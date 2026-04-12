ג'יי.פי מורגן תובע את משקיעי פרנק, קרן אלף בין הנתבעות

הבנק ג'יי פי מורגן תובע את המשקיעים בפרשת רכישת חברת פרנק, כאשר אחת הנתבעות המרכזיות היא קרן ההון סיכון הישראלית אלף (Aleph) שהקים מייקל אייזנברג, לצד שורת משקיעים וגופים נוספים שהחזיקו במניות החברה טרם מכירתה. התביעה, שהוגשה לבית המשפט בדלאוור, אינה טוענת כי המשקיעים עצמם היו מעורבים בהונאה, אלא כי הם מחויבים חוזית לשאת בנזק שנגרם ממנה, מכוח הסכם שנחתם בעת העסקה.

כעת, לאחר שההונאה נחשפה והובילה להרשעות פליליות, דורש הבנק לממש את ההתחייבות הזו, ולחייב את כלל המשקיעים, ובהם קרן אלף, להשתתף בכיסוי ההפסדים.

300 אלף משתמשים ולא 4 מיליון

במרכז הפרשה עומדת היזמת צ'ארלי ג'ביס, מייסדת פרנק, סטארט-אפ שנועד לסייע לסטודנטים אמריקאים לקבל הלוואות ללימודים. החברה משכה את תשומת-לבו של ג'יי פי מורגן, שביקש להרחיב את פעילותו בתחום ולגשת למאגר מידע של צעירים בארה"ב.

אלא שלפי ממצאי החקירה, ג'ביס ניפחה באופן דרמטי את נתוני החברה. היא הציגה לבנק כי לפרנק כ־4.25 מיליון משתמשים, בעוד שבפועל היו לה כ־300 אלף בלבד. כדי לגבות את הנתונים, נטען כי נעשה שימוש ברשימות מזויפות ובנתונים סינתטיים.

הפער בין מצג השווא לבין המציאות התגלה זמן קצר לאחר השלמת העסקה, בין היתר בעקבות קמפיין שביצע הבנק אשר הצביע על איכות נמוכה של הנתונים. בהמשך נפתחה חקירה שהובילה להגשת כתבי אישום, להרשעת ג'ביס בחודש מרץ 2025 ולגזר דין של שבע שנות מאסר.

תביעה נגד המשקיעים, ולא נגד המייסדים

התביעה הנוכחית אינה מופנית נגד ג'ביס או מנהלי פרנק, אלא נגד המשקיעים שמכרו את החברה לבנק. לפי ג'יי פי מורגן, הנזק הישיר עומד על לפחות 175 מיליון דולר, סכום הרכישה, אך בפועל הוא גבוה יותר, ועשוי להגיע למאות מיליוני דולרים כאשר מביאים בחשבון הוצאות נוספות, תשלומים והשלכות משפטיות.

לטענת הבנק, גם אם המשקיעים לא היו מודעים להונאה, הם התחייבו במסגרת ההסכם לשאת בתוצאותיה. מנגד, חלק מהנתבעים כבר נמחקו מההליך או הגיעו להסדרים, בעוד אחרים, ובהם קרן אלף, ממשיכים לנהל מאבק משפטי.

קרן אלף מסרה בתגובה כי מדובר במחלוקת חוזית בלבד, וכי אין בתביעה כל טענה למעורבותה או ידיעתה על ההונאה. "אנו רוחשים כבוד רב לג'יי פי מורגן ולהנהלתו, אך איננו מסכימים עם פרשנותם להסכם", נמסר. "אנו בטוחים בעמדתנו ומצפים לברר את העניין בבית המשפט".