביותר בשטח של 48 מ"ר, בקומות ראשונה ושנייה הדירות בגודל הבינוני בשטח של כ־80 מ"ר, ואילו בקומה השלישית הדירות הגדולות ביותר בשטח של 92 מ"ר.

הייחודי בדירות העליונות הוא שמדובר בדירות עם עליות גג, שכלואות בין הגגות המשופעים. על פי תשריטי הבית, לפחות במקור עליות הגג לא חוברו לקומה שמתחת באמצעות מדרגות, אלא נראו יותר כמו "בוידעם" ענקי שהכניסה אליו נעשתה באמצעות סולם לחור שנפער בתקרה. לכל הדירות, כולל הדירה שנמכרה, יש מחסנים בקומת הקרקע.

ברוח ימינו חשוב לציין כי התוכנית כללה 15 מקלטים ציבוריים. המבנה הספציפי כולל מקלט לתושבי הבית, דבר שיש להניח עודד את רוכש הדירה לבצע את העסקה דווקא עכשיו.

המחירים באזור: בינואר 2025 נרכשה דירה דומה בארנון 20 הסמוך, תמורת 670 אלף שקל; במאי 2025 נרכשה דירה בבניין דומה ברחוב הוורדים ב־680 אלף שקל; וביולי 2025 נרכשה דירת 3 חדרים זהה בארנון 24 תמורת 695 אלף שקל.

מכאן, כי שווי דירות בסביבה הגיע לרמת המחיר של העסקה הנוכחית, ואולי מעט נמוך יותר.

ניתוח העסקה: לפי רשות המסים, הדירה נמכרה לאורך השנים שלוש פעמים לפחות: לפני 13 שנים תמורת 320 אלף שקל, לפני חמש שנים תמורת 550 אלף וכעת תמורת 700 אלף שקל. אין מדובר בעליות מחירים יוצאות דופן, אך בהתחשב בזה שמדובר בשוק של עיר למודת מלחמות ואירועים בטחוניים - אי־אפשר שלא להתרשם.

בדיקת הרישומים בטאבו וברשות המסים מעלה כי העסקה דווחה לשני הגופים הללו לפני כשבועיים, כלומר עמוק בתוך המלחמה, כך שבהחלט סביר שגם אם המחיר סוכם עוד לפני פרוץ הקרבות, הרוכש לא נרתע גם לאחר מכן.

דבר השמאי: "מדובר במבנים שנבנו בתחילת שנות ה־2000 ללא ממ"ד, אך עם מקלט מרכזי לכל כניסה", אומר השמאי עדן סורדו. "לדירות בקומה האחרונה קיימת הצמדת עליית גג שלא בשימוש במקור. השמשת עליית הגג דורש היתר בנייה כחוק, וככל הנראה ברוב הדירות קיבלו היתר עם השנים. במקור, לעליית הגג היה סולם מתקפל. בדירות שעושים שימוש בעליית הגג נבנו מדרגות לולייניות צרות.

"מחירי הדירות במקום הגיעו לרמות גבוהות יותר לפני העלאת הריבית של 2022־2023 ולפני המלחמה, שאז נמכרו דירות בפרויקט הזה ברמות שמתקרבות יותר ל־800 אלף שקל".

השורה התחתונה: מקבץ העסקאות בדירות דומות מלמד כי העסקה נעשתה בהתאם למחיר השוק העדכני כיום בעיר.