אירועים ומינויים דירוג חדש מציב את לאומי בראש הבנקים בישראל בתחום ה־AI
דירוג חדש מציב את לאומי בראש הבנקים בישראל בתחום ה־AI

לאומי דורג כבנק המוביל בישראל באימוץ בינה מלאכותית ע"י מדד אינדקס EVIDENT AI • נשיא המדינה אירח את היועץ האסטרטגי ממי פאר לרגל השקת ספרו החדש • וגם: בני הנוער שהציגו מיזמים בפני בכירי המשק במסגרת עמותת יוניסטרים • אירועים ומינויים

תומר שמאי 18:23
סניף בנק לאומי / צילום: כפיר סיון
1בינה מלאכותית

בנק לאומי נבחר לבנק המוביל בישראל בכל הקשור לשילוב בינה מלאכותית בעבודה השוטפת. הסקירה נערכה על ידי אינדקס EVIDENT AI, שהוא המדד המוביל בעולם להערכת רמת האימוץ של בינה מלאכותית בקרב הבנקים הגדולים. בנוסף, הבנק דורג במקום השני באזור המזרח התיכון ויבשת אפריקה בתחום החדשנות.

2תרומה לקהילה

קבוצת בזק אירחה במשרדי החברה בחולון את עמותת יוניסטרים ואת בכירי המשק וההייטק, במסגרת פאנל השקעות בו הציגו בני ובנות נוער מיזמים שפיתחו במסגרת פעילות העמותה. בין המיזמים שהוצגו: אפליקציית תמיכה רגשית לילדים ובני נוער.

מימין: תומר ראב''ד יו''ר קבוצת בזק, יפעת בכור מנכ''לית יוניסטרים וניר דוד מנכ''ל בזק / צילום: צילום: אייל פרידמן
3ספר חדש

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, ערך קבלת פנים בלשכתו ליועץ האסטרטגי ממי פאר, לכבוד הוצאתו לאור של ספרו "זבוב על הקיר', ולרעייתו, חני פאר, עורכת הספר. הספר מבטא 38 שנות קריירה מאחורי הקלעים של התקשורת והפוליטיקה, ועומד למכירה בחנויות סטימצקי וצומת ספרים.

ממי פאר, יצחק הרצוג, מיכל הרצוג, חני פאר / צילום: באדיבות המצולמים
4מינוי חדש

פרופ' שירה ילון־חיימוביץ מונתה לנשיאת המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט. גילי כהן מונה למנהל חטיבת היוקרה של קבוצת בריל. ברשות המסים: רו"ח רובי בוטבול, שכיהן כסמנכ"ל בכיר מס הכנסה, מונה לסמנכ"ל בכיר שומה וביקורת; נטע סבח מונתה לתפקיד סמנכ"לית בכירה מע"מ.

גילי כהן / צילום: יחצ
מספר היום

22
חברות זרות
מתמודדות על מכרז המטרו, שנאמד ב־65 מיליארד שקל