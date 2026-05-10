לגלובס נודע כי רשות התחרות אישרה בימים האחרונים את רכישתה של סוכנות הביטוח ואתר השוואות המחירים WOBI (וובי) על ידי חברת הביטוח הפניקס, דרך סוכנות הביטוח הבת אורן מזרח, בסכום של כ-150 מיליון שקל. האישור של רשות התחרות מהווה צעד קריטי להשלמת העסקה, שנחשבת למורכבת בשל המבנה התחרותי של השוק והחשש מכך שחברת ביטוח גדולה תחזיק ב"חלון הראווה" שדרכו הצרכנים משווים מחירים בין המתחרות השונות.

כעת השאלה הגדולה היא מה תעשה רשות שוק ההון. כזכור, גלובס, שחשף את עצם עסקת הרכישה, חשף כי ברשות שוק ההון חשבו להתנגד לעסקה. כעת ניתן להניח שברשות שוק ההון מבינים שאחרי האישור הנוכחי יהיה להם קשה להציג עמדה אחרת.

המכשול ברשות שוק ההון

העסקה נחשפה בגלובס בתחילת חודש אוקטובר האחרון. לפי הפרסום המקורי, הפניקס (באמצעות סוכנות אורן מזרח שבשליטתה) חתמה על הסכם לרכישת וובי מידי בעלות השליטה הנוכחיות, חברת White Mountains (וייט מאונטיינס) האמריקאית (שהחזיקה ב-86%) וכלל ביטוח (שהחזיקה ב-14%), ב-150 מיליון שקל.

למרות ההסכמות בין הצדדים, הדרך להשלמת העסקה לא הייתה סלולה. רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הביעה הסתייגויות משמעותיות מהמהלך. הרגולטור נטה להתנגד לעסקה בשל החשש לפגיעה באובייקטיביות של אתר השוואות המחירים.

החשש המרכזי של הרשות היה ש-WOBI, כאתר שאמור לספק השוואה ניטרלית בין פוליסות של חברות שונות, ייתן עדיפות למוצרי הפניקס או יקשה על חברות מתחרות להציג את מרכולתן באופן שוויוני. ברשות שוק ההון אף דרשו מהפניקס הבהרות לגבי הממשל התאגידי שייבנה סביב האתר כדי להבטיח את עצמאותו ואת ההפרדה מהנתונים של הפניקס עצמה.

אישור רשות התחרות כעת מעיד על כך שהממונה על התחרות השתכנעה כי המיזוג אינו מוביל לפגיעה בתחרות, ככל הנראה תחת מגבלות ותנאים מסוימים שיבטיחו "חומות סיניות" בין פעילות הביטוח של הפניקס לבין ניהול האתר המשווה WOBI.

כעת, עיני השוק נשואות להחלטה הסופית של רשות שוק ההון. אם גם היא תסיר את התנגדותה, הפניקס תשלים את הרכישה הזו, מהלך שמצטרף לרכישת השליטה בחברת BUYME שבוצעה לאחרונה.

תתרחב למוצרים נוספים

לאתר וובי יש בשוק עוד מנועי חיפוש, שגם בהם מחזיקים חברות ביטוח. כך "בסטי", שחברת הביטוח מנורה מבטחים מחזיקה ב-50% ממנה וגם "פוליסע" של סוכנות הביטוח וריטס שבבעלות הראל. מנועי החיפוש הללו מוכרים קודם כל מתחום ביטוחי הרכב.

בעת חשיפת העסקה אמרו גורמים בשוק לגלובס כי בכוונתה של סוכנות אורן מזרח לשמר את המותג של וובי וכי היא תרחיב את השימוש בו למוצרים נוספים בהם התחרות פחות חזקה מתחום הרכב, כגון ביטוחי דירה, רכוש וחיות מחמד. אז אמרו גורמים בענף לגלובס כי "הסינרגיה בין סוכנות אורן מזרח, המתמחה בתחום האלמנטרי ביחד עם סוכנות וובי, עשויים לייצר בעתיד רווחיות משמעותית נוספת". את העסקה הובילו ערן אורן, מנכ"ל סוכנות וובי ויו"ר אורן מזרח, אורן כהן.

וובי שנוסדה בשנת 2010 ידעה בעשור הקודם משבר גדול - הדחת המייסד שרון גילר ששימש כמנכ"ל החברה בשנת 2017 על רקע טענות לאי-סדרים ודיווחים מטעים על הכנסות גבוהות מכפי שהסוכנות רשמה בפועל. הפרשה אף איימה על יציבותה הכלכלית של וובי שנדרשה לתמיכה פיננסית של הבעלים, חברת וייט מאונטיינס, שבעצמה נאלצה לתקן את דוחותיה הכספיים ולמחוק יותר מ-100 מיליון שקל בגין השקעתה בוובי.

וייט מאונטיינס נסחרת בוול סטריט לפי שווי של 5.3 מיליארד דולר. ההשקעה של ווייט מאונטיינס בוובי בוצעה במספר שלבים בשנים 2014-2018 וכללה את רכישת חלקו של שותפה דאז, אמיר ברמלי, מי שהורשע בהמשך בעבירות פלילים. לצד וובי גם רכשה וייט מאונטיינס גם מחצית ממניות סוכנות הביטוח דיוידשילד-פספורטכארד הישראלית.

מהפניקס ומ-WOBI טרם נמסרה תגובה.