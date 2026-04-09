12 דקות בלבד לפני ההכרזה הוא הימר שהפסקת האש בדרך - וזכה

שעות לפני שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז על הפסקת האש עם איראן, חשבונות חדשים בפולימרקט גרפו מאות אלפי דולרים על ההימור האם ארה"ב ואיראן יגיעו להפסקת אש עד 7 באפריל. כעת דפוס ההימורים המתוזמנים מעורר חשד: האם סוחרים בפלטפורמת החיזוי פעלו על בסיס מידע פנימי?

ההימורים בוצעו ביום שלישי, עוד לפני שטראמפ פרסם את ההודעה על הפסקת האש בת השבועיים, סביב השעה 18:30 (שעון החוף המזרחי). אלא שבאותן שעות ממש, המסרים שיצאו מהבית הלבן דווקא הצביעו על הסלמה: טראמפ הזהיר ברשתות החברתיות כי "ציביליזציה שלמה תמות הלילה", אם איראן לא תיענה לדרישתו לפתוח את מצר הורמוז עד השעה 20:00. למרות זאת, בלי שהיו סימנים בשטח להתקדמות במשא-ומתן עם טהרן, עשרות חשבונות חדשים הימרו בדיוק על התרחיש שהתגשם.

ניתוח של Dune, פלטפורמת אנליטיקה ומודיעין בלוקצ'יין, מראה כי לפחות 50 ארנקים חדשים הציבו הימורי "כן" משמעותיים על הפסקת האש, וזאת כהימור הראשון שביצעו.

לפי הניתוח, אחד מהחשבונות, שנפתח באותו היום בשעה 10:00 בבוקר, השקיע כ-72 אלף דולר במחיר נמוך במיוחד של 8.8 סנט ליחידה, ומימש בהמשך רווח של כ-200 אלף דולר. חשבון נוסף, שנפתח יום קודם לכן, הרוויח כ-125.5 אלף דולר. ארנק אחר, שנוצר 12 דקות בלבד לפני ההכרזה, השקיע כ-31.9 אלף דולר במחיר גבוה יותר וגרף רווח של כ-48.5 אלף דולר. המחיר הגבוה יותר בשלב המאוחר עשוי לשקף שמועות או ציפיות בשוק, בין היתר על רקע המאמצים של פקיסטן להאריך את הדד-ליין שהציב טראמפ.

ישנה אפשרות שהסוחרים פעלו מתוך הערכה פוליטית שטראמפ יאיים אך בסופו של דבר יסוג מעמדתו, כפי שקרה בעבר. תופעה זו זכתה לכינוי ברשת "Trump Always Chickens Out" (או בקיצור: TACO).

עם זאת, דפוס הפעולה שנראה כעת - פתיחת חשבונות חדשים עם הימורים גדולים ומדויקים בזמן קצר - מעורר חשד רחב יותר. העסקה עצמה אף הוגדרה על-ידי פולימרקט כ"שנויה במחלוקת", מאחר שבפועל איראן ממשיכה להטיל מגבלות על השיט בהורמוז, וההתקפות באזור לא פסקו. המשמעות היא שחלק מהמשתמשים עדיין ממתינים לתשלום, עד להכרעה שתתקבל בתוך כ-48 שעות.

יש לציין כי המידע הפומבי אינו מאפשר לזהות מי עומד מאחורי הארנקים, ורק לפלטפורמה עצמה יש גישה לזהות המהמרים. פולימרקט, מצידה, לא הגיבה לפניות של התקשורת הבינלאומית בנושא.

דפוס חוזר

מקרה דומה התרחש ב-23 במרץ. דקות לפני שפורסם פוסט של טראמפ בו הכריז כי הוא מנהל משא-ומתן עם איראן להפסקת הלחימה ודוחה את הדד-ליין שנתן למשטר בטהרן בחמישה ימים - חוזים עתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים על נפט רשמו פרץ פעילות יוצא דופן. נפח המסחר החריג נרשם בסביבות השעה 6:50 בבוקר שעון ניו יורק, שעה שמתאפיינת בדרך-כלל בנזילות דלה. דפוס דומה נצפה בשווקי הנפט. חוזים עתידיים של West Texas Intermediate לחודש מאי גם הם ראו עלייה ניכרת בפעילות המסחר בערך באותו הזמן, גם כן בניגוד למגמה הרווחת.

כ-15 דקות לאחר מכן, בשעה 7:05 בבוקר, פרסם טראמפ ברשת Truth Social כי ארה"ב ואיראן קיימו שיחות, וכי הוא עוצר את התקיפות המתוכננות על תחנות כוח ותשתיות אנרגיה איראניות. הודעה זו גרמה לעלייה בשווקים, כאשר החוזים עתידיים על מדד S&P 500 זינקו ביותר מ-2.5%, והחוזים העתידיים על מדד West Texas Intermediate ירדו בכמעט 6%.

קבוצת חשבונות חדשים השקיעה כ-160 אלף דולר על תרחיש של הסכם בין ארה"ב לאיראן בתקופת הזמן הקרובה, רגע לפני ההודעה של טראמפ. אחד המהמרים כבר גרף עשרות אלפי דולרים בהימורים מוצלחים על עיתוי התקיפה האמריקאית.

האירועים הללו מעלים מחדש את החשש משימוש במידע פנים בשוקי תחזיות. סוגיה זו כבר הגיעה לשולחנות בקונגרס האמריקאי, שם בימים אלה מקודמת חקיקה דו-מפלגתית להרחבת ההגדרה של "מסחר במידע פנים" כך שתכלול גם פלטפורמות כמו פולימרקט, שמבוססת על חוכמת ההמונים ולעתים גם מידע פנים. גם שחקניות מרכזיות בענף, בהן Kalshi ופולימרקט עצמה, כבר הודו כי יש צורך לעדכן את הכללים.