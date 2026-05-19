בעוד שהרווח הנקי ברבעון הראשון של 2026 התרסק ל-100 אלף דולר בלבד בשל השבתת לוויתן במלחמה, ניו מד צפויה להרוויח דרמטית מהעליה במחירי הנפט, ומעלה את תחזית ההכנסות ממאגר לוויתן ב-330 מיליון דולר ללא פחות מ-2.88 מיליארד דולר, כאשר ניו מד מחזיקה בכ-45% מכך. זאת בשל ההצמדה של מחיר יצוא הגז למצרים למחיר הברנט, שבהערכה של ניו מד יעמוד על כ-90 דולר בממוצע לשאר השנה. המחיר, נכון להיום, עומד על כ-110 דולר לחבית ברנט.

השורה התחתונה של ניו מד, של רווח כמעט אפסי, נובעת יותר מכל מההשבתה של מאגר לוויתן. עם תחילת המערכה האחרונה מול איראן ("שאגת הארי") ב-28 בפברואר, מאגר לוויתן הושבת בהוראת הממשלה כדי למנוע תקיפה שלו שעלולה לגרום לנזק רב, כך שרק מאגר תמר המשיך לספק גז למשק החשמל בישראל. השבתת המאגר עצרה גם את מקור הרווח העיקרי של ניו מד, הייצוא למצרים - דווקא כשהוא היה רווחי במיוחד לאור העליה במחירי הנפט. רק ב-2 באפריל האחרון, רגע אחרי סיום תקופת הדוח, אושר למאגר לחזור לפעול. בשל כך, ההכנסות של ניו מד צנחו בכמעט 43% ל-141 מיליון דולר בלבד. גם הרווח הגיע ל-0.1 מיליון דולר בלבד, לעומת מעל 116 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2025.

תהנה ממחירי הנפט הגבוהים

כעת, לוויתן חזר לספק גז לישראל, למצרים ולירדן, ולהנות ממחירי הנפט הגבוהים שמשפיעים על חוזי הייצוא. זה אפשר לניו מד לשדרג את תחזית ההכנסות שלהם ממאגר לוויתן לשאר השנה, מ-2.55 מיליארד דולר על פי הנחה של 63 דולר לחבית ברנט, ל-2.88 מיליארד דולר על פי הנחה של 90 דולר לחבית נפט. זאת כמשקולת שמרנית על התחזית של משרד האנרגיה האמריקאי שמחיר הברנט צפוי לעמוד על כ-95 דולר בממוצע לאורך 2026.

אם המחיר יישאר גבוה כפי שהוא היום (110 דולר) הכנסותיהם מלוויתן צפויות לגדול אפילו יותר, אך מצד שני גם ייתכן שסיום המלחמה עם איראן ופתיחת מצר הורמוז דווקא תוריד את המחיר. חשוב להזכיר גם שניו מד עצמה מחזיקה ב-45% ממאגר לוויתן, כך שהכנסות אלו צפויות להתחלק בין כל השותפות.

נושאים נוספים שניו מד דיווחו עליהם בדוח זה הם הכשלון בחיפוש הגז במי הים השחור בבולגריה. פרוספקט "קרום" התגלה כקידוח יבש, וניו מד נאלצה לרשום הפסדים דרך חברת הבת שלה "ניו מד בלקן" של 74.4 מיליון דולר.

המנכ"ל יוסי אבו אף הושפע מכך בעצמו, דרך תכנית תגמול שנתנה לו 5% ממניות ניו מד בלקן, ועל פי החברה "בקשר לזה דנה השותפות במשמעויות הקשורות לכך". אבו הכריז לאחרונה על פרישתו מניו מד, והוא צפוי לעזוב את תפקידו בחודש נובמבר 2026. טרם הוכרז מי יהיה המנכ"ל החדש, ולאן פניו של אבו. פרישות משמעותיות נוספות מניו מד הן יו"ר הדיקרטוריון גבריאל לסט (אותו החליף ניב סרנה), וסמנכ"ל הרגולציה וקשרי הממשל נדב פרי. הבעלים יצחק תשובה חזר לכהן בדירקטוריון החברה.

ניו מד מדווחים גם על חתימת הסכם לייצוא כלל הגז במאגר "אפרודיטה" בקפריסין בצינורות למצרים (חלקו הישראלי הקטן של המאגר נקרא "ישי", וחלקה המדויק של ישראל עוד טרם נחתם), ועל סגירה פיננסית מול בנק לאומי להרחבת ההפקה של מאגר לוויתן, כדי לספק את עסקת הגז העצומה שנחתמה בשנה שעברה מול מצרים, בשווי של כ-35 מיליארד דולר.