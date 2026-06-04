ביהמ"ש: גלובל נט גמל תחזיר 11 מיליון שקל שהועברו לקרנות בחו"ל

בית המשפט המחוזי (לעניינים מנהליים) בירושלים מחייב את חברת גלובל נט גמל להשיב לעמיתים כ-11 מיליון שקל. השופט נמרוד פלקס דחה אתמול (ד') את העתירה שהגישה גלובל נט נגד החלטתו של הממונה על שוק ההון, עמית גל, לחייב אותה להשיב את כספי העמיתים, שהושקעו בקופות גמל בניהול אישי (IRA) ומשם הועברו לקרנות השקעה בחו"ל. זאת, במתכונת דומה לשיטה שהתגלתה בפרשת סלייס, כאשר כספי חוסכים הועברו ל"קרנות אדומות" להשקעות אלטרנטיביות מעבר לים.

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הפרשה מתנהלת במתכונת דומה להפליא לשיטה שהתגלתה בפרשת סלייס, במסגרתה הועברו כספי חוסכים ל"קרנות אדומות" להשקעות אלטרנטיביות מעבר לים. ברשות שוק ההון הדגישו כי העברת הכספים בגלובל נט נמשכה גם לאחר שברשות הציגו בפני החברה חששות כבדים לגבי פרקטיקה פסולה של סוכנים המגייסים חוסכים כדי שיעבירו את כספם לקרנות המצויות בבעלות אותם סוכנים ממש.

האזהרה המוקדמת וההבחנה ה"תמוהה" בין העמיתים

בינואר האחרון הורה גל לגלובל נט להחזיר לעמיתים שהשקיעו בקרן NL1200 Fund House LP סכום של יותר מ-11 מיליון שקל מתוך ההון העצמי של החברה. ברשות הסבירו, כי גלובל נט הפרה את ההתחייבות שלא להמשיך ולהעביר כספי עמיתים לקרנות שעלו חשדות לגביהן ולהפסיק לאלתר כל פעילות מול הסוכנים ששיווקו את הקרנות בשל חשדות שעלו לגביהם. זאת, אחרי שבינואר 2024 נפגשו נציגי הרשות עם מנכ"ל גלובל נט, טדי לין, ועדכנו אותו לגבי דפוס הפעולה שנמצא בסלייס לגבי העברת כספי עמיתים לקרנות חוץ, שאינן עומדות בדרישות החוק. בחברה טענו, מנגד, כי הרשות לא העלתה חשש קונקרטי לגבי מצב ההשקעות.

כעת, בית המשפט קבע כי גלובל נט לא הצליחה להוכיח את טענתה כי הרשות לא הזהירה אותה לגבי ההשקעות וכי החברה הפרה את חובת הנאמנות והזהירות כלפי העמיתים. השופט פלקס דחה את האבחנה שערכה גלובל נט בין עמיתים חדשים, אשר לגביהם עצרה את גיוסי הכספים על ידי סוכני ביטוח שהתגלו כבעייתיים, לבין עמיתים ותיקים, שלגביהם לא עצרה את הפעילות.

"יש לתמוה מדוע יש להבחין ולהפלות בין העמיתים 'הותיקים' לבין עמיתים חדשים או פוטנציאלים", נכתב בפסק הדין. "הדעת נותנת שמידע אודות חששות או חשדות שהביאו עובדי הרשות בפני העותרת (גלובל נט - ע"ג) באשר לפעילותם הבלתי ראויה של הסוכנים עשוי להיות רלבנטי אף לאותם עמיתים 'ותיקים', אשר הפקידו את כספם בידי העותרת לשם השקעתו בקרן, נוכח פעילותם של אותם סוכנים". השופט פלקס ציין בהקשר זה, כי העובדה שהחברה לא מסרה את המידע מנעה מהעמיתים את האפשרות להימנע מההשקעה ומנעה מהרשות להגן עליהם. עוד עמד על כך, כי לחברה קיימת חובת גילוי מוגברת כלפי המבוטח לגבי מידע העלול לפגוע בו.

"יכולת כלכלית של גוף מפר אינה פוגעת בסבירות הרגולטור"

בית המשפט אף קבע, כי גלובל נט לא הניחה תשתית עובדתית לטענתה כי השבת הכספים תוביל לקריסתה. הטענה, כך נפסק, ממילא איננה רלבנטית שכן "יכולתו הכלכלית של גוף פיננסי המפר את חובותיו כלפי עמיתיו" אינה פוגעת בסבירות ההחלטה של הרשות לחייב את הגוף לתקן את הליקויים.

לבסוף, השופט פלקס דחה את טענות החברה לגבי אחריות העמיתים שכן מדובר בקופות גמל בניהול אישי. "אכן חברה המנהלת קופות גמל אינה אחראית ככלל על שיפוי עמיתים בגין השקעת הכושלת. ברם, ככל שחברה מנהלת מפרה את חובת הגילוי החלה עליה, אין באחריות העמיתים להשקעותיהם כדי לרפא את מחדלה, אשר בתוצאותיו עליה לשאת".

לנוכח ההכרעה, בית המשפט חייב את החברה בהוצאות משפט בגובה 30 אלף שקל. רשות שוק ההון יוצגה בהליך על ידי עו"ד ענבל משה מפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי) ועל ידי עו"ד רני נויבאר ועו"ד אביטל שוקרון מהרשות.

הממונה על שוק ההון, עמית גל, אמר כי "פסיקתו החד-משמעית של בית המשפט מהווה אבן דרך קריטית בהגנה על ציבור החוסכים והמבוטחים בישראל. בית המשפט הבהיר והדגיש את תפקידו הבלתי מתפשר של הרגולטור - שימוש בסמכויות הפיקוח לטובת תיקון עוולות ופגמים מהותיים, לרבות השבת כספים לחוסכים שנפגעו בידי התנהלות בלתי תקינה. הרשות תמשיך לעמוד כחומה בצורה מול כל הפרה כלפי עמיתים, ונבטיח כי כספי הפנסיה והחיסכון של הציבור ינוהלו ביושרה ובשקיפות".

גלובל נט גמל מסרה בתגובה: "גלובל נט מכבדת את החלטת בית המשפט ולומדת אותה. כבר על פני הדברים גלובל נט סבורה כי פסק הדין כולל קביעות שגויות וקשיים לרבות בסוגיות משפטיות עקרוניות בעלות השלכות רוחב על פעילות קופות הגמל בניהול אישי (IRA). משכך בוחנת גלובל נט לערער על ההחלטה, ולהביאה בפני בית המשפט העליון . חשוב להדגיש כי פסק הדין אינו עוסק בטענה כי גלובל נט קשורה לקרנות באופן כלשהו, אלא רק בכך שהיא פעלה לבצע את החלטות ההשקעה של העמיתים שבוצעו במסגרת מודל IRA , שבו העמיתים הם אלו שמקבלים את החלטות ההשקעה בעצמם . גלובל נט תמשיך לפעול באחריות כלפי עמיתיה, תוך שמירה על זכויותיהם, ובמקביל תממש את זכותה להביא את הסוגיות המשפטיות העקרוניות להכרעת בית המשפט העליון".