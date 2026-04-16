ברשת קרפור אישרו: מוצרים עם אזהרת ריקול נמכרו ללקוחות

עם פתיחת יום המכירות של הסל של ישראל ברשת קרפור, אמש (ד') נמכרו ללקוחות הרשת מוצרי נוטרילון שלב 1 - מוצרים שהוחזרו עם אזהרת ריקול. כזכור, אותו תחליף מזון לפעוטות הוכרז כסכנה בריאותית, ונאסר לשיווק על ידי משרד הבריאות לפני כחודשיים. ברשת קרפור אישרו את הידיעה.

בחודש פברואר האחרון משרד הבריאות הודיע כי יקים ועדת בדיקה, לאחר שגילה באיחור כי תינוק בן ארבעה שבועות נפטר מכשל נשימתי בבית החולים אסותא אשדוד, לאחר שצרך נוטרילון, המשווק על-ידי חברת טבע, מאצווה שבוצע עליה ריקול.

"קרפור רואה בחומרה רבה את האירוע ומייחסת חשיבות עליונה לבטיחות במזון תינוקות", נמסר בתגובה מהרשת. "הלקוחה פנתה לשירות הלקוחות, שם הונחתה להחזיר את המוצר ולקבל פיצוי והיא אכן החזירה את המוצרים".

עוד נמסר כי "עם פרסום הריקול כבר בחודש פברואר, פעלה הרשת בהתאם לכל הנהלים והסירה את המוצרים ממדפיה, הכל בהתאם להנחיות הרשויות, במקביל לעבודה מול ספק המוצרים שהינו מחויב לאסוף את מלוא המוצרים עליהם הוכרז הריקול", נמסר עוד.

"מיד עם קבלת המידע על האירוע, הוסרו אמש כל מוצרי נוטרילון ממדפי הרשת, עד להשלמת בדיקה מקיפה ומעמיקה שעורכת הרשת יחד עם הספק, בליווי ד״ר ציפורי, על מנת לוודא ולמנוע הישנות מקרים דומים".

אמש כאמור נפתח מבצע הסל של ישראל ברשת הסופרמרקטים הצרפתית. במסגרת קיבוע המחירים לפי מחירון שהוסכם עם משרד הכלכלה, מוצרי נוטרילון שלב 1 נכללו ברשימת המוצרים בהנחה משמעותית. המוצר נמכר בהנחה של עשרות אחוזים במחיר של 9.90 במקום מחירו המקורי שעומד בד"כ על 70 שקלים.