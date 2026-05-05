ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ הסתדרות עובדי המדינה נגד האוצר: "חשש לפגיעה בפרטיות"
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הסתדרות עובדי המדינה | בלעדי

הסתדרות עובדי המדינה נגד האוצר: "חשש לפגיעה בפרטיות"

ההסתדרות מחריפה את התנגדותה למהלך למהלך לדיווח נוכחות באמצעות אפליקציה ייעודית עם זיהוי מיקום העובדים שמקדמים האוצר ומערך הדיגיטל, ודורשת הסכם קיבוצי לפני כל פיילוט או יישום • בארגון מזהירים מפני "מעקב" אחר עובדים ומאיימים בצעדים ארגוניים

אורן דורי 17:12
אופיר אלקלעי, יו''ר הסתדרות עובדי המדינה / צילום: דוברות ההסתדרות
אופיר אלקלעי, יו''ר הסתדרות עובדי המדינה / צילום: דוברות ההסתדרות

הסתדרות עובדי המדינה מקשיחה את עמדתה ביחס למהלך לדיווח נוכחות באמצעות אפליקציה ייעודית עם זיהוי מיקום של העובדים, שתחליף את החתמת הכרטיס הפיזי בכניסה למשרד. במכתב חריף שנשלח אתמול (ב') מיו"ר הסתדרות עובדי המדינה, אופיר אלקלעי, לסגן החשבת הכללית, אביתר פרץ, מבהירים בהסתדרות כי לא יאפשרו לקדם את התוכנית - לרבות פיילוטים מצומצמים - עד להסכם קיבוצי בין הצדדים. בארגון העובדים מאיימים לנקוט בצעדים ארגוניים אם המהלך ייעשה באופן חד צדדי.

4,500 עובדי רשות המסים הכריזו על סכסוך עבודה: "סבלנותנו פקעה"
מתווה הפיצויים לעסקים על "שאגת הארי" אושר סופית בכנסת

המכתב נשלח בעקבות פרסום גלובס בשבוע שעבר, שחשף כי האוצר ומערך הדיגיטל מקדמים אפליקציה שתותקן בטלפונים הסלולריים של עובדי המדינה ותאמת באמצעות GPS את הגעת העובד למקום העבודה, במקום כרטיסי העובדים המסורתיים. היעד לתחילת הפריסה במשרדי הממשלה שהציבו באגף החשכ"ל הוא ינואר 2027. הצבת יעד זה הוא שעורר את המהומה.

זאת, בנוסף לפניות שהגיעו להסתדרות מחלק מהוועדים, שטענו לפגיעה בפרטיות כתוצאה מהצעד, ברמת חשש מפני "מעקב" של ממש אחר העובדים. את טענה זו ניסו באוצר להפריך באמצעות הסבר על המפרט הטכנולוגי של האפליקציה והצעת מנגנונים אחרים. אולם אלקלעי מציין במכתבו כי לא קיבל מענה לסוגיות "לרבות חשש לפגיעה בזכות לפרטיות".

מהמכתב עולה שינוי בטון של ההסתדרות. אם בתגובה לכתבה הראשונה בגלובס מסרה ההסתדרות שאין לה "התנגדות עקרונית" למהלך, ובלבד שתישמר פרטיות העובדים - הרי שעתה כותב אלקלעי לפרץ כי "להפתעתנו הרבה, בניגוד לשיח החיובי בין הצדדים, למדנו מפרסומים בתקשורת על התקדמות מהירה". בהסתדרות כותבים כי "לא יאפשרו קביעת עובדות בשטח לרבות תאריך יעד ליישום, וזאת בטרם יגיעו הצדדים להסכם קיבוצי". ללא הסכם שכזה, הם "מבהירים כי לא נאפשר יישום, הטמעה או פיילוט".

אלקלעי מסכם בכך שנדרש "שיח דחוף בנוכחות הצדדים הרלוונטיים", ומאיים כי ההסתדרות "תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה" אם תידרש לכך.