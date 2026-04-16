ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום ברשת קרפור אישרו: מוצרים עם אזהרת ריקול נמכרו ללקוחות
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
קרפור

ברשת קרפור אישרו: מוצרים עם אזהרת ריקול נמכרו ללקוחות

אירוע חמור ברשת הסופרמרקטים הצרפתית: עם פתיחת יום המכירות של הסל של ישראל, נמכרו ללקוחות מוצרי נוטרילון שלב 1 - שהוחזרו עם אזהרת ריקול •  כזכור, אותו תחליף מזון לפעוטות הוכרז כסכנה בריאותית, ונאסר לשיווק על ידי משרד הבריאות לפני כחודשיים • מקרפור נמסר: "רואים בחומרה רבה את האירוע ומייחסים חשיבות עליונה לבטיחות במזון תינוקות"

נבו שפיר 10:38
סניף של רשת קרפור / צילום: פנינה בן שלום
עם פתיחת יום המכירות של הסל של ישראל ברשת קרפור, אמש (ד') נמכרו ללקוחות הרשת מוצרי נוטרילון שלב 1 - מוצרים שהוחזרו עם אזהרת ריקול. כזכור, אותו תחליף מזון לפעוטות הוכרז כסכנה בריאותית, ונאסר לשיווק על ידי משרד הבריאות לפני כחודשיים. ברשת קרפור אישרו את הידיעה.

בחודש פברואר האחרון משרד הבריאות הודיע כי יקים ועדת בדיקה, לאחר שגילה באיחור כי תינוק בן ארבעה שבועות נפטר מכשל נשימתי בבית החולים אסותא אשדוד, לאחר שצרך נוטרילון, המשווק על-ידי חברת טבע, מאצווה שבוצע עליה ריקול.

"קרפור רואה בחומרה רבה את האירוע ומייחסת חשיבות עליונה לבטיחות במזון תינוקות", נמסר בתגובה מהרשת. "הלקוחה פנתה לשירות הלקוחות, שם הונחתה להחזיר את המוצר ולקבל פיצוי והיא אכן החזירה את המוצרים".

עוד נמסר כי "עם פרסום הריקול כבר בחודש פברואר, פעלה הרשת בהתאם לכל הנהלים והסירה את המוצרים ממדפיה, הכל בהתאם להנחיות הרשויות, במקביל לעבודה מול ספק המוצרים שהינו מחויב לאסוף את מלוא המוצרים עליהם הוכרז הריקול", נמסר עוד.
"מיד עם קבלת המידע על האירוע, הוסרו אמש כל מוצרי נוטרילון ממדפי הרשת, עד להשלמת בדיקה מקיפה ומעמיקה שעורכת הרשת יחד עם הספק, בליווי ד״ר ציפורי, על מנת לוודא ולמנוע הישנות מקרים דומים".

אמש כאמור נפתח מבצע הסל של ישראל ברשת הסופרמרקטים הצרפתית. במסגרת קיבוע המחירים לפי מחירון שהוסכם עם משרד הכלכלה, מוצרי נוטרילון שלב 1 נכללו ברשימת המוצרים בהנחה משמעותית. המוצר נמכר בהנחה של עשרות אחוזים במחיר של 9.90 במקום מחירו המקורי שעומד בד"כ על 70 שקלים.