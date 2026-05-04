יותר מ-200 אורחים הגיעו לוועידת הדרום לעסקים, שנערכה זו השנה השלישית. הוועידה התקיימה במשכן הפיס לאמנויות בנתיבות, וכבר בשלב מוקדם, יחיאל זוהר ראש עיריית נתיבות פנה מהבמה למו"ל גלובס אלונה בר און והודיע כי הוא מעוניין לקיים את הכנס בעיר גם בחמש השנים הבאות.

● "ב-7 השנים האחרונות נתיבות הכפילה את עצמה. אנחנו משקיעים בתעשייה ונבנה בית חולים, לא יעזור כלום"

● ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ': "מדינת ישראל מקדשת את גוש דן ומייצרת קניבליזם בנגב"

הנושאים שעמדו במרכז הדיון היו תעשייה, נדל"ן, טכנולוגיה ותעסוקה. כך, הוועידה עסקה בפיתוח הנדל"ני של נתיבות וסביבותיה, שיקום המרחב הכפרי, היוזמות האזרחיות שמקדמות את חבל הארץ, והתעשייה שלא הפסיקה לעבוד גם תחת אש.

בנוסף לשורה של פאנלים וראיונות, התקיימו שני סיורים: סיור ביטחוני לאורך יישובי הגבול הסמוכים לרצועת עזה בהובלת אל"מ במיל' טליה לנקרי; וסיור אזרחי בקיבוץ כפר עזה, שהוביל איש התקשורת שמעון אלקבץ, חבר הקיבוץ ואביה של סיון ז"ל שנרצחה בידי חמאס ב-7 באוקטובר.

לבאי הכנס הוגש יין מיקב נתיב בנגב המערבי, השייך לבני משפחת חדאד, וחולק שוקולד המיוצר לפי מתכוניו של השוקולטייר דביר קרפ ז"ל, שנרצח ב-7 באוקטובר. ביציאה חולקו עציצי סוקולנטים שנרכשו מהחווה החקלאית סוקה, וכן גרביים שיוצרו במפעל המשפחתי של יוסוף ומוסטפא חג'וג' בכפר כאוכב.

*** גילוי מלא: הוועידה מתקיימת הודות לשיתוף-פעולה עם קבוצת שטראוס, בנק לאומי ועיריית נתיבות, בחסות דיפלומט, מפעל הפיס ורדיו דרום, ובהשתתפות תגלית ומקורות.