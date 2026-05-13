דוחות בזק: עלייה ברווח הנקי ואישרור של התחזית השנתית

קבוצת התקשורת בזק מסכמת את הרבעון הראשון של השנה עם צמיחה של 2.6% בהכנסות הליבה לכ-2 מיליארד שקל (ירידה של 3% בסך ההכנסות לכ-2.2 מיליארד שקל), לצד עלייה ב-EBITDA (928 מיליון שקל - עלייה של 1.2%) וברווח הנקי (300 מיליון שקל - עלייה של 4.2%) וצמצום החוב הפיננסי נטו. הקבוצה מאשררת את התחזיות השנתיות הקיימות שלה, וממשיכה לצפות ל-EBITDA של 3.8-3.7 מיליארד שקל, רווח נקי של 1-1.1 מיליארד שקל והוצאות (CAPEX) של כ-1.6 מיליארד שקל. הנתונים הם של EBITDA השוואתי ורווח נקי השוואתי - כלומר בנטרול סעיפים חשבונאיים שונים.

בפעילות הקווית של בזק ההכנסות גדלו ב-0.8% ל-1.1 מיליארד שקל והכנסות הליבה (בנטרול הכנסות מטלפוניה) צמחו ב-2.5% ל-997 מיליון שקל. ה-EBITDA היה 658 מיליון שקל, עלייה של 1.5%. ה-ARPU, הכנסה חודשית ממוצעת למנוי אינטרנט, עלתה מ-134 שקלים ברבעון המקביל ל-139 שקלים ברבעון הראשון, ולדברי המנכ"ל ניר דוד זה בזכות שירותים נוספים שלקוחות צורכים על תשתית האינטרנט, גידול ברוחב הפס ומעבר של לקוחות לתשתית הסיבים. הוא הוסיף שבמהלך הרבעון בזק הגיעה ל-3 מיליון משקי בית עם תשתית הסיבים שלה, "הישג שמבסס את מעמדה של בזק כמובילת שוק בתחום התשתיות בישראל".

בפלאפון הושפעו ברבעון הראשון מירידה בשירותי רומינג (נדידה) בעקבות המלחמה. ההכנסות ירדו ב-1.3% ל-518 מיליון שקל, מתוך זה ההכנסות משירותים היו 356 מיליון שקל, ירידה של 1.1%, ובחברה מציינים שבנטרול השפעות המלחמה ההכנסות משירותים היו עולות ב-2%. ה-EBITDA ירד ב-4.3% ל-178 מיליון שקל. מספר המנויים גדל ל-2.699 מיליון, לעומת 2.677 מיליון בסוף הרבעון הקודם. ה-ARPU הסתכם ב-44 שקלים, ירידה של שקל מהרבעון המקביל.

צמיחה של 7.5% בהכנסות ל-343 מיליון שקל ב-yes

ב-yes נמשכת מגמת השיפור עם צמיחה של 7.5% בהכנסות ל-343 מיליון שקל, גידול של 14% ב-EBITDA ל-56 מיליון שקל ומעבר לרווח נקי של 4 מיליון שקל. בסוף הרבעון היו ל-yes כ-565 אלף מנויים עם ARPU של 202 שקל - גידול גם במספר המנויים וגם ב-ARPU.

אילן סיגל, שמנהל את פלאפון ו-yes, אומר ששתי החברות מסכמות רבעון חזק, ומציין שבפלאפון 75% מהלקוחות הפרטיים משתמשים בדור החמישי ומזכיר את ההסכם לפרישת עובדים שלדבריו ישפר את מבנה ההוצאות. על yes אומר סיגל שהיא מציגה שיא של 7 שנים בהכנסות והיא כיום חברת הטלוויזיה הגדולה ביותר בישראל.

כזכור, פלאפון התמודדה על רכישת הוט מובייל, אך הצעת דלק ישראל נבחרה. לאחרונה העסקה הסתבכה ותוקף מזכר ההבנות הוארך עד השבוע הבא. בפלאפון לא מרימים ידיים: "אנחנו עדיין 'מחכים על הקווים' ואם העסקה לא תתממש, נשמח לחזור לתמונה ומהר", אומר סיגל. "אנחנו שחושבים שזה נכון, כמו בכל העולם, שיהיו מהלכי קונסולידציה ומיזוגים בשוק הסלולר".

יו"ר בזק תומר ראב"ד מסר: "תוצאות הרבעון הראשון של 2026 מהוות עדות נוספת לעוצמתה של הקבוצה. הוכחנו כי האסטרטגיה החדשה והיעדים השאפתניים שהצבנו לעצמנו באים לידי ביטוי בתוצאות הפעילות בשטח וכבר ברבעון הראשון אנו רואים גידול של 74% בתזרים החופשי לצד המשך צמיחה ב-EBITDA וברווח הנקי (ההשוואתיים). הגענו לאבן דרך משמעותית עם פריסת תשתיות סיבים לכ-3 מיליון משקי בית, נתון המבסס את בזק כעמוד השדרה הדיגיטלי של ישראל. לצד ההשקעה בתשתיות הלאומיות, אנו מקדמים בנחישות פרויקטים של כבלים תת-ימיים חדשים לאירופה, מהלך שיהפוך את ישראל לצומת דיגיטלית גלובלית וייצר מנוע צמיחה אסטרטגי לשנים הבאות".