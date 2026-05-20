הרבעון הראשון של שנת 2026 היה מלווה בהרבה תהפוכות בעסקיה של קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה ובניהולו של עידן וולס. למרות מחיקות גדולות והשבת מאגר "לוויתן" במשך שליש מהרבעון לרגל מבצע "שאגת הארי", הצליחה החברה בשורה התחתונה להזניק את הרווח הנקי פי 4.5 ל-45 מיליון שקל, וזאת הודות לפעילות הפיננסית החדשה - השליטה בחברת ישראכרט.

הכנסות קבוצת דלק מכלל מגזרי הפעילות שלה הסתכמו ב-4.7 מיליארד שקל ברבעון הראשון, עלייה של 22% בתוך שנה. אך לפי הדוחות הכספיים של הקבוצה (לפי חלקה היחסי בפעילויות השונות), היא סיכמה את הרבעון הראשון עם הכנסות של 1.1 מיליארד שקל. מדובר בירידה של 18% בתוך שנה.

שיעור הרווחיות הגולמית נפל ל-30%, למול 54% ברבעון המקביל אשתקד, והרווח מפעילויות כלליות (ברובן - עסקי האנרגיה) נפל בשיעור חד של 90% ל-39 מיליון שקל. אבל קבוצת דלק השתלטה בשנה האחרונה על ישראכרט והציגה הכנסות מפעילות פיננסית בסך של 839 מיליון שקל, ורווח נקי מפעילות זאת של 60 מיליון שקל.

התוצאה היא שבסיוע מהרווחים של ישראכרט שאוחדו בדוחות, הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות קבוצת דלק זינק בשורה התחתונה מ-10 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ל-45 מיליון שקל ברבעון שחלף.

כאמור, ברבעון הראשון פעילות האנרגיה בישראל, שמגיעה בעיקר ממאגר הגז "לוויתן" (דרך החזקה בשותפות ניו-מד), תרם 85 מיליון שקל לרווח הנקי, ירידה של 65% ביחס לרבעון המקביל בעיקר עקב השבתת מאגר "לוויתן" כחלק ממבצע "שאגת הארי" (המאגר חזר לפעול כסדרו באפריל). פעילות הפקת האנרגיה בים הצפוני (איתקה) תרמה רווח של 157 מיליון שקל, והפעילות הפיננסית תרמה 24 מיליון שקל לרווח הנקי. אך המחיקות בגין הקידוח בבולגריה שהתגלה כיבש והוביל למחיקה של 127 מיליון שקל, לצד הפרשות שבוצעו, גרעו מהתרומות הללו.

"אנחנו נכנסים ל-2026 עם מבנה פיננסי חזק ויציב"

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, מסר עם פרסום התוצאות כי הקבוצה פתחה את השנה "עם צמיחה בהכנסות, עלייה ברווח הנקי, ירידה בחוב הפיננסי נטו ושמירה על רמת מינוף נמוכה, לצד המשך קידום מהלכים אסטרטגיים משמעותיים בנכסי הליבה של הקבוצה. במהלך הרבעון הראשון ולאחר תאריך המאזן איתקה המשיכה לבסס את עצמה כאחת החברות המובילות בים הצפוני, תוך שהיא שומרת על קצב הפקה יומי גבוה ותזרים מזומנים יציב וחזק".

עוד הוסיף וולס כי "ניו-מד השלימה את הנחת הצינור השלישי ב'לוויתן' והגדילה את יכולת ההפקה מהמאגר לכ-15 BCM בשנה. ישראכרט חתמה על הסכם אסטרטגי עם מועדון הנוסע המתמיד של אל על ועל מזכר הבנות עם בנק Esh, במטרה להגדיל את מקורות ההכנסה שלה ואת תחומי פעילותה".

לדבריו, "הפעולות האלה שבוצעו ברבעון הראשון של השנה ממחישות את עומק ואיכות פורטפוליו הנכסים של הקבוצה, והפוטנציאל האדיר שגלום בהם. במקביל, מהלך פיצול ההון במניית החברה נועד להגדיל עוד יותר את מחזורי המסחר במניית הקבוצה ולהרחיב את נגישות ההשקעה למשקיעים קיימים וחדשים שייחשפו לקבוצה. אנחנו נכנסים ל-2026 עם פורטפוליו נכסים איכותי, מבנה פיננסי חזק ויציב ומטרה ברורה להמשך יצירת ערך משמעותי למשקיעים".