נמשכת הגאות בשוק המשכנתאות: 7.94 מיליארד שקל בחודש אפריל

נמשכת רמת הביצועים הגבוהה של המשכנתאות על אף המלחמה, ובחודש אפריל 2026 נלקחו משכנתאות בהיקף של 7.94 מיליארד שקל. מדובר אומנם בנתונים הנמוכים ביותר מאז חגי תשרי האחרונים (באוקטובר 2025) - אך גבוהים מאוד בהתייחס לכך שבאפריל נחגגו פסח ויום העצמאות, מה שהפחית במידה משמעותית את ימי העסקים בחודש זה.

היחס ההפוך שבין היקף רכישת הדירות הנמוך לבין רמת ביצועי המשכנתאות הגבוהה מוסבר בבנק ישראל במספר סיבות: 46% מהמשכנתאות מבוצעים במספר פעימות, וכ-80% מביצועי האשראי החודשיים הם ביצוע ראשון של הלוואה חדשה. באופן זה, על כל עסקה נרשמות כמה משכנתאות.

הסבר אחר שניתן הוא אנשים שלא צריכים משכנתא, בדרך-כלל משפרי דיור ומשקיעים, שמעדיפים בכל זאת לקחת משכנתא עקב ההטבות הכלכליות הגלומות במבצעים הפיננסיים של היזמים.

בחזרה לנתוני אפריל של בנק ישראל - מדובר עדיין בנתונים חלקיים ולא מפולחים לסוגי הלווים. הנתונים במלואם יפורסמו לקראת סוף החודש. בינתיים ניתן להבחין שהלוואות ה"בולט" ו"הבלון", שמאפיינות את המבצעים הפיננסיים של היזמים, מוסיפות להוות כ-15% מכלל היקפי המשכנתאות שנלקחו - נתון שאינו חורג מנתוני החודשים שעברו.