החוזים העתידיים אדומים; תשואת האג"ח ל-30 שנה זינקה לכ-5.1%

החוזים העתידיים על וול סטריט נצבעו באדום, ומאותתים על פתיחה שלילית. S&P 500 יורד כ-1.25%, נאסד"ק צונח כ-1.8%, דאו ג'ונס מאבד כ-0.9%, זאת לאחר שאמש המסחר ננעל בשיאים. נאסד"ק עלה ב-0.8%, S&P 500 ב-0.7%, דאו ג'ונס עלה בשיעור דומה ונסחר שוב במעל 50 אלף נקודות.

הסיבה המרכזית לירידות היא עלייה חדה בתשואות האג"ח שמכבידה על ההערכות. תשואת האג"ח ל-30 שנה זינקה ב-8.6 נקודות בסיס לכ-5.1% - הרמה הגבוהה ביותר מאז מאי 2025, ומתקרבת לשיאים מאוקטובר 2023.

תשואת אגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים - מדד הייחוס המרכזי לשוק האשראי האמריקאי - עלתה ב-7 נקודות בסיס ל-4.55%.

הקפיצה בתשואות מגיעה אחר ההכרזה על מינוי יו"ר הפד החדש קווין וורש, שאושרר בסנאט ביום רביעי, תוך כדי שהוא מתמודד עם תמונת אינפלציה מסובכת.

לפי רויטרס, המשקיעים מתכוננים לתשואות גבוהות לאורך זמן, וספקניים לגבי יכולתו של וורש לבלום את האינפלציה שמוזנת ממחירי נפט גואים בעקבות הסכסוך הממושך במזרח התיכון.

לאתגרי האינפלציה מתווסף גם הלחץ הפיסקלי: ה-97 מיליארד דולר ששולמו בחודש אפריל כריבית על החוב הממשלתי היו ההוצאה השנייה בגודלה לאחר הביטוח הלאומי.

בתוך דקות מאז שהחלה להיסחר, מניית חברת שבבי הבינה המלאכותית סרבראס (Cerebras) זינקה בכ-100% ביום המסחר הראשון שלה אמש בנאסד״ק. החברה תומחרה בהנפקה ב־185 דולר למניה וזינקה לכ-400 דולר בטרם נסוגה וננעלה ב-311 דולר ובעלייה של 70%.

החברה מכרה 30 מיליון מניות בהנפקה שבוצעה מאוחר ביום רביעי, וגייסה 5.55 מיליארד דולר לפי שווי של 56 מיליארד דולר, ההנפקה הגדולה השנה והגדולה ביותר של חברת טכנולוגיה בארה״ב מאז ההנפקה של Uber בשנת 2019. אם החתמים יממשו את האופציה לרכוש 4.5 מיליון מניות נוספות, סך הגיוס עשוי להגיע לכ-6.38 מיליארד דולר.

כיום, עם ירידות החוזים, המניה נסחרת בלחץ - אחד הטריגרים לתיקון קל לאחר יום ראשון מוצלח.

עוד בלטה אתמול מניית אנבידיה שעלתה לשיא ונסחרת כבר בכ-5.7 טריליון דולר. אתמול אישרה ארה״ב לכ־10 חברות סיניות לרכוש את שבבי החברה. שווי השוק של חברת השבבים קפץ ביותר מ-900 מיליארד דולר בתוך שבעה ימים.

גם מניית סיסקו מערכות זינקה לאחר שהחברה סיפקה תחזית הכנסות חזקה מהצפוי לצד מהלך התייעלות משמעותי הכולל קיצוץ אלפי עובדים, כחלק מהיערכות עמוקה לעידן הבינה המלאכותית.

מניית אונדס הולדינגס זינקה גם היא בעקבות הדוח הרבעוני. החברה מציגה צמיחה אקספוננציאלית בעקבות רכישות של מספר חברות ישראליות.

על רקע המשך חוסר הוודאות הגיאופוליטית, מחיר הנפט נסחר סביב 100 דולר לחבית. בוול סטריט ג'ורנל הזכירו בהקשר זה גם את פגישת הפסגה בין נשיא ארה"ב טראמפ לנשיא סין שי, אך הוסיפו שכלכלני הבנק ההולנדי ING ציינו כי "ייתכן שהשוק תולה יותר מדי תקוות בכך שהשיחות בין ארה"ב לסין יניבו תוצאות חיוביות בנוגע לאיראן".

במקביל, מחיר הזהב נע סביב 4,500 דולר, לאור הציפיות שהריבית בארה"ב תישאר גבוהה לאורך זמן רב יותר, בשל נתוני האינפלציה שם.

הביטקוין נסחר ב-80,409 דולר, עלייה קלה של כ-0.83%. הביטקוין ירד כ-7% מתחילת השנה, ברקע התחושה שהזוהר שאפף את המטבעות דיגיטליים מוסט לכיוון מניות AI.