שוק ההון והשקעות "הגבוה ב-5 השנים האחרונות": הנתון החזק בדוחות של סלקום
סלקום

"הגבוה ביותר ב-5 השנים האחרונות": זה הנתון החזק בדוחות של סלקום

חברת סלקום מסכמת רבעון ראשון עם גידול של 12.9% ברווח הנקי וזינוק בתזרים המזומנים החופשי • זאת, על אף השפעות מבצע "שאגת הארי" שלפי הדוח פגע ברווח החברה בכ-10 מיליון שקל

שירי חביב ולדהורן 14:18
אלי אדדי, מנכ''ל סלקום / צילום: ענבל מרמרי

חברת התקשורת סלקום , שבשליטת קרן פורטיסימו, מסכמת את הרבעון הראשון של השנה עם גידול ברווח הנקי. זאת, בדומה למגמה בקרב המתחרות - בזק ופרטנר - שפרסמו את הדוחות שלהן בימים האחרונים.

סלקום רשמה ברבעון הראשון הכנסות של כ-1 מיליארד שקל, ירידה של 8.9% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, והציגה שיפור ברווח הגולמי שהסתכם ב-373 מיליון שקל - 36.8% מההכנסות. הרווח הנקי גדל ב-12.9% ביחס לרבעון המקביל והסתכם ב-72 מיליון שקל. זאת, על אף השפעות מבצע "שאגת הארי" שפגע בתוצאות הרבעון, ולפי הדוחות פגע ברווח החברה (לפני מס) בכ-10 מיליון שקל, בגין שירותי נדידה, מכירות ציוד קצה ופעילות מוקדי החברה. הפגיעה העיקרית היא בהכנסות משירותי נדידה (תשלומים לספקיות התקשורת בעת טיסות לחו"ל).

ה-EBITDA המתואם הרבעוני של סלקום (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) הגיע ל-345 מיליון שקל - ירידה קלה לעומת הרבעון המקביל - והתזרים מפעילות שוטפת גדל מ-308 מיליון שקל ברבעון המקביל ל-333 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2026. היקף החוב המשיך לרדת והחוב הפיננסי נטו של סלקום מגיע ל-1 מיליארד שקל, ובחברה מציינים כי זהו החוב הנמוך ביותר ב-20 השנים האחרונות.

ההכנסות מהמגזר הנייד הסתכמו ב-665 מיליון שקל, ירידה של 12.7% לעומת הרבעון המקביל, בשל ירידה במכירות ציוד קצה לצד עלייה בהכנסות משירותים. במגזר הנייח ההכנסות הסתכמו ב-383 מיליון שקל, דומה לרבעון המקביל.

בסוף הרבעון הראשון היו לסלקום כ-3.68 מיליון מנויי סלולר, שההכנסה החודשית הממוצעת מהם (ARPU) הייתה 37.2 שקל. מספר מנויי הטלוויזיה היה 275 אלף, ומספר מנויי תשתית אינטרנט - 389 אלף.

אלי אדדי, מנכ"ל סלקום, מסר כי "סלקום פותחת את שנת 2026 עם רבעון חזק, המשקף עלייה ברווח הנקי וזינוק בתזרים המזומנים החופשי, הגבוה ביותר ב-5 השנים האחרונות והמשך צמיחה במצבת הלקוחות. בשנה החולפת הקטנו את החוב הפיננסי של החברה ב-607 מיליון שקל, שהגיע לרמה הנמוכה ביותר ב-20 השנים האחרונות. זאת, על אף השפעות מבצע 'שאגת הארי', ובהן פגיעה בהכנסות מנדידה, השפעות על פעילות ציוד הקצה ומוקדי החברה".

לדברי אדדי, התוצאות משקפות את החוסן של סלקום ואת המחויבות העמוקה ללקוחות.