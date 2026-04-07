השווקים מחכים לראות מה טראמפ יעשה: ירידות בחוזים בוול סטריט

7:55

המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת, בעוד החוזים על וול סטריט נסחרים בירידות ומחיר הנפט מטפס. ניקיי היפני מאבד כ-0.2% הבוקר, שנחאי הסיני נסחר ללא שינוי, מדד קוספי הדרום קוראיני נסחר גם הוא ללא שינוי ו-ASX 200 האוסטרלי מזנק ביותר מ-1%. היום לא מתנהל מסחר בבורסת הונג קונג בשל חג הפסחא.

מחיר נפט מסוג ברנט עולה בכ-1.5% ל-111 דולר לחבית. מחיר נפט מסוג WTI קופץ בכ-3% למחיר של יותר מ-115 דולר לחבית.

הזהב נסחר הבוקר ביציבות, ומחירו עומד על 4,686 דולר לאונקיה. הזהב, שחודש מרץ היה החלש ביותר שלו זה 17 שנה, התאושש בתחילת אפריל והשבוע נסחר בתנודתיות. מומחה מחברת XS.com אמר לוול סטריט ג'ורנל שמשקיעים משנים את התגובה שלהם לסיכון ומעדיפים נזילות, לכן הזהב מתנהג בסתירה מסוימת למעמדו כנכס מקלט בתקופות משבר.

הביטקוין נסחר בירידות קלות ומחיר מטבע דיגיטלי עומד בשעה זו סביב 69 אלף דולר.

המסחר מתנהל הבוקר על רקע מסיבת העיתונאים של הנשיא טראמפ שהתקיימה אמש, במהלכה התייחס למלחמה נגד איראן. טראמפ אמר כי "אפשר להשמיד את איראן בלילה אחד, וזה עלול להיות מחר בלילה". הוא איים שוב במספר הזדמנויות כי אם לא תיסגר עסקה מול איראן, ארה"ב תתקוף תחנות כוח במדינה, ו"תחזיר אותה לעידן האבן". בנוסף, טראמפ חזר על האיום שאם איראן לא תפתח את מצר הורמוז עד 20:00 בערב (3:00 בבוקר בשעון ישראל), ארה"ב תשמיד גשרים ותחנות כוח. במקביל, אתמול דחתה איראן את ההצעה להפסקת אש זמנית.

אמש, בסיומו של יום תנודתי, מדד הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה התחזק בכ-0.5%, ה-S&P 500 הוסיף לערכו כ-0.4% והדאו ג'ונס טיפס בכ-0.3%. כך, מדדי ה-S&P 500 והנאסד"ק סיכמו יום רביעי רצוף של עליות - הרצף הארוך ביותר מאז ינואר.

מרבית הסקטורים של ה-S&P 500 סיימו את היום בירוק, כאשר את העליות הובילו ענפי האנרגיה, הפיננסים והצריכה המחזורית, שהתחזקו בשיעור של 0.6%-0.8%. מנגד, שלושת הענפים היחידים שסיימו את היום באדום הם בריאות, חומרי גלם ותשתיות - ענפים שנחשבים לדפנסיביים באופן מסורתי - עם ירידות של כ-0.4%.

המכתב השנתי של נביא הזעם

ג'יימי דיימון, מנכ"ל ג'יי.פי מורגן צ'ייס, פרסם את המכתב השנתי שלו לבעלי המניות ושטח בפניהם תחזית קודרת לצד המלצות מדיניות אגרסיביות. דיימון, שעומד בראש הבנק הגדול בארה"ב וחגג בחודש שעבר 70, טוען כי על אמריקה להשקיע משאבים עצומים בחיזוק הצבא והכלכלה כדי לשמור על מעמדה.

לדבריו, הטלטלות בזירה הגיאו־פוליטית הן הסיכון המרכזי העומד בפני הבנק והכלכלה העולמית. הוא הדגיש כי המלחמות באוקראינה והעימותים במזרח התיכון, בדגש על המתיחות מול איראן, חייבים "להפיג לצמיתות את האשליה שהעולם בטוח". דיימון הגדיר את המצב הנוכחי כ"ממלכת אי־הוודאות".

בנוגע לאירופה, דיימון החריף את הטון וטען כי היבשת "נמצאת כרגע במסלול רע". הוא קרא לכינון הסכם סחר חופשי רחב עם אירופה כולה, אך התנה זאת בביצוע רפורמות כלכליות וצבאיות מצד המדינות ביבשת. במקביל, הוא התייחס למלחמת הסחר הגלובלית וציין כי "קרבות הסחר בבירור לא הסתיימו".

דיימון התייחס גם לזעזועים האחרונים בשוק האשראי, שכללו הגבלות על משיכת כספי משקיעים מקרנות ענק. הוא הזהיר כי למגזר זה אין שקיפות מספקת או הערכות שווי קפדניות, מה שעלול להוביל לגל מכירות בהול אם הסביבה המאקרו־כלכלית תורע. הוא צופה כי הרגולטורים ייאלצו בסופו של דבר לדרוש דירוגים מחמירים יותר ומחיקות שווי, מה שיחייב את הגופים להגדיל את הונם באופן משמעותי.

איך תגיב וול סטריט ליום שאחרי המלחמה?

אסטרטגים בוול סטריט מצביעים על סימנים לכך שהשווקים אולי מתחילים להסתכל מעבר לסכסוך עם איראן. "אם טראמפ מכריז שהמשימה הושלמה אנחנו גם מכריזים על תיקון בשוק המניות", כתבו אד יארדני ואליאס גריפנטרוג מ־Yardeni Research. הם ציינו שהחברה שלהם צפויה להוריד את סיכוי המיתון מ־35% ל־20% ברגע שהסכסוך במזרח התיכון באמת יסתיים. "עם זאת, אנו ממשיכים להחזיק ביעד סוף השנה של 7,700 עבור S&P 500 (פרמייה של כ־17% על המחיר בפתיחה ביום שני)", כתבו.

רמז לאופטימיות החבויה הופיע ביום שלישי שעבר, כשמדד S&P 500 זינק ב־2.9%, הרווח היומי הגדול ביותר מאז מאי, לאחר שהנשיא טראמפ סימן שהוא שוקל להפחית את הנוכחות הצבאית באיראן בשבועיים-שלושה הקרובים. אסטרטגים ב־UBS ציינו כי ההתאוששות החדה בעקבות כותרות חיוביות מראה כיצד פתרון לסכסוך - או אפילו התקווה לכך - יכולים להזניק במהירות את השווקים כלפי מעלה, "מה שמדגיש את החשיבות עבור משקיעים לטווח ארוך להישאר מושקעים". בבנק העריכו כי השווקים הגלובליים יסיימו את השנה בעליות.