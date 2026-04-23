חברת דוראל אנרגיה, שמחזיקה בפעילות סולארי ואגירה נרחבת בעיקר בארה"ב ובישראל, מרחיבה דרמטית את פעילותה באירופה על-ידי רכישת חברת זפירוס, המחזיקה בתשתיות ייצור חשמל ברוח ובשמש באירופה ובפולין בפרט.

העסקה, במסגרתה דוראל תקנה 56% ממניות זפירוס בתמורה למעל מיליארד שקל, מגלמת רווח גדול של כ-700 מיליון שקל לקרן תש"י, המוכרת, לאחר שהחזיקה בחברה במשך כמעט 8 שנים. מניות דוראל וזפירוס עולות במסחר.

דוראל השלימה רכישת 55.88% ממניות זפירוס בתמורה ל-1.018 מיליארד שקל. זאת באמצעות תאגיד יעודי בשליטת דוראל, בשיתוף הפניקס פיננסים שתעמיד מימון של 400 מיליון שקל ותחזיק בעצמה 18% מהתאגיד הייעודי הנ"ל בתמורה ל-111 מיליון שקל.

על-פי הודעת דוראל, "הלוואת הפניקס לתאגיד הייעודי, בסך של 400 מיליון שקל, הועמדה לתקופה של 5 שנים. ההלוואה מובטחת, בין היתר, בערבות חברה בסך של עד 100 מיליון שקל. עסקת המימון הושלמה במקביל להשלמת העסקה לרכישת השליטה בזפירוס, וכספי ההלוואה שימשו כחלק מן התמורה בעסקה".

על-פי הערכות, קרן תש"י צפויה להרוויח בעסקה 700 מיליון שקל, זאת אחרי שהחזיקה את זפירוס מאז אוגוסט 2018. זו נחשבת החזקה ארוכה יחסית, והעלייה הניכרת בשווי חברות האנרגיה בשנים האחרונות עקב מהפכת הבינה המלאכותית ושיפור ביעילות של ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת פתחה חלון הזדמנויות עבור תש"י לבצע את המכירה.

דוראל מתמחה בייזום ופיתוח של תשתיות סולארי ואגירה, ומפתחת במהירות שדות סולאריים גדולים במיוחד בארה"ב. כעת, לאור ההתפתחויות ביכולת האגירה ומחירי האנרגיה העולים באירופה (בין השאר בשל משבר הורמוז בעקבות המלחמה באיראן), התשואות באירופה הפכו למשמעותיות ושוות את ההשקעה. בדוראל מתכוונים לא להסתפק בתשתיות הקיימת, אלא להשתמש בבסיס של זפירוס להתרחבות משמעותית עוד יותר באירופה.

"בסיס להמשך צמיחה"

לדברי יוני חנציס, מנכ"ל דוראל, "השלמת רכישת השליטה בזפירוס, לצד הצטרפות קבוצת הפניקס כשותפה לעסקה, משקפת את היכולת של דוראל להוציא לפועל מהלכים מורכבים ולהמשיך להתרחב בשווקים בינלאומיים. זפירוס מהווה פלטפורמה מבוססת בפולין, והחיבור אליה מחזק את הנוכחות של דוראל באירופה ומייצר בסיס להמשך צמיחה בהיקפים משמעותיים. לדוראל יש יתרונות תחרותיים ומומחיות מוכחת בפיתוח פרויקטים חדשים, לרבות בשילוב אגירה, ובכוונתנו לפעול במלוא המרץ להרחבת פעילותנו באירופה בשנים הבאות, תוך מיצוי הביקוש הגבוה לחשמל ירוק".

דוראל לוותה בעסקה על-ידי משרד עורכי הדין הרצוג, פוקס, נאמן ושות'; הפניקס לוותה על-ידי משרד מיתר; וקרן תש"י לוותה על-ידי משרד אגמון עם טולצ'ינסקי.