קצב מכירות הדירות של ישראל קנדה עלה ברבעון. מה קרה בשדה דב?

ישראל קנדה מכרה 4 דירות בלבד בפרויקט Rainbow שהיא מקימה ברובע שדה דב בתל אביב. בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2026, על פי הדוח המסכם לרבעון הראשון של השנה, ההיקף הכספי, כולל מע"מ, ממכירת הדירות בפרויקט הסתכם בכ־22 מיליון שקלים, קרי 5.5 מיליון שקל בממוצע לדירה. עם זאת, בראייה כללית מכרה החברה ברבעון הראשון יותר דירות מאשר ברבעון הראשון של 2025 - 86 מול 76, וזאת על אף שבמהלך הרבעון הראשון השנה, התנהל מבצע שאגת הארי מול איראן.

המספרים בפרויקט Rainbow בשדה דב נמוכים יחסית למה שישראל קנדה רגילה להציג: ברבעון הראשון של 2025 היא מכרה 10 דירות בפרויקט בהיקף כספי של כ־90 מיליון שקל, ובשנת 2024 מכרה 35 דירות בפרויקט בהיקף כספי של כ־373 מיליון שקל. עד היום מכרה החברה בסך הכול 275 דירות בפרויקט, בתמורה כוללת של כ־2.4 מיליארד שקלים כולל מע"מ, וכולל כתבי הרשמה. מדובר בפרויקט עם 459 דירות, כך ששיעור השיווק בו עומד על כ־60%.

בתוך כך, רף המחירים למ"ר בפרויקט ממשיך להיות גבוה: הדירות ברבעון הראשון של השנה נמכרו לפי מחיר ממוצע של 85,669 שקל למ"ר, כמו הממוצע בכל שנת 2025, ואילו המחיר הממוצע המצטבר למ"ר (קרי מתחילת המכירות ועד לסוף הרבעון הראשון של 2026) עומד על 81,782 שקל. עד לסוף שנת 2025 המחיר המצטבר למ"ר בפרויקט עמד על 81,704 שקל, ועד לסוף שנת 2024 - 80,493 שקל. נזכיר כי בראשית ימי השיווק ברובע שדה דב, העריכו כמה מהחברות כי המחיר למ"ר ינוע סביב 65-75 אלף שקל למ"ר.

פרויקט מידטאון שבירושלים

בפרויקט מסקרן נוסף של החברה, פרויקט מידטאון ירושלים, קצב המכירות ברבעון הראשון של השנה היה גבוה יותר: החברה מכרה 17 דירות בפרויקט, אשר יכלול 695 דירות, בהיקף כספי של כ־60 מיליון שקל כולל מע"מ. בסך הכול מכרה החברה עד כה כ־285 דירות, המהוות כ־41% מכלל הדירות לשיווק בפרויקט.

המחיר למ"ר במידטאון ירושלים ירד בתחילת הרבעון הראשון של 2026, ונראה כי הוא מתאפיין בתנודתיות גדולה, אולי בשל סוג הדירות שנמכרו בכל תקופה: ברבעון הראשון של 2026 המחיר הממוצע למ"ר עמד על 69,792 שקל למ"ר, לעומת 78,207 שקל למ"ר בשנת 2025. בשנת 2024 המחיר עמד על 71,823 שקל למ"ר בממוצע. אגב, המחיר המצטבר למ"ר, בכל העסקאות מאז החל השיווק בפרויקט, יציב למדי ועומד נכון לסוף הרבעון הראשון על 70,692 שקל למ"ר.

בפרויקט מידטאון ישנם גם שטחי משרדים, שמהם לא מכרה החברה כלל ברבעון הראשון של השנה. עד היום מכרה 4,052 מ"ר, המהווים 9% משטחי המשרדים לשיווק בפרויקט, בסכום של כ־119 מיליון שקל. הבנייה במידטאון ירושלים צפויה להסתיים בשנת 2030. בפרויקט ורטיקל סיטי שבבורסה ברמת גן מכרה החברה ברבעון הראשון של 2026 1,782 מ"ר משרדים, תמורת כ־53 מיליון שקל. בסך הכול מכרה החברה כ־29.2 אלף מ"ר משרדים עד כה בפרויקט זה, בתמורה כוללת של כ־931 מיליון שקלים. שיעור השיווק בפרויקט, שעבודות ההקמה שלו צפויות להסתיים ב־2031, עומד על 39% משטחי המשרדים.

ישראל קנדה מציינת עוד, כי מסיום הרבעון ועד סמוך למועד לפרסום הדו"ח היום (ה'), היא מכרה עוד 51 דירות בהיקף כספי של כ־328 מיליון שקל, ועוד 9,108 מ"ר משרדים בהיקף כספי של כ־344 מיליון שקל.

בתקופת הדו"ח בוטלו חמישה הסכמי מכר, בהיקף כספי של כ־22.5 מיליון שקל, כולל מע"מ.