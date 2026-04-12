אירוע של פעם ב-30 שנה בשווקים ניצב בפתח. האם מחר הוא היום?

1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

אחרי שהפסקת האש הזמנית הביאה לריבאונד בשווקים ולירידה חדה במחירי הנפט, בפתח שבוע המסחר הנוכחי, המשקיעים יגיבו לכישלון של סבב השיחות הראשון בין ארה"ב ואיראן באיסלמבאד. זאת, כאשר בניגוד לסיכומים הראשוניים בין שני הצדדים, עדיין לא מתאפשר מעבר חופשי ובטוח של ספינות במצר הורמוז. המשקיעים יגיבו גם להודעתו של טראמפ מהערב (א'), לפיה ארה"ב מטילה מצור ימי על המצר ותפציץ כל ספינה איראנית שתנסה לפגוע בספינותיה או בספינות שוחרות שלום אחרות.

בזירה המקומית, תשומת הלב תופנה בעיקר למו"מ הישיר בין ישראל ולבנון, אשר צפוי להיפתח ביום שלישי הקרוב בוושינגטון, בתיווך ארה"ב. ביום רביעי, הלמ"ס תפרסם את מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ, אשר ישקף לראשונה את השפעות המלחמה נגד איראן על האינפלציה בישראל.

בוול סטריט, עונת הדוחות של הרבעון הראשון ב-2026 תיפתח השבוע באופן רשמי, עם פרסומים של הבנקים הגדולים בארה"ב, ביניהם ג'יי. פי. מורגן, גולדמן זאקס ומורגן סטנלי . עוד ידווחו ענקיות השבבים ASML ו-TSMC , כמו גם ענקית הסטרימינג נטפליקס .

2 הבורסה המקומית בשיא חדש, מניות התוכנה שוב חוטפות

בפתח יום שני, המניות הדואליות צפויות להכביד על המסחר בת"א ולחזור בפער ארביטראז' שלילי כולל של כ-0.7%. פאלו אלטו תוביל את הירידות ותצנח בכ-10% - אם כי היא עדיין לא כלולה במדדים המובילים ולכן לא תשפיע עליהם. מניות השבבים הדואליות נובה , טאואר וקמטק ייחלשו בשיעור של 2%-3.5%, כאשר נייס תיפול בכ-6.4%. גם טבע תאבד מערכה כ-2.7%.

הבורסה בת"א חתמה את השבוע החולף בירוק בוהק, עם שיא חדש למדד הדגל ת"א 35, שביום שישי האחרון חצה לראשונה את רף 4,400 הנקודות; זאת, על רקע הפסקת האש הזמנית בין איראן וארה"ב, לצד הודעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו על מו"מ ישיר מול לבנון.

בסיכום שבועי, מדד ת"א 35 עלה בכ-6.1%, ת"א 125 הוסיף לערכו כ-5.5% ות"א 90 טיפס בכ-3.4%. את העליות הובילו סקטורים שביצועי־היתר שלהם מגלמים ציפיות לסיום המלחמה ולהטבה במצבה הכלכלי והגאופוליטי של ישראל: מדד הביטוח זינק בכ-14.7%, מדד הפיננסים קפץ בקרוב ל-10% ומדד הבנקים התחזק בכ-7%. מנגד, מדד המניות הביטחוניות ירד בכ-1.4%, והוא בין המדדים הענפיים הבודדים שסיימו את השבוע באדום.

גם הבורסה בניו יורק זכתה לרוח גבית מהפסקת האש הזמנית וחתמה שבוע ירוק, כאשר המדדים המובילים הציגו את הביצועים השבועיים החזקים ביותר שלהם מאז נובמבר 2025. מדד ה-S&P 500 עלה בכ-3.6%, הדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-3% והנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה התחזק בכ-4.7%. כך, ה-S&P 500 והדאו ג'ונס רושמים מתחילת השנה ירידה קלה של כ-0.4%, בעוד הנאסד"ק עם תשואה שלילית של כ-1.5%.

בבנק ההשקעות צ'רלס שוואב העריכו בסוף השבוע כי קריסה של הפסקת האש יכולה להביא להיפוך מהיר של המגמה שנרשמה בשבוע החולף. בסקירה שפרסם הבנק נכתב כי תגובת שוק המניות להכרזה על הפסקת האש הגיעה "בעיקר בשל סגירה מהירה של פוזיציות ספקולטיביות וגידורים הקשורים למלחמה, ופחות מסיבות הקשורות להערכה יסודית מחדש של הסכסוך והשלכותיו". כלכלני הבנק ציינו כי ישנו סיכון לתנודות חדות בטווח הזמן הקרוב, שיונעו על־ידי כותרות החדשות, והמליצו למשקיעים להימנע מלהוסיף סיכון באופן אגרסיבי לתיקי ההשקעות שלהם.

