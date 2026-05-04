דנילוביץ': "מדינת ישראל מקדשת את גוש דן ומייצרת קניבליזם בנגב"

"מדינת ישראל, במשך ממשלות כאלה ואחרות, מתעקשת להחמיץ את הנגב. זו טעות של הממשלה להסתכל על הנתונים ולהגיד שליישוב כזה יש מאזן הגירה חיובי ולאחר שלילי. זו טעות אופטית, שלא נשלה את עצמנו" - כך אמר היום (ב') רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע, בוועידת הדרום לעסקים של גלובס.

לדבריו, "מה שקורה היום זה קניבליזם שהמדינה מייצרת כאן בנגב. מיום הקמתה, מדינת ישראל מקדשת את גוש דן. כל הממשלות קבעו שהעוגן המרכזי יהיה גוש דן. אין זכות קיום למדינת ישראל אם ימשיכו להתמקד בגוש דן. מי אמר שהייטק צריך להיות במרכז? מדינת ישראל מחמיצה כי אין שינוי בכמות האוכלוסייה, וזה ילך ויחריף".

"ישראל היא מדינת יהודית שצריך להיות בה רוב יהודי מוצק בנגב", אמר דנילוביץ'. "יחד עם זאת, אנחנו צריכים לעשות הכול כדי לקרב אלינו את המיעוטים שגרים כאן איתנו, שרוצים את תחושת השייכות איתנו - בבנקים, בתחומי התרבות, הכספים ומערכת המשפט - והם גאים שדגל ישראל מונף אל על. הם מבינים שהם אזרחים שווים במדינת ישראל. צריך לקרב ולא להרחיק אותם".

"להפוך את הנגב לחלום הישראלי החדש"

דנילוביץ' הוסיף: "מדברים על משילות, משילות, משילות. איפה את, מדינת ישראל? הכול משליך על הכול? איפה התוכנית הממשלתית של מדינת ישראל, מה רוצים שיהיה כאן בעוד 20-30 שנה? המסלול האחד שאני מאמין בו - ובגלל זה אנחנו נמצאים כאן - הוא להפוך את הנגב לחלום הישראלי החדש. והוא יהיה החלום הישראלי החדש".

"אי-אפשר שלא לציין שאנחנו נמצאים באזור הזה, ואי-אפשר שלא לציין את הגבורה של התושבות והתושבים ושל המנהיגים שיש לנו פה בעוטף. אני לא בטוח שבכל מדינה היו יכולים ככה כעבור שלוש שנים לעמוד חזרה על הרגליים, עם כל היגון והצער והכאב, ולשווק שכונות חדשות ולהביא עסקים חדשים. זו הרוח היהודית, זו הרוח הישראלית. אנשים נוצרים פה את זיכרון ה-7 באוקטובר, ממשיכים קדימה ולא עוצרים לרגע".

דנילוביץ' אף החמיא לראש עיריית נתיבות, יחיאל זוהר, ואמר: "להיכנס לנתיבות ולראות את היישוב המתפתח - זו ציונות בהתגלמותה. אני זוכר את נתיבות בגלגולים קודמים - הייתי שחקן כדורגל בנערים של הפועל באר שבע. עבר זמן מאז. בנית פה יישוב לתפארת מדינת ישראל".

"דמוגרפית אנחנו בבעיה"

דנילוביץ' תקף: "מדינת ישראל, אם לא תתעוררי, זה עלול להיות חלום הבלהות של מדינת ישראל". לדבריו, "מדינת ישראל הולכת עם עיניים פקוחות ומסתכלת מטר קדימה ולא מתכננת קדימה. לא מבינים מה זה לתכנן עיר במדינת ישראל. כל המדינה הזו בגודל של מטרופולין אחד". הוא הוסיף: "עלינו לשאול את עצמנו שאלה: איך אנחנו רוצים את פיזור האוכלוסין בישראל? איך עושים את החלוקה נכונה? כי דמוגרפית אנחנו בבעיה".

