בזמן שארה״ב ואיראן מאיימות זו על זו, מה באמת קורה במצר הורמוז?

מכלית גדולה בשם RHN נכנסה למצר ממפרץ עומאן ביום רביעי, על פי נתונים של חברת המידע והאנליזה LSEG. מדובר במכלית נפט גולמי גדולה מאוד, שיכולה לשאת כ-2 מיליון חביות. היא מפליגה תחת דגל קוראסאו, אי קריבי, אך בבעלות חברה סינית.

מכלית ענק נוספת בשם אליסיה חצתה את המצר למפרץ הפרסי ביום שלישי. זו הייתה אחת מארבע מכליות לפחות בגדלים שונים שיצאו או נכנסו למצר אתמול, כך עולה מהנתונים.

בכל מקרה תנועת המכליות ביום הייתה נמוכה ב-90% ביחס לתנועה ב-27 בפברואר, יום לפני שארצות הברית וישראל תקפו את איראן.

תנועת המכליות נותרה נמוכה מאוד גם לאחר שארה"ב ואיראן הסכימו על הפסקת אש ב-7 באפריל.

נזכיר כי ארה"ב ואיראן מתחרות על השליטה במצר שאחראי על 20% מתפוקת הנפט בעולם. ביומיים האחרונים חיל הים האמריקאי חוסם את התנועה לאחר שהמשא ומתן לסיום המלחמה נכשל בסוף השבוע ואיראן סירבה לפתוח את התנועה החופשית במצר וביקשה להמשיך לשלוט בזהות המכליות שעוברות בו.

במהלך המלחמה איראן אפשרה לספינות ומיכליות של מדינות ספציפיות כמו סין והודו מעבר ולעתים בכפוף לאישור מראש ולתשלום של שני מיליון דולר.

יחד עם זאת על פי דיווחים שונים ספינות נוספות חצו את המצר לאחר שכיסו את כלי המעקב האלקטרוניים שלהם.