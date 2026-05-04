חברת מקורות תשקיע בשנה הקרובה 430 מיליון שקל לטובת פיתוח תשתיות המים - כך אמר היום (ב') אייל בן דוד, סמנכ"ל פיתוח ולקוחות בחברת מקורות, בוועידת הדרום לעסקים של גלובס.

לדבריו, "מדובר בתחנות שאיבה, במאגרים ובקידוחים. בשנה הזו אנחנו מתכננים 47 קווי מים, כך שנרשת את הדרום בעוד 200 ק"מ כדי להבטיח תשתיות, וזה כולל תחנות שאיבה, בריכות, מאגרים וקידוחים, כדי להבטיח יכולת של פיתוח והתפתחות אזור הדרום".

בן דוד הסביר כי מטרת הפיתוח היא לא רק לתת אספקת מים להתיישבות ולחקלאות בדראום אלא גם לספק אמינות אספקת המים, ובייחוד על רקע המציאות הביטחונית, כך שהאזור יוכל לקלוט מים מגורמים ומקומות שונים.

"להביא את המים מהמרכז לדרום"

במסגרת תוכנית-האב של מקורות לדרום יושקעו בשנים הקרובות 2 מיליארד שקל כדי "להביא את המים מהמרכז לדרום". לדברי בן דוד, מתקן ההתפלה באשקלון יכפיל את עצמו בסוף העשור וישולש ב-2050. בנוסף, מפעל השפד"ן תופס את מי הקולחין של גוש דן, מטפל בהם בראשון לציון, וברשת של קווים הם עוברים עד לנגב המערבי לשימושי החקלאות. "אנו מגדילים את הקווים האלה. השנה גם נתחיל בביצוע תוואי חדש ממתקני התפלה במערב, כך שהמים יגיעו דרך דימונה ויירדו במורדות עד עופרים וחצבה ומשם לאזור הערבה".

בן דוד גם המחיש את הצורך בתשתיות הללו באמצעות מתקן ההתפלה סבחה הממוקם באילת, כשהערבה נסמכת על קידוחי מים כשהם מליחים, וזאת בשונה מאזור החוף, שם הקידוחים נעשים לעומק האקוויפר, וניתן לספקם כמי שתייה. "לכן המים האלה עוברים לחקלאות או עוברים התפלה מקומית. כדי ליצור מערכת אמינה, אנחנו מספקים מים מאזור דימונה לערבה תיכונה ועד לערבה הדרומית, ומצד שני ניקח מים מים סוף ונתפיל אותם יחד עם מי הקידוחים המליחים. אנחנו דוחקים צינורות מתחת לקרקעית הים שייצאו בעומק ים סוף, ונכפיל את ההיקפים".

בנוסף הוא הזכיר את האתגרים שעוד נותרו בפיתוח רשת תשתיות המים, ובראשם חיבור אזורים מנותקים כבקעת הירדן ורמת הגולן שלא מחוברים לרשת הארצית. במהלך השנה מתוקצבת תוכנית פיתוח תשתיות בכלל הארץ ב-1.6 מיליארד שקל מתוך תוכנית תלת-שנתית של כמעט 5 מיליארד שקל, וכן החברה אמונה על פיתוח תשתיות לאספקת מים בהיקפים של 20 מיליארד שקל.

לדברי בן דוד, "אספקת המים בנויה בישראל על קידוחים והפקת מים, המוביל הארצי וכניסה בעשור האחרון של מתקני ההתפלה. יש לנו תוכנית לקלוט עוד ועוד מתקני התפלה, ויש הכרח לבנות עוד מתקנים ולספק מים מאזור מערב למזרח. חשוב לנו ליצור יכולת אספקת מים ממספר מקומות ליישובים. משימת הפיתוח בדרום נועדה לפתח התיישבות וחקלאות - הדרום הוא אסם התבואה של מדינת ישראל, ויש לנו חובה לדאוג לו".