לצד ההתפתחויות הביטחוניות, שבוע רע עבר על מניות התוכנה, בפרט בתחום אבטחת הסייבר - כאשר את הקרדיט לזעזוע הנוכחי ניתן לזקוף שוב לפיתוחים חדשים של חברת ה-AI אנתרופיק. מניית פאלו אלטו נפלה ביום שישי במעל 6%, כאשר קרן הסל IGV, אשר עוקבת אחר מניות התוכנה, ירדה בכ-2.7% לרמתה הנמוכה מאז נובמבר 2023.

3 מזרחי טפחות: התחזקות השקל מגבירה את הציפיות להורדות ריבית

הפסקת האש הזמנית וההודעה על המו"מ הצפוי בין ישראל ולבנון הקפיצה ביום שישי את שער הדולר-שקל לרמה של 3.03 שקלים - שיא שלא נראה מעל 30 שנה. יוני פנינג, האסטרטג הראשי של מזרחי טפחות, ציין כי התחזקות השקל הביאה להתמתנות מחודשת בציפיות הריבית המקומיות הקצרות, כאשר המסחר בשוק הנגזרים משקף כעת צפי ליותר משתי הורדות ריבית בשנה הקרובה.

אחרי שצנחו בחדות בעקבות הפסקת האש, מחירי הנפט סיימו את השבוע מתחת לרף ה-100 דולר לחבית. נפט מסוג ברנט ננעל ביום שישי סביב 95 דולר, בעוד נפט מסוג אמריקאי ננעל סביב 96.5 דולר.

הסוחרים בשוק הנפט יגיבו להודעה הדרמטית של נשיא ארה"ב, לפיה ארה"ב מטילה סגר ימי מלא על איראן. "איראן לא מוכנה לוותר על שאיפות הגרעין שלה. החל מרגע זה, הצי של ארצות הברית, הטוב ביותר בעולם, יתחיל בתהליך של חסימת כל ספינה המנסה להיכנס למצר הורמוז או לצאת ממנו", כתב הנשיא בציוץ ברשת החברתית שלו Truth Social. "הנחיתי לעכב כל כלי שיט בהורמוז ששילם אגרה לא חוקית לאיראן", הבהיר טראמפ. "איראן לא תורשה להרוויח ממעשה הסחיטה הבלתי חוקי הזה".

נוסף על כך, הסוחרים יגיבו למתקפות האיראניות על תשתיות הנפט בערב הסעודית בסוף השבוע, שלפי סוכנות הידיעות הסעודית חתכה את תפוקת הנפט של המדינה בכ-600 אלף חביות ביום.

הזהב, שספג לחצים לאחרונה, בין היתר, על רקע מגמת ההתחזקות של הדולר, ירד קלות ביום שישי האחרון וננעל סביב 4,750 דולר לאונקיה. איימי גוואר, אסטרטגית מתכות וכרייה במורגן סטנלי, אמרה ל-CNBC כי "הזהב ממש מתנהג כמו נכס סיכון ולא כמו מקלט בטוח". לדבריה, "זה נורמלי לראות קצת חולשה בזהב" לאחר זעזוע, מכיוון שהמשקיעים מחפשים אחר נזילות; אך היא ציינה גם שהמחירים הפכו לחשופים במיוחד לעסקאות של מחזיקים גדולים של זהב כמו בנקים מרכזיים וקרנות סל.

4 כיצד המלחמה נגד איראן תשפיע על האינפלציה בישראל?

בישראל, מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ יפורסם ביום רביעי הקרוב. מודי שפריר, אסטרטג השווקים הראשי של בנק הפועלים, העריך כי המדד יעלה בכ-0.6% (קצב שנתי של 2.1%), אך ציין כי אי־הוודאות לגבי המדד הנוכחי גבוהה מהרגיל, בשל שינויי המדידה שהלמ"ס נאלצה לבצע בעקבות המלחמה. עליות בולטות צפויות ברכיבי הדלק, הטיסות לחו"ל והבראה ונופש.

