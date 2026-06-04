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השכר הממוצע

אפקט המלחמה: פחות משרות, יותר שכר. ומה קורה בהייטק?

עפ"י הלמס, השכר הממוצע של עובדים ישראלים בחודש אפריל 2026 עלה ב-4% ביחס לאפריל אשתקד, והוא עומד כיום על 14,409 שקל • מדובר בירידה לעומת השכר שנרשם בחודש מרץ השנה, עם פרוץ המלחמה, של 15,921 שקל

עידן ארץ 15:23
אילוסטרציה: Shutterstock, Rita Kapitulski
אילוסטרציה: Shutterstock, Rita Kapitulski

על-פי אומדני הבזק של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), השכר הממוצע של עובדים ישראלים בחודש אפריל 2026 עלה ב-4% ביחס לאפריל אשתקד, והוא עומד כיום על 14,409 שקל. מדובר בירידה לעומת השכר שנרשם בחודש מרץ השנה, עם פרוץ המלחמה, של 15,921 שקל. השכר במרץ למעשה זינק ב-8.8% ביחס לחודש המרץ המקביל בשנה שעברה.

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הסיבה לכך היא לא בהכרח עלייה משמעותית בשכר, אלא פיטורים של עובדים בשכר נמוך עקב מגבלות פיקוד העורף במהלך המלחמה, כפי שראינו ביתר שאת בתקופת מגפת הקורונה. ואכן, מספר המשרות במשק הצטמצם בחודש אפריל האחרון ב-1.6%. בחודש מרץ, אז המלחמה הייתה בשיא עצימותה כלפי העורף, נרשמה מחיקה של 7.5% מהמשרות במשק לעומת מרץ בשנה הקודמת. למעשה, אפילו ביחס לתחילת השנה נרשמה ירידה דרמטית בכמות המשרות: כ-3.8 מיליון משרות במרץ, לעומת כמעט 4.2 מיליון בינואר.

ומה קורה בהייטק?

ההייטק סבל הרבה פחות מהשפעות המלחמה, והשכר הגבוה בו הוא חלק מהסיבה שהשכר בכלל המשק הוטה כלפי מעלה כאשר עובדי ההייטק נשארו, ועובדים אחרים פוטרו או הוצאו לחל"ת. השכר בהייטק עמד בחודש מרץ על 38,467, עלייה של 4.3% לעומת מרץ הקודם.

מספר המשרות בהייטק למעשה לא השתנה כלל לעומת מרץ הקודם. פער זה הביא לכך שלפחות באופן זמני, מספר המשרות בהייטק חצה לראשונה זה זמן רב את רף ה-10% מהמשרות במשק והגיע ל-10.4%.