חקירה חדשה נגד רמי לוי: לא דיווח על מחירי מוצרים ב"סל של ישראל"

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הודיעה היום (ד') כי תקיים חקירה טכנית נגד רמי לוי שיווק השקמה, זאת לאחר שהתעורר חשד כי רשת הקמעונאות לא עמדה בחובת הדיווח המושתת עליה מכוח חוק הגנת הצרכן וחוק התחרות במזון ובפארם.

מבדיקת אתר CHP, המשווה את מחירי הסופרים בכל הרשתות בהתבסס על מידע שנשאב ממסד הנתונים של משרד הכלכלה מכוח חוק המזון, עולה כי ברשת שיווק השקמה לא דיווחו על מספר מוצרים שנמצאים ב"סל של ישראל". מדובר ברשימת 118 המוצרים שהוזלו משמעותית בחלק מסניפי קרפור בעקבות היוזמה של משרד הכלכלה. העובדה שרשת לא מדווחת על מוצרים שמופיעים ברשימה, לא מאפשרת לצרכנים לבצע השוואה למחירים של המוצרים בקמפיין "הסל של ישראל".

לפי בדיקת גלובס, המוצרים הלא מדווחים מופיעים בחלק מסניפי רמי לוי, מה שמאשש את העובדה שהם קיימים במלאי של החברה. בין המוצרים הלא מדווחים ניתן למצוא אורז פרסי ואורז בסמטי מלא של סוגת, עדשים ירוקות של סוגת, לחם פשוט מלא של ופיתות כוסמין של מאפיית אנג'ל - ובסך-הכול 21 מוצרים שמופיעים ברשימת "הסל של ישראל".

קנס שעשוי להגיע למאות אלפי שקלים

חשוב להדגיש כי מדובר בשלב זה בחשד בלבד, שאם יתברר כנכון בהמשך הדרך, עשוי לייצר לחברה קנסות בגובה מאות אלפי שקלים. לאחר שיועבר המידע לרשות להגנת הצרכן, יתבררו הפרטים, ויוחלט, במקרה שיש מקום לכך, האם להטיל קנסות בלבד.

הרשות להגנת הצרכן פועלת באופן תדיר על-מנת לאתר הפרות של חוק התחרות במזון ובפארם, ואוכפת אותו - לעתים באמצעות קנסות ועיצומים של מיליונים נגד רשתות שיווק שונות שמבצעות עבירות.

מהרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן נמסר: "חוק קידום התחרות בענף המזון והפארם מטיל על קמעונאים גדולים חובה לדווח באופן שוטף את מחירי כלל המוצרים הנמכרים בסניפיהם. אי-דיווח מהווה הפרה של החוק ופוגע בשקיפות כלפי הצרכנים.

"הרשות רואה בחומרה כל ניסיון להתחמק מחובת הדיווח, ובוחנת בימים אלה דיווחים שהתקבלו בנושא לגבי קמעונאים ספציפיים. ככל שיימצאו הפרות, הרשות תפעל בכל הכלים העומדים לרשותה, לרבות הטלת עיצומים כספיים, לשם הבטחת ציות לחוק".

תגובת רמו לוי טרם התקבלה.