שיווק ופרסום וולט חווה תקלה עולמית באפליקציית השליחים שלה
וולט חווה תקלה עולמית באפליקציית השליחים שלה

לפני זמן קצר עלתה באפליקציה של וולט הודעה שאומרת כי הם חווים תקלה טכנית גלובאלית • התקלה, כך על פי החברה מונעת מהם לקבל הזמנות חדשות והם פועלים על מנת לחזור לפעילות במהירות האפשרית

נבו שפיר 14:58
שליח וולט

תקלה עולמית באפליקציית השליחים של וולט גרמה להפסקת האפשרות להזמנת משלוחים חדשים. לפני זמן קצר עלתה באפליקציה הודעת באנר מטעם החברה שאומרת כי "אנחנו חווים תקלה טכנית גלובאלית", ובהמשך מוסבר כי התקלה "מונעת מאיתנו לקבל הזמנות חדשות בשלב זה". עוד נכתב כי בוולט מטפלים בתקלה ומקווים לחזור לפעילות במהירות האפשרית.

המקור לתקלה נובע מעניין טכני באפליקציית השליחים, זו המאפשרת לעובדי וולט לקבל ולמסור מידע על אספקה של משלוחים. מדובר בתקלה שמשפיעה על משתמשי האפליקציה בכל העולם, שכן החברה פועלת ב-27 מדינות ברחבי העולם.

מוולט נמסר בתגובה: "אנו חווים כעת תקלה טכנית גלובלית שמשפיעה על קבלת הזמנות חדשות ופועלים לטיפול מהיר בתקלה. מתנצלים על אי הנוחות הזמנית".