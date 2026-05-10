המניה שצפויה לקפוץ מחר במסחר, והאם המשקיעים אופטימיים מדי?

1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

עוד שבוע מסחר צפוי להיפתח כשברקע המשך חוסר הוודאות בנוגע להפסקת האש במזרח התיכון. שבוע המסחר הקודם הסתיים, גם בוול סטריט וגם בתל אביב, בטון חיובי. מדד נאסד"ק ומדד S&P 500 נסחרים שניהם ברמות שיא, ובבורסה בת"א המדדים המובילים ת"א 35 ות"א 125 קרובים לרמות שיא שאליהם הגיעו מוקדם יותר החודש.

השבוע מעלים בשוק ההון המקומי הילוך מבחינת דיווחי התוצאות לרבעון הראשון. בנק הפועלים בניהולו של ידין ענתבי צפוי להציג דוח כספי שירכז עניין בשוק. הבנק מתכוון לדווח ביום חמישי בבוקר, טרם פתיחת המסחר, את התוצאות לרבעון שחלף. מעל הבנקים רובצת עננת הפחתת הריבית במשק, לנוכח התעצמות הדולר (שמחלישה את הסיכון האינפלציוני) וכן מיסוי רווחי יתר על-ידי משרד האוצר שיכביד בעיקר על התוצאות בשנה הנוכחית.

ביום שלישי תדווח הבורסה לניירות ערך על התוצאות שלה. המניה, שנסקה ב־250% בשנה האחרונה הובילה את הבורסה להיסחר בשווי שוק של 15 מיליארד שקל, מה שהופך אותה למועמדת לכניסה למדד הדגל שלה - ת"א־35 (כיום ממוקמת במקום 32 במונחי שווי שוק). בשנים האחרונות נסקה מניית הבורסה, על רקע שיפור בביצועים העסקיים שלה, דבר שהוביל את בכירי הארגון לממש פעם אחר פעם את האופציות שלהם בעשרות מיליוני שקלים בכל פעימה. התוצאות ילמדו האם ה"חגיגה" של המסחר במניות ואג"ח נמשכת.

גם בוול סטריט יפורסמו דוחות של חברות מישראל ובהן מאנדיי , וויקס , טאואר ואיטורו .

מבחינת נתוני מאקרו, בשלישי הקרוב יתפרסמו נתוני האינפלציה בארה"ב. ביום שישי יתפרסם מדד המחירים לצרכן בישראל (הרחבה בהמשך).

2 "המשקיעים מתמחרים 3 הנחות יסוד. ואולי הן אופטימיות מדי"

המניות הדואליות, הנסחרות בעיקר בוול סטרט ובבורסה של תל אביב, צפויות להשפיע לשלילה על מדד ת"א 35 בשיעור מתון של 0.2%- ברגעי פתיחת המסחר מחר. מספר מניות יבלטו עם פערי ארביטראז' בפתיחת השבוע בתל אביב. ביניהן אלביט מערכות ונייס עם פער שלילי של 2.4% כל אחת, טבע עם פער שלילי של 1.8% ואורמת עם פער שלילי של 1.7%. לעומת זאת, קמטק חוזרת עם פער חיובי של 4%, ופאלו אלטו (שטרם נכנסה למדדי הבורסה) עם פער חיובי של 6%.

ויולטה טודורובה, אנליסטית מחקר ב־Leverage Shares, אומרת שהראלי בוול סטריט אמנם נותר חזק, אך מתחיל להיראות "מתוח". לדבריה, מדד S&P 500 זינק לשיא בעיקר בזכות הרגיעה הגיאופוליטית היחסית, עונת דוחות חזקה והמשך אופוריית ה־AI. עם זאת, להערכתה, שוק המניות מתנהל כאילו הסיכון במזה"ת הוא אירוע זמני בלבד, ולא משבר אנרגיה שעלול להפוך לבעיה גלובלית עמוקה יותר. "השוק מתמחר שלוש הנחות אופטימיות מאוד: שהפסקת האש תחזיק, שהנפט לא יבצע עוד זינוק חד, ושהבנקים המרכזיים יחזרו בקרוב להוריד ריבית. אם אחת מההנחות האלה תישבר, המשקיעים עלולים להבין מהר מאוד שהם היו שאננים מדי", היא מסכמת.

3 הדולר לא מוצא תחתית: "הסיכוי להתערבות בנק ישראל גוברת"

השקל התחזק בשבוע שעבר ביחס לדולר והשער היציג בסוף השבוע היה 2.907 שקל לדולר. לפי יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון, "התערבות בשוק המט"ח נותרת אפשרית, בדומה להתערבויות שבוצעו לאחר גילוי הגז הטבעי ב־2013 ובתקופת הקורונה ב־2021".

להערכתם, למרות השמרנות מכיוונו של בנק ישראל, ככל שהשקל מתחזק בחדות, הסבירות להתערבות גוברת. בשבוע האחרון השקל התחזק ב־1.2% מול סל המטבעות, ומתחילת המלחמה - ב־7.1%. בתוך כך מחיר הנפט עמד בסוף השבוע על פחות מ-100 דולר לחבית.

4 סעיף הטיסות והשאלה: איך תיראה האינפלציה לחודש אפריל?

השבוע יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל. מודי שפריר, אסטרטג ראשי - שווקים פיננסיים בבנק הפועלים, מציין שתחזית מדד אפריל נותרת בטווח של 1.1%־1.2%, אם כי קיימת אי־ודאות גדולה מאוד בנוגע לאופן מדידת מחירי טיסות לחו"ל.

לדברי שפריר, "תחזית האינפלציה לשנה הקרובה יורדת קלות ל־2.2% (לעומת 2.3% בסקירה קודמת), בעיקר בשל הייסוף החד והמהיר בשקל (במסגרת התחזית כבר לקחנו בחשבון ירידה צפויה במחירי הנפט וייסוף מעט מתון יותר בשקל".

5 הראלי של ה־AI עקף את זה של בועת הדוט.קום?

המניות החזקות ביותר במדד נאסד"ק 100 עוקפות את הביצועים של המניות הלוהטות של שנות השיא בבועה 1999־2000, כך לפי נתוני BTIG שפורסמו ביאהו פייננס. 10 המניות החזקות זינקו בשנה האחרונה ב־784% בממוצע, לעומת 622% ב־10 החזקות של 1999־2000. שתיים מהמניות כיכבו בשתי התקופות: סנדיסק (עם זינוק של כ־4,000% כעת) ו־Lam Research (עלתה ב־273% השנה).

הפריחה של ימי הדוט.קום הייתה סביב בניית האינטרנט, רשתות תקשורת, שבבים ואחסון, והפריחה היום סביב בניית תשתיות בינה מלאכותית, זיכרון, דאטה סנטרים ועוד. הרשימות דומות אך צווארי הבקבוק שונים, לפי אותה כתבה. המסקנה למשקיעים, לדבריהם: "בניית ה־AI יכולה להיות אמיתית, והמנצחות הגדולות בשוק עדיין יכולות להיסחר כשהן מתומחרות לשלמות".