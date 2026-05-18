חברת האבטחה שמנפיקה בת"א לפי 750 מיליון שקל
הנפקה ראשונית לציבור

חברת האבטחה שמנפיקה בת"א לפי 750 מיליון שקל

טי אנד אם, המספקת שירותי אבטחה, ניקיון ותחזוקה למגזר הפרטי והממשלתי מ-2008, מבקשת לגייס כ־300 מיליון שקל ולהצטרף לבורסה בת"א • מחצית מכספי ההנפקה צפויה להגיע לבעלי המניות הקיימים, בהובלת קרן ההשקעות האמריקאית פגסוס • החברה צופה להכפיל יותר מפי שניים את הרווח הנקי בשנה הקרובה

איתן גרסטנפלד 19:33
הבורסה בתל אביב / צילום: Shutterstock

חברה חדשה נוספת שצפויה להצטרף בחודש הקרוב לבורסה בת"א, היא חברת השמירה והניקיון טי אנד אם (T&M), שהגישה לאחרונה תשקיף לקראת הנפקה ראשונית של מניותיה לפי שווי מוערך של 750 מיליון שקל (לפני הכסף). טי אנד אם, הפועלת מאז שנת 2008, עוסקת במתן שירותי אבטחה, ניקיון ותחזוקה, עבור גופים פרטיים וממשלתיים - פעילות הדומה לזו של חברת ג'י וואן, הנסחרת בת"א בשווי של כ־900 מיליון שקל ונשלטת בידי יבואנית הרכב יוניברסל מוטורס.

במסגרת ההנפקה צפויה טי אנד אם לגייס סכום של כ־300 מיליון שקל. מחצית מהתמורה, 150 מיליון שקל, צפויה לזרום לקופת החברה, בעוד היתרה צפויה להיכנס לכיסם של בעלי המניות הגדולים בחברה, בהובלת קרן ההשקעות האמריקאית פגסוס (כ־38% מההון); וכן איש העסקים היהודי־אמריקאי רוברט טאקר המשמש גם כיו"ר החברה (33%); והמשקיע נתנאל רוטשילד (7%).

בעל מניות נוסף הוא המנכ"ל שמעון טל מור, המחזיק בכ־16% ממניות החברה בשווי מוערך של כ־144 מיליון שקל. אשתקד עמדה עלות שכרו השנתית של טל מור על כ־9 מיליון שקל, הודות לדמי ניהול חודשיים בהיקף של 250 אלף שקל, וכן מענק שנתי הנגזר מרווחי החברה ועמד אשתקד על 5.5 מיליון שקל.

16 חברות בבעלותה

כחלק מתהליך התרחבותה רכשה החברה בשנים האחרונות שורה של חברות בתחומי פעילותה, וכיום היא פועלת באמצעות 16 חברות בבעלותה המעסיקות כ־13,000 עובדים. בנוסף, בתחילת השנה חתמה החברה על מזכר הבנות לרכישת חברת אבטחת אישים אמריקאית, שנמצאת בבעלותו של היו"ר טאקר, לה הכנסות שנתיות של כ־170 מיליון שקל.

את שנת 2025 סיימה טי אנד אם עם הכנסות (פרופורמה) של כ־1.74 מיליארד שקל, גידול קל של כ־3.3% ביחס לשנת 2024. בשורה התחתונה, רשמה החברה קפיצה של כ־75% ברווח הנקי, שעמד על כ־21 מיליון שקל. זאת, הודות לשיפור ברווחיות הגולמית המיוחסת לצירוף עסקים בעלי רווחיות גבוהה יחסית.

במבט קדימה, טי אנד אם צופה כי תסיים את השנה הקרובה עם הכנסות של כ־2 מיליארד שקל, המשקפות צמיחה של כ־17% ביחס לשנה החולפת. בשורה התחתונה, צופה החברה להציג זינוק של כ־130% ברווח נקי שיעמוד להערכתה על 48 מיליון שקל.

נכון להיום, צבר ההזמנות של החברה עומד על כ־3.1 מיליארד שקל. מתוכם סכום של כ־1.3 מיליארד צפוי להיכנס לקופת החברה בשנה וחצי הקרובות, בעוד ביתר היא צפויה להכיר החל משנת 2028.