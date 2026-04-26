הממשלה אישרה היום (א') בישיבתה השבועית שני מינויים בכירים: דורון כהן יכנס לתפקיד נציב שירות המדינה, וציפי חוטובלי תעמוד בראש מערך ההסברה.

● נתניהו סיכם עם המעסיקים על הקלות במתווה החל"ת - באוצר לא מכירים

● מותג בסיכון גבוה: הכשל הניהולי שמאחורי ההסברה הישראלית

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע בחודש שעבר על בחירתו בכהן, והוא אושר בהמשך בוועדת המינויים המיוחדת. הוא צפוי להיכנס לתפקיד בחודש הבא, ולהחליף את פרופ' דניאל הרשקוביץ, שלמעשה מכהן כיום כממלא-מקום של עצמו.

כהן, בן 65, הוא רואה חשבון, כלכלן ומשפטן בהכשרתו. הוא שימש כמנכ"ל משרד האוצר בין השנים 2011 ל-2013, ובמקביל עמד בראש רשות החברות הממשלתיות בין השנים 2009 ל-2012. בשנים האחרונות ניהל את דיסקונט השקעות ושימש יו"ר דירקטוריון סלקום.

המינוי לנציבות מגיע לאחר סאגה ממושכת שהחלה עוד בסוף 2024, עם פרישתו של הרשקוביץ לאחר שש שנות כהונה כנציב שירות המדינה. מאז פעלה הנציבות - האחראית על מיון והעסקת עובדי מדינה - ללא מנהל קבוע.

נתניהו מינה תחילה את רואי כחלון לממלא-מקום, אולם כהונתו הוגבלה בהחלטת בג"ץ לשלושה חודשים ללא אפשרות הארכה. לאחר מכן ניסה ראש הממשלה למנות את מנכ"ל משרד החוץ עדן בר-טל, אך גם מועמדותו נפסלה על ידי היועמ"שית בשל זיקתו הפוליטית. ניסיון נוסף למנות את מנכ"ל הרבנות הראשית יהודה כהן לא צלח אף הוא, לאחר שנחשף כי מתנהלת נגדו בדיקה משמעתית בנציבות עצמה. בעקבות כל אלה אישרה היועמ"שית גלי בהרב-מיארה, ביוני 2025, את חזרתו של הרשקוביץ לתפקיד כממלא-מקום.

"מעולם לא מונתה אישה לנציבת שירות המדינה"

אף שאין עוררין על ניסיונו המקצועי של כהן וכישוריו לתפקיד, מינויו מעורר ביקורת מטעמים של אי-שוויון מגדרי. מיכל הלפרין, חברת ועדת המינויים הממשלתית התנגדה למינוי באומרה כי ״ראש הממשלה לא עמד בחובה האקטיבית לאתר נשים לתפקיד, הוועדה בחרה להסתתר מאחורי ייעוץ משפטי במקום לבדוק לעומק. בממשלה מכהנים 33 מנכ״לים מתוכם 33 גברים. הגיע העת לקיים את החלטת בית המשפט העליון". בשדולת הנשים מחו היום על המינוי והזכירו כי "ב-78 שנות המדינה מעולם לא מונתה אישה לתפקיד נציבת שירות המדינה".

במקביל למאבק של שדולת הנשים, אושר בממשלה מינויה של ציפי חוטובלי לתפקיד ראש מערך ההסברה הלאומי במשרד ראש הממשלה. נתניהו בחר בה לתפקיד, לאחר שבשנים האחרונות כיהנה כשגרירה בלונדון. בעבר כיהנה כשרה מטעם הליכוד בקדנציות קצרות במשרדי התפוצות וההתיישבות.