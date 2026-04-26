הישראלית שזינקה ב-17% - והמומחים חושבים שזו רק ההתחלה

המסחר בוול סטריט, בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע שעבר, התנהל במגמה מעורבת. במצטבר בימים חמישי ושישי, מדד נאסד"ק טיפס ב-0.7%, מדד S&P 500 עלה ב-0.4% ואילו מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.5%.

אלה המניות הישראליות (ובעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר:

מובילאיי התאוששה וקפצה אחרי הדוחות הכספיים

חברת האוטוטק מובילאיי פתחה את עונת הדוחות הכספיים של החברות הישראליות שנסחרות בוול סטריט, כשפרסמה דוחות ביום חמישי, בהם היא עקפה את תחזיות האנליסטים. במקביל, החברה גם עדכנה כלפי מעלה את התחזית השנתית והודיעה על רכישה עצמית של מניות ב-250 מיליון דולר.

בתגובה, מניית מובילאיי התחזקה גם ביום חמישי וגם ביום שישי, ובמצטבר הוסיפה לערכה ביומיים האלה 16.8% (במקביל, בעלת השליטה במובילאיי, אינטל , זינקה על רקע דוחות טובים שלה). בסוף השבוע, ננעלה מניית מובילאיי במחיר של 9.23 דולר, שמשקף לחברה שווי של כ-7.8 מיליארד דולר, תוספת של מעל מיליארד דולר לשווי לאחר הדוחות. בהסתכלות נרחבת יותר, מובילאיי רושמת עדיין תשואה שלילית של 11.6% מתחילת השנה, ושל 56% מאז ההנפקה בסוף 2022.

רוב האנליסטים הותירו את ההמלצות שלהם ללא שינוי בעקבות הדוחות, כאשר חלקם עדכנו מחירי יעד למניה. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, מתוך 31 אנליסטים שמסקרים את מניית מובילאיי, 17 חיוביים ו-14 נייטרליים. מחיר היעד הממוצע של האנליסטים משקף פרמיה של 44.4%.

בד בבד, מובילאיי פרסמה את הזימון לאסיפה השנתית של בעלי המניות שלה, במסגרתו מופיע הדיווח על שכר הבכירים בחברה. פרופ' אמנון שעשוע, המנכ"ל והמייסד, קיבל בשנת 2025 תגמולים בעלות כוללת של 16.6 מיליון דולר, מרביתם (15 מיליון דולר) כתגמול הוני. עוד ארבעה בכירים בחברה קיבלו תגמולים בעלות של 2.3-10.7 מיליון דולר כל אחד.

סיוה זינקה על רקע הסנטימנט החיובי בשוק השבבים

מניית סיוה זינקה ביום שישי ב-17.2% במחזור מסחר גבוה מהרגיל ורושמת עלייה של 67.8% מאז השפל האחרון אליו הגיעה בסוף חודש מרץ. לא היה בשבוע שעבר דיווח שעשוי להסביר את העליות, וככל הנראה, הן מגיעות על רקע הסנטימנט החיובי בשוק השבבים - גם בשבועות האחרונים באופן כללי, וגם ספציפית בסוף השבוע האחרון, בעקבות הדוחות הטובים של אינטל.

סיוה, בניהולו של אמיר פנוש, מפתחת טכנולוגיה לתכנון השבב עבור יצרניות שבבים, והיא מקבלת מהן תשלום כשהיא מוכרת להן את הטכנולוגיה, וגם כאשר נמכר המוצר הסופי שבתוכו השבב (לדוגמה, טלפונים סלולריים, אוזניות חכמות וכדומה). שווי השוק של סיוה כיום מגיע ל-804 מיליון דולר.

בשנה שעברה, המניה נחלשה, בין היתר על רקע הנפקה משנית שסיוה ביצעה, וכתוצאה מכך היא נגרעה ממדד S&P SmallCap 600 שבו היא נכללה קודם לכן. נכון להיום, ישנם שבעה אנליסטים שמסקרים את מניית סיוה, ולפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, כולם מחזיקים בהמלצות חיוביות על המניה. מחיר היעד הממוצע שלהם משקף פרמיה של 5.9% על מחיר המניה בנאסד"ק.

ברקע המהלך האקטיביסטי, רדקום זינקה לשיא של מעל שבע שנים

בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע שעבר, מניית רדקום זינקה ב-22.1% במצטבר, במחזורי מסחר גבוהים. בעקבות זאת, המניה ננעלה במחיר שיא של מעל שבע שנים, שמשקף לחברה שווי שוק של 264 מיליון דולר. הקפיצה לא מגיעה על רקע דיווח מצד החברה או אירוע בולט אחר.

רדקום, בניהולו של בני אפשטיין, מספקת לחברות תקשורת פתרונות ותובנות על רשתות התקשורת שלהן, לצורך פתרון בעיות ברשת ושיפור חוויית הלקוח. בחברה מתנהל כיום מהלך אקטיביסטי, במסגרתו בעלי מניות - בית ההשקעות ווליו בייס של ויקטור שמריך ועידו נויברגר, וכן ד"ר מיכאל זיסאפל וכליל זיסאפל (בנו ובתו של המייסד המנוח זהר זיסאפל) - מבקשים להדיח את רוב חברי הדירקטוריון ולמנות שלושה דירקטורים שהם מציעים. זאת, בשל מה שהם מגדירים ביצועי־חסר כרוניים של המניה.

דירקטוריון רדקום מתנגד להצעה, אך הודיע שלא יפתח במאבק ממושך ויקר נגד בעלי המניות. החברה זימנה אסיפה, שתתכנס בחודש הבא ותצביע על ההצעה. לפעמים, מהלך אקטיביסטי מוביל לעלייה במחיר המניה, משום שהמשקיעים סבורים שהוא יוביל להצפת ערך.