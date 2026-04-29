פירמת עורכי הדין גורניצקי GNY ממזגת לשורותיה את משרד הבוטיק בתחום הנדל"ן מקוב נוף הוברמן. במסגרת המיזוג יצטרף לגורניצקי צוות המשרד המונה 25 עורכי דין, ובהם שלושת מייסדי המשרד, רועי מקוב, אהוד נוף ומשה הוברמן; והשותפים מיטל שחר-בראון ודרור רוזנבלום. בעקבות המיזוג צפוי גורניצקי למנות בסך-הכול 375 עורכי דין.

משרד מקוב נוף הוברמן מלווה יזמים וקבלנים מוכרים במשק, ובהם קבוצת בסר וחברת גיא ודורון לוי בנייה והשקעות. בין היתר, המשרד ליווה פרויקטים של התחדשות עירונית בשכונות בבלי, יד אליהו ובצרון בתל אביב, ברמת גן, בהרצליה, באזור וברמלה.

עוד ליווה המשרד את הפרויקטים למגורים של מגדל רום בפארק צמרת בתל אביב ומגדל בורוכוב בגבעתיים. בתחום הנדל"ן המסחרי כוללת הפעילות את ליווי הפרויקטים של בסר במגדלי אלון בתל אביב, בראשון לציון ועל גבול רמת גן-בני ברק, כמו גם את מגדל טויוטה ומגדל סוזוקי. בנוסף ליווה המשרד את מגדלי בסר בשרונה בתל אביב, את פרויקט שער העיר ירושלים ואת משולש הבורסה ברמת גן.

מגורניצקי נמסר כי המיזוג צפוי לחזק את פעילות הפירמה בליווי של פרויקטים למגורים, עסקאות ייזום, מימון ומכר, קבוצות רכישה, עסקאות קומבינציה והתחדשות עירונית.

עוד אמרו בפירמה כי "החיבור עם משרד מקוב נוף הוברמן אינו רק מהלך של צמיחה, אלא חיזוק ישיר של האחיזה שלנו בשוק הנדל"ן. מדובר בצוות מוביל עם ניסיון מוכח והיכרות עמוקה עם השוק, המשתלב באופן טבעי בפעילות הקיימת ויאפשר לנו להמשיך להוביל עסקאות משמעותיות ולהרחיב את היקף הפעילות בתחום".

בראש גורניצקי עומד עו"ד פיני רובין, הנחשב לאחד מ"פרקליטי הצמרת" של המגזר העסקי, ואשר ייצג לאורך השנים אנשי עסקים בכירים ובהם סמי ועידן עופר, יצחק תשובה ושרי אריסון. הפירמה מדורגת לפי דירוג דן אנד ברדסטריט בין עשרת המשרדים הגדולים בענף, ובעקבות המיזוג צפוי להגיע המספר הכולל של העובדות והעובדים בה ל-550.

הפירמה מתמחה, בין היתר, בליטיגציה, בנדל"ן, בדיני מסים ובמיזוגים ורכישות, ומייצגת גם בעסקאות בינלאומיות. ב-2017 מונו עורכי הדין כפיר ידגר וליאור פורת לשותפים המנהלים בגורניצקי, והם החליפו בתפקיד את עו"ד מוריאל מטלון. מנכ"לית הפירמה היא עדי נחמיאס.

סימנים של התאוששות

המיזוגים בשוק עריכת הדין, אשר בעבר ידעו פריחה, רשמו בשנים האחרונות תנודות - כולל ירידה שנגרמה בעיקר על רקע חוסר היציבות במשק סביב המלחמה. עם זאת, באחרונה ניכרים סימנים של התאוששות.

כך, מוקדם יותר החודש הודיע משרד בלטר גוט אלוני, המונה כ-100 עורכי דין, כי ימזג לתוכו את משרד זאב ליאונד, משרד בוטיק בתחומי דיני התקשורת, אינטרנט וזכויות יוצרים.

ביולי 2025 הודיע משרד נשיץ-ברנדס כי ימזג לתוכו את משרד שלמה כהן מצפון הארץ, המתמחה בייצוג קיבוצים ואגודות שיתופיות; ואת משרדה של עו"ד ענבל דהן-שרון, המתמחה בדיפנס-טק. בעקבות המיזוגים הגיע נשיץ-ברנדס לכ-320 עורכי דין.

באוקטובר 2025 נפלה עסקת המיזוג שתוכננה בין משרד מיתר לבין משרד ארנון, תדמור-לוי, אשר אמורה הייתה להפוך את המשרד הממוזג לגדול בענף עם קרוב ל-900 עורכי דין.

המיזוג הגדול ביותר בענף בשנים האחרונות נערך בתחילת 2023 בין משרד גולדפרב-זליגמן לבין משרד גרוס, כאשר המשרד הממוזג מונה כיום קרוב ל-500 עורכי דין.