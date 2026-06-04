גלעם השלימה את ההנפקה בשווי של 1.03 מיליארד שקל

חברת חומרי הגלם ותוספי המזון גלעם שבשליטת קרן פימי של ישי דוידי וכן עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות, השלימה את ההנפקה בבורסה בתל אביב לפי שווי חברה של 1.03 מיליארד שקל, מעט מתחת לשווי המקורי (1.1 מיליארד שקל). הרוכשים בהנפקה הם חברות ביטוח וגוף גמל גדול.

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במסגרת המהלך, שהתבצע כהצעת מכר, מכרו בעלי השליטה, קרן פימי ועמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות, מניות בתמורה כוללת של 303 מיליון שקל. לאחר המכירה, תחזיק קרן פימי ב-29% ממניות החברה (היא תכננה לרדת להחזקה של 25%).

במקרה של גלאם מדובר בשיתוף פעולה בין שני בני דודים: דוידי ואורי יהודאי, שהוא יו"ר החברה ולשעבר מנכ"ל פרוטרום, שנמכרה בעשור הקודם באקזיט ענק. על הניהול השוטף אמון המנכ"ל ליעד כהן (לשעבר מנכ"ל תנובה), שעלות תגמוליו בשנת 2025 עמדה על 568 אלף דולר, ולצדו סמנכ"לית הכספים רונית גסטפרוינד.

פעילות החברה מתחלקת לחטיבת הפודטק, המשתמשת בטכנולוגיות חדשניות לייצור רכיבים, חומרי גלם טבעיים ותוספי מזון בריאים (המתמקדים בהפחתת סוכר וקלוריות והעשרה בסיבים תזונתיים); וחטיבת התעשייה, המייצרת חומרי גלם ורכיבים טבעיים לתעשיות שונות.

גלעם רוצה להשקיע כ-45 מיליון דולר בתקופה של 4 השנים הקרובות בבנייה ובהסבת תשתיות ייצור של חטיבת התעשייה לטובת הגדלת חטיבת הפודטק, שמתאפיינת בצמיחה ורווחיות גבוהות יותר. להערכת החברה, מהלכים אלו, לצד בחינת הזדמנויות לרכישות, צפויים להביא תוך ארבע שנים ליותר מהכפלת ה-EBITDA ביחס לנתוני 2025.

על פי התשקיף, את שנת 2025 סיכמה גלעם עם הכנסות של 150 מיליון דולר, רווח נקי של כמעט 10 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 25 מיליון דולר. המגמה החיובית נמשכה אל תוך הרבעון הראשון של שנת 2026: ההכנסות צמחו ב-7% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו ב-39.8 מיליון דולר (בעקבות הרחבת מפעל של חטיבת הפודטק), הרווח התפעולי זינק ב-78% לכ-3.9 מיליון דולר, והרווח הנקי הרבעוני הסתכם ב-2.7 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם לרבעון רשם גידול של 13.8% והגיע ל-6.3 מיליון דולר.

את ההנפקה ליוו החתמים ברק לאומי חתמים ולידר הנפקות.