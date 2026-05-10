הערכות באוצר: סמוטריץ' יתנגד לסבסוד המשכנתאות

גורמים במשרד האוצר מעריכים כי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יתנגד להצעת ראש הממשלה לסבסוד משכנתאות - אף שהוא מסרב להתבטא בעניין. כמו כן, חרף הכוונות לאשר היום (א') את הצעת ראש הממשלה לסבסוד משכנתאות, הדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה נדחה ברגע האחרון. לפי הערכות בממשלה, הרקע לדחייה הוא חוסר הסכמות סביב ההצעה, שעלותה נאמדת ב־5.5 עד 10 מיליארד שקל לחמש שנים ללא מקור תקציבי.

ההצעה כוללת מנגנון למתן מענקים חודשיים ללווים שנטלו הלוואות לדיור לפני סוף 2022 עבור רכישת דירת מגורים יחידה. הזכאות מוגבלת לדירות ששוויין במועד הרכישה לא עלה על פי שניים ממחיר דירה ממוצעת באותה תקופה, ושהלוואתם טרם סולקה במלואה. הרציונל העומד בבסיס התוכנית, שנועדה לחמש שנים, הוא הקלה על הציבור נוכח העלייה החדה בהחזרים החודשיים בעקבות העלאות הריבית.

גובה המענק יחושב על בסיס הפער בין ההחזר החודשי הראשון לבין ההחזר הנוכחי. המענק יהיה צמוד למדד ויכסה עד 75% מהעלייה בהחזר, כאשר השיעור הסופי ייקבע בהתאמה לשווי הדירה בעת נטילת ההלוואה ביחס למחיר הדירה הממוצע באותה עת.

בהתאם לכך, הסיוע המקסימלי יינתן ללווים שרכשו דירה ששוויה נמוך ממחיר דירה ממוצעת או שווה לו. עבור דירות ששוויין גבוה מכך, יופחת סכום הסיוע באופן ליניארי עד להתאפסותו המוחלטת במחיר דירה העולה על פי שניים ממחיר השוק הממוצע.

"התערבות חסרת תקדים בשוק"

ההתנגדות להצעה מגיעה מכל גורמי המקצוע בממשלה. הכלכלן הראשי, שמואל אברמזון, כתב השבוע לוועדה כי ההצעה עלולה לפגוע באמינותה הכלכלית של הממשלה ולהוביל לעליית פרמיית הסיכון של ישראל, להתייקרות החוב הממשלתי ואף להכבדה בעלויות הגיוס של המגזר העסקי. אברמזון הדגיש כי המהלך מגיע זמן קצר לאחר אישור התקציב, במסגרתו כבר הוגדל יעד הגירעון בשל המלחמה.

"פריצת מסגרות התקציב או הסטת מקורות בעת הזו, לטובת סבסוד של קבוצה מובחנת שאינו תורם למאמץ המלחמתי או ליציבות המשק ולצמיחה, תהווה פגיעה באמינות הכלכלית של הממשלה", הזהיר אברמזון, "זאת בנקודת זמן שבה המשק משווע למסר אמין וחד־משמעי של אחריות פיסקלית".

עוד הזהיר הכלכלן הראשי כי הפעולה נוגדת את המאמץ להורדת מחירי הדיור, שכן סבסוד ההחזר החודשי יפחית את התמריץ למכירת דירות. לדבריו, המהלך יסב פגיעה משמעותית לשוק המשכנתאות: "התערבות ממשלתית בדיעבד בתוצאות של הסכמי הלוואה פרטיים היא פעולה חסרת תקדים", כתב, והוסיף כי היא עלולה להביא למינוף יתר של משקי הבית.

הכלכלן הראשי הצטרף לעמדת בנק ישראל, לפיה אין הצדקה כלכלית להטבה; זאת מאחר שהיא מיועדת לאוכלוסייה בעלת נכס, הנחשבת חזקה יותר מאלו שאינם יכולים להרשות לעצמם רכישת דירה גם בסיוע מימון חיצוני.

בנוסף טען אברמזון כי ההצעה מהווה התערבות חריגה במדיניות הריבית שקובע בנק ישראל. "נקיטה בפעולה שכזו עלולה לפגוע במוניטין של הבנק המרכזי כגוף עצמאי, ובכך לפגוע בתפיסת הסיכון כלפי מדינת ישראל וחברות ישראליות", הוסיף.

כאמור, בשונה מהדרג המקצועי, שר האוצר סמוטריץ' נמנע עד כה מהבעת ביקורת פומבית על המהלך, אף הוא צפוי להתנגד לו.