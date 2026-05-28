דמרי הציגה התאוששות במכירת הדירות, אך הרווח הנקי נחתך בחדות

חברת דמרי , מחברות הנדל"ן הגדולות ביותר כיום בענף המגורים, פרסמה הבוקר (ה') את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2026, בהן הציגה התאוששות מסוימת במכירות דירות לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

כך, במהלך הרבעון הראשון של 2026 מכרה החברה 177 יח"ד בתמורה כספית של כ-485.8 מיליון שקל, לעומת מכירות בהיקף של 160 יח"ד ברבעון המקביל בתמורה של כ-369.3 מיליון שקל.

למרות ההתאוששות בקצב המכירות, בדמרי מדגישים כי בתקופת מבצע 'שאגת הארי', נרשמה האטה בקצב המכירות הדירות החדשות, "בעיקר על רקע ירידה זמנית בביקושים ונטייה של משקי בית לדחות החלטות רכישה בתחילת הלחימה". עוד ציינו כי ככל שהתקופה התקדמה ניכרת התייצבות הדרגתית במכירות, "לצד חזרה זהירה של הביקושים לשוק".

עוד עולה מהדוחות כי מתחילת אפריל ועד היום מכרה החברה 156 יח"ד בהיקף של כ-245 מיליון שקל, אך חלק מיח"ד שנמכרו הן דירות "מחיר למשתכן" באשקלון.

נזכיר כי ברבעון האחרון של שנת 2025 מכרה דמרי, שבשליטת יגאל דמרי, 295 דירות תמורת 674 מיליון שקל, גידול לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אז דיווחה החברה על מכירת 260 דירות תמורת 627 מיליון שקל . עם זאת, את שנת 2025 סגרה דמרי עם קיטון של כ-21% בהיקף הדירות הנמכרות שעמד על 805 דירות, לעומת 1,002 דירות בשנת 2024.

בניטרול אירועים חד-פעמיים: הרווח הגולמי צמח ב-4.8%

הרווח הגולמי של דמרי הסתכם ברבעון הראשון של 2026 בכ-153.4 מיליון שקל, לעומת כ-297.7 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2025. בדוחות הוסבר כי הקיטון הושפע מרווח בסך של כ-150 מיליון שקל בגין מכירת הקרקע בחדרה ברבעון הראשון של 2025. כך, בניטרול מכירת הקרקעות גדל הרווח הגולמי בכ-4.8% ברבעון הראשון של 2026.

לצד זאת דיווחה דמרי כי הוצאות המימון ברבעון גדלו לכ-19.4 מיליון שקל, לעומת כ-10.3 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2025. בדמרי מסבירים כי הגידול מיוחס בעיקר לגידול בהוצאות הריבית בגין אשראי מהבנקים בסך של כ-3 מיליון שקל, קיטון בהכנסות מימון מהפרשי שער בסך של כ-8 מיליון וקיטון בהכנסות ריבית בגין פקדונות בנקים בסך של כ-3 מיליון שקל.

את הרבעון סיימה דמרי עם רווח נקי של כ-75.5 מיליון שקל, קיטון של כ-63% הרבעון המקביל, אז הרווח הנקי עמד על כ-204.9 מיליון שקל. השינוי כאמור נובע מהרווח שנרשם ברבעון המקביל אשתקד ממכירת קרקע.

בכל הנוגע למבצעי המימון, דמרי מדווח כי כ-30% מהדירות שנמכרו ברבעון הראשון של 2026 נמכרו דרך תנאי מימון מיטבים, כאשר כ-25% מסך העסקאות נמכרו בדרך של פריסת תשלומים נדחית וכ-5% נמכרו בדרך של הלוואות קבלן.