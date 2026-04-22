לאחר הודעת טראמפ: הניקיי בשיא חדש; מחירי הזהב קופצים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:20

ברקע הודעת הנשיא טראמפ, על הארכת הפסקת האש עם איראן, המדדים הבולטים באסיה מתנהלים כעת במגמה חיובית. מדד שנגחאי עולה בכ-0.2%; הקוספי מוסיף לערכו כ-0.2% וכך גם הניקיי שרושם עליות ושיא חדש. מוקדם יותר היום פורסמו נתוני הסחר ביפן, שהראו כי הייצוא היפני עלה בחודש השביעי ברציפות. מנגד, מדד ההנג סנג בהונג קונג צולל ב-1.3%.

כאמור, טראמפ הודיע במהלך הלילה כי הפסקת האש תוארך. "בהתבסס על העובדה שממשלת איראן מפוצלת קשות... התבקשנו להפסיק את ההתקפה שלנו על איראן עד למועד בו מנהיגיהם ונציגיהם יוכלו להעלות הצעה מאוחדת", כתב הנשיא האמריקאי בפוסט ב-Truth Social. הוא הוסיף כי הפסקת האש תוארך עד שטהרן תגיש הצעה או שיסתיימו הדיונים, וכי הצבא האמריקאי ימשיך את המצור על נמלי איראן. כתוצאה מכך, גם נסיעתו של סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס לפקיסטן נדחתה.

מי שמגיב לדברי הנשיא אלו מחירי הנפט שיורדים ועומדים כעת על 98.4 דולר לחבית ברנט ועל 89.4 דולר לנפט גולמי. גם החוזים העתידיים על וול סטרייט מגיבים בחיוב: הנאסד"ק קופץ בכ-0.6%, מדד ה-S&P500 עולה בכ-0.5% והדאו ג'ונס מוסיף לערכו כ-0.4%.

אתמול, עוד לפני ההודעה, וול סטריט ננעלה בירידות, ביום השני ברציפות, על רקע המתיחות סביב השיחות בין ארה"ב לאיראן. נאסד"ק ירד ב-0.6%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו בשיעורים דומים.

הנפט, שעלה ליותר מ-100 דולר לחבית ברנט, הוביל לירידות במניות, שמחקו עליות מוקדמות שהיו בדרך לשיא חדש במדד S&P 500.

עוד אתמול, אמזון עלתה לאחר שהודיעה על השקעה עד 25 מיליארד דולר בחברת Anthropic כחלק מהסכם מורחב להקמת תשתיות בינה מלאכותית.

לאחר זעזוע בצמרת ענקית הסמטרטפונים אפל , המניה ירדה. אתמול פורסם שלראשונה מאז 2011, מנכ״ל חדש ייכנס לתפקיד. ג'ון טרנוס, מי שעמד בשנים האחרונות בראש חטיבת הנדסת החומרה, יוביל את אחת מחברות הטכנולוגיה המשפיעות בעולם.

לייבפרסון הישראלית, סיימה את דרכה כחברה ציבורית ותימכר לחברת סאונד האונד לפי שווי שוק של כ-43 מיליון דולר.

מניית אוויס שוב זינקה אתמול לאחר זינוק חד של 23% שלשום. במהלך החודש האחרון, המניה כבר עלתה ביותר מ־550%. נראה כי אוויס נמצאת בתוך "שורט סקוויז" (Short Squeeze).

בגזרת הזהב, מחירו מזנק היום בכ-1.1%, ועומד כעת על 4,771 דולר לאונקיה. בשבוע האחרון הזהב רושם ירידה של כ-1%, בין היתר כתוצאה מהתחזקות הדולר. בגזרה זו, אגב, שער הדולר עומד הבוקר על 3.005 שקלים.