דנילוביץ' סיפר כי הוא דיבר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו על הטבות המס: "על פניו, מסתכלים על באר שבע ורואים 'תור זהב'. אנבידיה מקימה בבאר שבע משהו מדהים, קריית התקשוב, מרכזים רפואיים ועוד. ומה עושה בינתיים מדינת ישראל? אתם יותר מדי מצליחים, נעביר את הצעירים שלכם ליישוב ליד באר שבע, והם יקבלו הטבות מס. אני לא צר על זה שהם מקבלים הטבות מס, אבל זה אינטרס של מדינת ישראל שיהיו בבאר שבע אנשים יצרניים. אחרת, לא יהיה לבאר שבע כסף שוטף כדי לתחזק את הפארקים ולנקות את הרחובות".

הוא הוסיף כי "כל תושב הוא השקעה. הארנונה שלו לא מכסה, כל העסקים שאתה מביא ככה מממנים תרבות וחינוך. לא רק תשווקו דירות, תשווקו תשווקו תשווקו. זאת ההזדמנות שאמרתי לראש הממשלה שלא תחזור. זו ההזדמנות של מדינת ישראל להביא מיליון עובדים לנגב".

"בואו נביא מיליון עולים לנגב"

דנילוביץ' הזכיר כי מדינת ישראל מפספסת הזדמנות להביא עולים חדשים מקנדה, מאוסטרליה ומארה"ב, ואף הזכיר את העלייה מברית-המועצות ואיך היא סייעה לכלכלה הישראלית. "יש פה פוטנציאל לייצר קהילות חדשות, בואו נביא מיליון עולים לנגב. אתם יודעים מה זה יעשה לכלכלה ולדמוגרפיה? כל עלייה למדינת ישראל היא ברכה".

הוא נתן כדוגמה את הרצון להביא 6,000 עובדות זרות שיהיו סייעות בגנים כי אין כוח עבודה. "אנחנו הסטארט-אפ ניישן? כתבתי בכל שנה לשר החינוך יואב קיש ולשרת ההתיישבות אורית סרוק, אמרתי להם שאנחנו מוטרדים מזה, והצעתי פתרון יצירתי שכולל השקעה בבנות שירות שיגיעו לחנוך. ניתן הטבות ותמריצים, והן יעשו תואר ראשון ותעודת הוראה. ההורים זועקים מדם ליבם, בצדק, שייפתח או ייסגר הגן, ושאין צהרון". הוא הוסיף: "מי אנחנו רוצים שיעבוד פה? זה החלום הציוני?".

לדברי דנילוביץ', הבשורה שלנו כאן "זה המוח, זה הכוח האמיתי שלנו", ואף נתן דוגמאות כמו מובילאיי, וויז, טפטפות ועגבניות שרי. "העולם הזה עושה עלינו חרמות ,ואנחנו נראה עד כמה העולם הזה פייק ועד כמה המדינות המחרימות יזחלו לשתף פעולה". הוא הוסיף כי "הפוליטיקאים מתעקשים לריב, והם מחמיצים את הצעירים שלנו".

"לא מזהים את הפוטנציאל"

לדבריו, מומחי נדל"ן הם כמו מומחי מודיעין. "מומחי מודיעין עושים הרבה דברים טובים, והיו טעויות אנוש, ואף אחד לא עשה את זה בכוונה. את הדברים הגדולים אתם לא צופים. אני רוצה להבדיל ובהקבלה - אבל מומחי הנדל"ן, אתם לא מזהים את הפוטנציאל נכון. על מה אתם מסתכלים, איזו עיר משווקת הכי הרבה? דירות זה לא המדד היחיד להצלחת היישוב.

"כשההון האנושי פוגש את הידע ואת המדע ואת החוקרים ואת האקדמיה ואת ההטבות ואת התעשיות הביטחוניות - זה בום. מי שרוצה לעשות את המכה שלו - שישקיע בבאר שבע, כי לשם זה הולך. תסתכלו על ארה"ב, תראו איך מומחים עוזבים את קליפורניה והולכים לטקסס".

דנילוביץ' חתם את דבריו ואמר: "אני מאמין שנמשיך קדימה, ואני לא מוותר לאף ממשלה, כי אין לנו ארץ אחרת".