אלכס זבז'ינסקי ציין בסקירתו השבועית כי שוק האג"ח הישראלי, שהתאושש בעקבות הפסקת האש הזמנית, אינו משקף כהלכה את סיכוני האינפלציה. לדבריו, "ציפיות האינפלציה בישראל עלו בתקופת המלחמה רק בטווחים הקצרים. בטווחים הבינוניים והארוכים הן נותרו ללא שינוי או אף ירדו, בניגוד לכל שאר המדינות. ציפיות האינפלציה ל-5 שנים בישראל נמוכות בשיעור שבין 0.5% עד 1% מכל מדינה אחרת, למרות הקורלציה ההיסטורית של כ-80% בין קצב האינפלציה בישראל לבין המדינות העיקריות".

זבז'ינסקי הוסיף כי "קשה להסביר את הפער הגדול כל כך לטובת ישראל בציפיות האינפלציה שנוצר בתקופת המלחמה. המלחמה עלולה דווקא לגרום עלייה חזקה יותר באינפלציה בישראל מאשר במדינות האחרות. אמנם השפעת העלייה במחירי האנרגיה על האינפלציה בישראל נמוכה יותר, אך בישראל יש השפעות אינפלציוניות שלא קיימות במדינות האחרות - מחסור ביבוא, התייקרות הטיסות לחו"ל בגלל ירידה בהיצע שבנוסף עלולה לגרום להתייקרות הנופש בישראל, מחסור בעובדים בגלל המילואים ועלייה בביקוש לדירות להשכרה בפרט עם ממ"ד".

בארה"ב, מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ הצביע על עלייה של 0.9% - הקפיצה החודשית הגדולה ביותר מאז יוני 2022. כך, קצב האינפלציה השנתי עלה ל-3.3%, הרבה מעל יעד יציבות המחירים של הפדרל ריזרב (2%). במקביל, מדד הסנטימנט הצרכני של אוניברסיטת מישיגן לחודש אפריל ירד בחדות ל-47.6 נקודות - הנתון הנמוך ביותר של המדד אי פעם, מאז תחילת פרסומו לפני כ-50 שנה.

אלכסנדרה ווילסון-אליזונדו מגולדמן זאקס התייחסה למדד המחירים ואמרה ל-CNBC כי "ייתכן שזה יהיה נתון האינפלציה הטוב ביותר שנראה למשך תקופה, מכיוון שהוא עלול לשקף רק באופן חלקי את עוצמתו המלאה של הקונפליקט עם איראן". לדבריה, "לפד יש מקום להיות סבלני, וכל סיבה טובה לנהוג כך".

בעקבות הנתונים, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב, שצנחו בחדות עם ההכרזה על הפסקת האש הזמנית חזרו לטפס. תשואת האג"ח לעשר שנים עלתה במעל 2 נקודות בסיס לרמה של 4.31%, בעוד תשואת האג"ח לשנתיים עלתה בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 3.8%.

5 דויטשה בנק: המשקיעים לא ערוכים לעונת דוחות חזקה במיוחד

בנק ההשקעות דויטשה בנק שורי במיוחד לגבי עונת הדוחות שתיפתח השבוע בוול סטריט, וסבור כי המשקיעים אינם ערוכים לכך בהתאם. הבנק צופה צמיחה שנתית של 19% ברווחי חברות ה-S&P 500 - הרבה מעל קונצנזוס האנליסטים, שלפי נתוני FactSet, עומד על 12.6%.

באתר הכלכלי Buisness Insider סיכמו את הסיבות שציין הבנק לתחזית הרווחים האופטימית שלו, ביניהן: מחירי הנפט הגבוהים, שצפויים לספק רוח גבית משמעותית לחברות האנרגיה; צפי לדוחות חזקים של שחקניות מפתח בתחום ה-AI כמו אנבידיה ומיקרון, לצד צמיחה של 20% בסקטור הפיננסים; מדד הייצור של ISM שמצביע על התרחבות כלכלית, ועלייה ברווחי מניות התעשייה המחזוריות; תהליך הפיחות של הדולר, שצפוי לחזק את כוח הקנייה של לקוחות זרים; וצמיחה של 30% ברווחי סקטור חומרי הגלם, על רקע העלייה במחירי המתכות.

במקביל, בבנק מציינים כי החשיפה של המשקיעים לשוק המניות האמריקאי נמצאת במשקל־חסר משמעותי ומבחינה היסטורית, אף נמצאת במתאם עם קריסה ברווחי החברות. בינקי צ'אדהא, אסטרטג שוק המניות האמריקאי הראשי של הבנק, כתב כי "היסטורית, החשיפה המנייתית הייתה מתואמת היטב עם הצמיחה ברווחים, וכעת היא תואמת למצב בו הצמיחה עומדת להפוך לשלילית בטווח המיידי - בניגוד חד לצמיחה החזקה שאנו צופים ברבעון הראשון".