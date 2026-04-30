העלאת מחירים

אחרי תנובה וטרה: גם שטראוס מעלה מחירים

לאחר גל ההתייקרויות במוצרי החלב, כעת גם שטראוס מודיעה על העלאת מחירים של חלק ממוצריה • על פי הודעת החברה, עדכון המחירון לקמעונאים ייכנס לתוקף אחרי חג השבועות

נבו שפיר 16:46
גבינת סקי של שטראוס. צפויה להתייקר בקרוב
גבינת סקי של שטראוס. צפויה להתייקר בקרוב

בהמשך לגל ההתייקרויות במוצרי החלב, ולאחר שתנובה, טרה וגד הודיעו על העלאות מחירים, כעת גם שטראוס מודיעה על העלאת מחירים של חלק ממוצריה, כך על פי הודעה שפרסמה החברה לפני זמן קצר היום (ה').

בלעדי | המחקר שטוען: יוקר המחיה בישראל עשוי לעודד הגירה
בדיקת גלובס: רק רשת אחת הורידה מחירים בעקבות "הסל של ישראל"

על פי הודעת החברה, עדכון המחירון לקמעונאים ייכנס לתוקף אחרי חג השבועות, החל מה-1 ביוני. העדכון יחול על מוצרי החלב שבפיקוח ועל חלק ממוצרי החלב המשיקים, בשיעור של עד 1.2%, ובשיעור ממוצע של כ-0.61%, מכלל מוצרי המחלבות.

החלטה זו מגיעה על רקע החלטת המדינה מחודש שעבר להעלאת מחירי מוצרי החלב שבפיקוח ב-1%. בהתאם, מרבית המחלבות הגדולות מיהרו לגלגל את ההתייקרות על הצרכן ולהעלות מחירים. נזכיר כי חמאת תנובה עלתה עד כה בשיעור החד ביותר מבין מוצרי החלב הפופולריים, ומחירה עודכן כלפי מעלה בקרוב ל-5%.