הסתדרות עובדי המדינה נגד האוצר: "חשש לפגיעה בפרטיות"

הסתדרות עובדי המדינה מקשיחה את עמדתה ביחס למהלך לדיווח נוכחות באמצעות אפליקציה ייעודית עם זיהוי מיקום של העובדים, שתחליף את החתמת הכרטיס הפיזי בכניסה למשרד. במכתב חריף שנשלח אתמול (ב') מיו"ר הסתדרות עובדי המדינה, אופיר אלקלעי, לסגן החשבת הכללית, אביתר פרץ, מבהירים בהסתדרות כי לא יאפשרו לקדם את התוכנית - לרבות פיילוטים מצומצמים - עד להסכם קיבוצי בין הצדדים. בארגון העובדים מאיימים לנקוט בצעדים ארגוניים אם המהלך ייעשה באופן חד צדדי.

המכתב נשלח בעקבות פרסום גלובס בשבוע שעבר, שחשף כי האוצר ומערך הדיגיטל מקדמים אפליקציה שתותקן בטלפונים הסלולריים של עובדי המדינה ותאמת באמצעות GPS את הגעת העובד למקום העבודה, במקום כרטיסי העובדים המסורתיים. היעד לתחילת הפריסה במשרדי הממשלה שהציבו באגף החשכ"ל הוא ינואר 2027. הצבת יעד זה הוא שעורר את המהומה.

זאת, בנוסף לפניות שהגיעו להסתדרות מחלק מהוועדים, שטענו לפגיעה בפרטיות כתוצאה מהצעד, ברמת חשש מפני "מעקב" של ממש אחר העובדים. את טענה זו ניסו באוצר להפריך באמצעות הסבר על המפרט הטכנולוגי של האפליקציה והצעת מנגנונים אחרים. אולם אלקלעי מציין במכתבו כי לא קיבל מענה לסוגיות "לרבות חשש לפגיעה בזכות לפרטיות".

מהמכתב עולה שינוי בטון של ההסתדרות. אם בתגובה לכתבה הראשונה בגלובס מסרה ההסתדרות שאין לה "התנגדות עקרונית" למהלך, ובלבד שתישמר פרטיות העובדים - הרי שעתה כותב אלקלעי לפרץ כי "להפתעתנו הרבה, בניגוד לשיח החיובי בין הצדדים, למדנו מפרסומים בתקשורת על התקדמות מהירה". בהסתדרות כותבים כי "לא יאפשרו קביעת עובדות בשטח לרבות תאריך יעד ליישום, וזאת בטרם יגיעו הצדדים להסכם קיבוצי". ללא הסכם שכזה, הם "מבהירים כי לא נאפשר יישום, הטמעה או פיילוט".

אלקלעי מסכם בכך שנדרש "שיח דחוף בנוכחות הצדדים הרלוונטיים", ומאיים כי ההסתדרות "תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה" אם תידרש לכך.