הרווח של סוגת יותר מכפול; המנכ"ל פרופר: "מקדמים רכישות נוספות"

חברת המזון סוגת , שהונפקה בבורסה בשנה שעברה, מפרסמת את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של השנה. החברה רשמה הכנסות של 254 מיליון שקל, עלייה מתונה של 0.5% ביחס להכנסות ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי גדל ב-15% ל-57.8 מיליון שקל והרווח התפעולי גדל ב-24.1% ל-25.7 מיליון שקל. בשורה התחתונה, הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-18.8 מיליון שקל, יותר מכפול לעומת הרבעון המקביל.

בדוחות החברה נכתב שההכנסות הושפעו מעונתיות של חג הפסח, ומנגד מהמשך קיטון במחירי הסוכר. הגידול ברווח מוסבר מירידת עלות חומרי הגלם של חלק ממוצרי הקבוצה, וכן ירידה במחירי הובלתם הימית (והתייקרות בה בחלק מהתקופה).

עוד נכתב בדוחות החברה כי למבצע "שאגת הארי" וההתפתחויות הגאו-פוליטיות הנלוות יכולות להיות השפעה עקיפה על זמינות חומרי גלם ומחיריהם. "נתיב השיט במצרי הורמוז, שהוא ציר משמעותי באספקת דשנים המספקים את ספקי חומרי הגלם של חברות הקבוצה, עלול להיות מושפע מהמתיחות האזורית. למועד הדוח, נרשמו עליות מסוימות במחירי אנרגיה וסוכר. כמו כן, ככל שמחירי דלקים יעלו, עשויה להיות לכך השפעה עקיפה על מחירי הסוגר, בין היתר בשים לב שאתנול, המיוצר גם מקני סוכר, מהווה מוצר תחליפי בעולם הדלקים, וכן על עלויות הובלה ימית ויבשתית". עם זאת סוגת מוסיפה שבהתאם למדיניות הגידור שלה, אין בהתפתחויות אלה השפעה מהותית על רווחיות הקבוצה, אך ייתכן שתהיה השפעה מסוימת על צורכי ההון החוזר.

פרופר: "התוצאות הן פועל יוצא של התבססות פעילויות חדשות"

גיא פרופר, מנכ"ל קבוצת סוגת, מסר: "אנו מסכמים את הרבעון הראשון של שנת 2026 עם המשך מגמת הצמיחה וביצועים תפעוליים חזקים, הבאים לידי ביטוי בין היתר ברווחיות התפעולית ובשורה התחתונה. התוצאות החיוביות ברבעון הן, בין היתר, פועל יוצא של התבססות פעילויות חדשות שהשיקה החברה במהלך השנה שעברה".

פרופר הוסיף כי החברה ממשיכה ליישם את אסטרטגיית הצמיחה שלה, והזכיר את ההסכם המחייב שנחתם לרכישת "פילטונה", שמהווה כניסה לקטגוריה חדשה עבור סוגת. "במקביל אנו מקדמים מהלכי רכישה משמעותיים נוספים בשוק המזון", מסר פרופר.

סוגת שהונפקה בדצמבר האחרון בשווי 1.2 מיליארד שקל אחרי הכסף, נסחרת כיום בשווי כ-1.3 מיליארד שקל. לאחרונה, בעלת השליטה קרן פורטיסימו בראשות יובל כהן מכרה למוסדיים 35% ממניותיה בחברה תמורת 430 מיליון שקל וירדה להחזקה של כ-19%.