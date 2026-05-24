בית ההשקעות שמאיים על אלטשולר שחם, ומי הוביל בגיוסים באפריל?

נתוני העברות הכספים בין גופי הגמל בחודש אפריל מאותתים על מהפך דרמטי, שעשוי להתרחש בקרוב. בית ההשקעות מור קרוב לדחוק את אלטשולר שחם (שהיווה לפני מספר שנים כשליש מהתעשייה כולה), ולהפוך לגוף השני בגודלו בשוק.

נכון לנתוני חודש אפריל, בית ההשקעות מיטב מוביל בתור הגוף הגדול ביותר עם היקף נכסים של 148 מיליארד שקל, אלטשולר שחם אחריו עם היקף נכסים של 116.6 מיליארד שקל ומור שלישי עם נכסים בהיקף של 112.6 מיליארד שקל. במקום הרביעי, נמצאת חברת הביטוח הפניקס עם 107 מיליארד שקל.

למעשה, היקף ניהול הנכסים של מור כבר התקרב עוד יותר לאלטשולר שחם, שכן חברת מור גמל פנסיה כבר פרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון של השנה, ופירטה שהיא מנהלת נכסי קופות גמל בהיקף של 115.4 מיליארד שקל. אלטשולר שחם יפרסם את תוצאותיו ביום חמישי הקרוב.

באשר להיקף הגיוסים החודשי - אין הפתעות. בית ההשקעות מיטב הוביל את הגיוסים באפריל כשהעביר מהמתחרים סכום של 2.3 מיליארד שקל. סכום גבוה מאוד לחודש בודד, ש'נופל' רק במעט מהקצב שלו בחודשים הקודמים, ובכל זאת זהו אחד החודשים החזקים ביותר לגוף בודד מעולם.

במקום השני בחודש אפריל נמצאת שוב חברת הביטוח הראל עם העברות מהמתחרים בסכום של 867 מיליון שקל. הראל, שהייתה עד לאחרונה במקומות האחרונים בטבלה, מצליחה בעיקר בתחום קופות הגמל להשקעה, והשנה היא גם בולטת בתשואות של המסלולים בקרנות ההשתלמות. במקום השלישי בחודש אפריל נמצא בית ההשקעות מור עם העברה חיובית של 578 מיליון שקל. הפניקס, כלל ומגדל העבירו מהמתחרים שלהן סכום של יותר מ-500 מיליון שקל.

ההפתעה של אנליסט: איבד כסף

בתחתית הטבלה נמצאים שלושה גופים. אלטשולר שחם שרושם עוד חודש חלש עם אובדן כספים של 2.6 מיליארד שקל בחודש אפריל, וילין לפידות שאיבד 1.35 מיליארד שקל. שני הגופים שמובילים את החשיפה לוול סטריט נמצאים בתחתית טבלת התשואות בתקופה האחרונה.

ובכל זאת יש הפתעה - גוף נוסף הצטרף לטבלת מאבדי הכספים. בית ההשקעות אנליסט איבד למתחרים סכום של 412 מיליון שקל. במקרה שלו, הסיבה היא ככל הנראה הפער בין הביצועים שלו במסלול הכללי שחשוף יותר לישאל לזה של המסלול המנייתי, שחשוף יותר לחו"ל.

מתחילת השנה: אלטשולר איבד 12 מיליארד שקל, מיטב גייס 10 מיליארד

מתחילת השנה בית ההשקעת מיטב ממשיך במומנטום חזק במיוחד כשכבר גייס יותר מ-10 מיליארד שקל. אחריו נמצות חברת הביטוח הראל והפניקס שגייסו כל אחת יותר מ-3.5 מיליארד שקל. מגדל גייסה כמעט 1.8 מיליארד שקל ואחריה מנורה מבטחים, כלל, מור ואנליסט עם העברות חיוביות של יותר ממיליארד שקל כל אחת.

בתחתית הטבלה, בית ההשקעות ילין לפידות כבר איבד מתחילת השנה יותר מ-5.5 מיליארד שקל ואלטשולר שחם נועל את הטבלה עם אובדן כספים למתחרים בהיקף של 12.1 מיליארד שקל.