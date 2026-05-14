בורסה | הציפיות של המשקיעים מהמניות הביטחוניות גבוהות מדי מדד תל אביב ביטחוניות הושק רק בתחילת נובמבר האחרון וכבר הפך להיות אחד המדדים העצבניים והתנודתיים בבורסה. לכאורה זה אמור להיות פשוט: יש הרבה מאוד עסקאות לחברות הביטחוניות שמניותיהן נסחרות בתל אביב. בפועל, השוק מקדים ציפיות לתוצאות, המשקיעים כבר לא מסתפקים בכל הדיווחים על העסקאות בעשרות ומאות מיליוני הדולרים שמקבלות החברות הגדולות - והסקטור מאבד גובה. כך למשל רק השבוע דיווחה אלביט מערכות על אספקת מערכות ראיית לילה מתוחכמות לצבא ארה"ב במעל 200 מיליון דולר, כעניין שבשגרה. גם לנקסט ויז'ן הייתה בשורה: עם פרסום הדוחות לרבעון היא העלתה השבוע דרמטית את יעד המכירות שלה לשנת 2026 ל-315 מיליון דולר, זאת לעומת יעד קודם של 275 מיליון דולר. אבל המשקיעים חלמו על יותר מזה - ושלחו אך המניה לירידה. אף שמרוץ החימוש בעולם נמשך במלוא עוזו, המשקיעים רוצים לראות גידול מהיר יותר בתוצאות ובהזמנות - הרבה יותר ממה שענף סולידי יחסית עד לשנים האחרונות, עם כושר ייצור מוגבל, מסוגל לספק. לכן, מה שקרה בפועל זה שמאז חודש מרץ, בעיצומו של העימות השני מול איראן ולאחר שנסק לגבהים - מדד תל אביב ביטחוניות די מאבד גובה ומתרסק. בפועל הוא מחק את העליות שרשם מתחילת השנה. מי שהשקיע בו עם השקתו בנובמבר כבר היה מורווח 60% בחודש מרץ, וכעת הוא מורווח רק כ-15%. בשוק ההון יש הרבה קונספטים להשקעה, המוכר שבהם הוא שכדאי להשקיע לטווח ארוך. ניכר שמי שהשקיע במניות ביטחוניות בתל אביב מתלבט כעת בדיוק בשאלה הזו. חזי שטרנליכט קראו עוד

שדה דב | בית המשפט מכיר בפוטנציאל הבעייתי ברובע הכי מדובר בת"א פרשת מזהמי PFAS שנמצאו בקרקעות ברובע שדה דב ממשיכה להסתבך. בית משפט השלום בהרצליה קיבל השבוע את בקשת חלק ממנהלי הקרקעות הפרטיות ב"גוש הגדול" והורה על דחיית ההגרלה שנועדה לקבוע את סדר בחירת המגרשים, מחודש יוני לאוגוסט. בדיון עלה כי טרם התבררו סוגיות מהותיות בנוגע להיקף הזיהום, לוחות הזמנים לדגימה וטיפול, וחשוב מכל - מי יישא בעלויות השיקום. לאחר היוודע ממצאי הזיהום ברובע, מיהרו רמ"י והמשרד להגנת הסביבה להרגיע את הרוחות ולטעון שהסוגיה לא צפויה להשפיע מהותית על קצב הפיתוח. כשבעלי הקרקעות הפרטיות דרשו מהמשרד ומרמ"י מימון מלא לשיקום הקרקע, הם דחו את הבקשה, בטענה כי לא מדובר בתביעת נזיקין שכן טרם התגלה נזק בפועל. הגופים גם הדגישו כי תפקיד המשרד להגנת הסביבה הוא רגולטורי בלבד, בעוד רמ"י אחראית לניהול מקרקעי המדינה. בשטח, ההחלטה של בית המשפט לדחות את ההגרלה עד שיתבהרו העניינים היא למעשה הכרה ראשונה בכך שלזיהום עשויות להיות השלכות מהותיות על התכנון והבנייה ברובע הכי מדובר בתל אביב. בבית המשפט הדגישו כי לא ניתן לשלול בשלב זה את האפשרות שלזיהום תהיה השפעה ממשית על שווי המגרשים שעל בסיסם מתבצעת חלוקת הזכויות, ולכן עדיף להמתין. בינתיים היזמים ובעלי הקרקעות ימשיכו לכסוס ציפורניים. מאיה לוין קראו עוד

פיקוח | כשהרגולטור רק רוצה לחתוך סיכונים פסטיבל הבירה "הופי" התקיים בישראל כבר 3 פעמים. שגרירים הגיעו, גם באמצע המלחמה, נהנו מהפנים היפות של ישראל ויצרו קשרים בלתי פורמליים וכוח רך בעזרת החדווה של לשתות בירות מיוחדות יחד. אלא שעם העברת האחריות על יבוא משקאות משכרים ממשרד הכלכלה למשרד הבריאות, הסטנדרטים השתנו. פתאום נדרשו בדיקות מעבדה ואישורי יצרן שלא פרקטי להשיג עבור כמות כל כך קטנה, והפסטיבל היה בסכנת סגירה. הרגולציות של משרד הבריאות הותאמו ליבואנים מסחריים עצומים, לא ליבוא חבית או 200 סוגי בירה בבקבוקים. לאחר סערה תקשורתית, כולל בגלובס, מנהל הפסטיבל קובי קרמר ומשרד הבריאות הגיעו למתווה מוסכם שאומנם יטיל הגבלות קשות מבעבר, אך יאפשר את קיום הפסטיבל. קרמר שמח והזמין מכולה מלאה בכל טוב. אלא שכעת, משרד הבריאות הפתיע עם דרישות נוספות, שלטענת קרמר חורגות בהרבה ממה שניתן להשיג באופן סביר. התוצאה: המכולה הזו תקועה כעת בנמל, עולה יותר כסף עם כל יום שעובר. אם הוא לא יצליח לשחרר אותה, הפסטיבל כולו כנראה יתבטל. אלא שזה לא מקרה בודד: משרד הבריאות, כמו עוד רגולטורים אולטרה-שמרניים, לא רואים את עצמם ככאלה שצריכים לאפשר פעילות עסקית, אלא קודם כל מעדיפים לצמצם סיכונים. הבעיה היא שלא משנה להם מה הנזק שזה יוצר בצד השני, גם כשמדובר בבירה, שבה הסיכון הבריאותי נמוך ביחס למוצרי אלכוהול אחרים. בפועל, קשה יותר לבצע שיתופי פעולה בינלאומיים ולייבא מוצרים בזול בצורה שתפחית את יוקר המחיה. עד שכבר מישהו הרים את הכפפה. עידן ארץ קראו עוד