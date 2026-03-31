החוזים העתידיים על מניות בארה"ב קופצים ומחיר הנפט החל לשנות כיוון לירידה בעקבות דיווח של הוול סטריט ג'ורנל לפיו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר לעוזריו שהוא מוכן לסיים את הלחימה הצבאית במזרח התיכון גם אם מצרי הורמוז יישאר סגורים ברובם.

● האפקט המפתיע של המלחמה: ערעור מעמדו של הדולר

● השבוע בתעשיות הביטחוניות | כך מנסה ארה"ב לפתור את בעיית המחסור הצפוי במיירטים

טראמפ ועוזריו העריכו כי פעולה שמטרתה לפתוח מחדש את נקודת החסימה הקריטית עלולה להאריך את הסכסוך מעבר ללוח הזמנים הראשוני למלחמה של עד שישה שבועות, כך דיווח ה-WSJ.

בתגובה החוזים על וול סטריט עולים בקרוב לאחוז והעלייה הקודמת במחירי הנפט נרגעת. הנפט עלה קודם, לכן לאחר שבלומברג דיווח כי איראן תקפה מכלית נפט כוויתית במימי דובאי.

באסיה נרשמת תנודתיות הבוקר (ג') כאשר מדד הקוספי של דרום קוריאה מוביל את הירידות עם נפילה של כ-2%.

אמש בוול סטריט המסחר ננעל במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק נפל בכ-0.7%, בהובלת מניות השבבים; מדד ה-S&P 500 נחלש בכ-0.4%; ומדד הדאו ג'ונס מוטה התעשייה הוסיף לערכו כ-0.1%. מדד הפחד (VIX) נסחר במעל 30 נקודות - שיא של כשנה.