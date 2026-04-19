המחירים יעלו: רשת יוחננוף ממירה סניפים לסניפי "סיטי"

רשת יוחננוף הודיעה היום (א') כי היא ממירה 14 מבין 46 הסניפים שלה לסניפי "סיטי". בעקבות תהליך ההמרה של הסניפים, שמסתיים בימים אלה, חלק גדול ממחירי המוצרים יעלו בשיעור של אחוזים בודדים עד 10% בחלק מהמקרים.

בין המיקומים שבהם ניתן למצוא את סניפי "סיטי" של יוחננוף נמצאים אור יהודה, גן יבנה, ראשון לציון (קניון הבאר), אור עקיבא, טבריה, רחובות, אשדות יעקב, מודיעין, נס ציונה, תל אביב (נחלת יצחק), בת ים, קריית שדה התעופה, אשקלון ורעננה.

לפי אתר השוואת המחירים פרייסז, חלק מהמוצרים שהתייקרו עלו בשיעור של מעל 50%. כך לדוגמה משקה יוגורט פרוביוטי של מחלבות אירופה יעלה 5 שקלים בסניפי "סיטי" במקום 3.3 שקלים בסניפים הרגילים - הבדל של כ-51%. גם יוגורט ביו של יופלה יעלה בשיעור של כ-36% ל-5.80 שקלים במקום 4.25 שקלים. כך גם ארטישוק ואפונה של סנפרוסט, שמחיריהם יעלו ב-כ-60% וכ-40% בהתאמה.

תוכנית התרחבות

מיוחננוף נמסר: "נוכח תהליך ההתרחבות המשמעותי של הרשת, בכוונתנו להמשיך ולפתח מגוון פורמטים של סניפים. מטרת מהלך זה הוא להעניק ללקוחותינו את הערך הטוב ביותר עבורם.

"כחלק משמירת ערך השירות והחוויה, נדרשים מיקודים תפעוליים שונים ביחס לכל פורמט, הן בשיטות ההפעלה השונות והן בגיוון המוצרים, ניהול המדף והשיווק. רשת יוחננוף ממשיכה לפעול בהתאם למדיניותה ארוכת-השנים להציע לצרכנים מחירים תחרותיים ונגישים בכל תמהיל חנויות הרשת. בהתאם לכך, 14 סניפי 'סיטי' יציעו חוויית קנייה עירונית, נוחה ונגישה, לצד מחירים משתלמים. כחלק מהמחויבות שלנו, נמשיך להעניק לציבור הצרכנים תמורה גבוהה למחיר ושירות איכותי".

המיתוג של "סיטי" מתייחס לחנויות העירוניות הקטנות של יוחננוף, שבהן המחירים לרוב גבוהים יותר מאשר בחנויות האחרות של הרשת. כלומר, 32 הסניפים האחרים של יוחננוף יישארו בפורמט הישן וימכרו במחירים זהים לשוק. המחירים יועלו ב-14 הסניפים שיומרו, כאמור.

לחברה יש תוכנית התרחבות משמעותית, שבמהלכה ייפתחו בשנים הקרובות (על-פי תוכניות מאושרות) 26 סניפים נוספים למצבה הקיימת, ויעלו את סך סניפי הרשת ל-72.