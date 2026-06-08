מלכודת חברות ה-BVI: המרחק שיקשה על גביית החוב של סימד

פרשת הקריסה של חברת האג"ח סימד ממשיכה לטלטל את שוק ההון המקומי. בסוף השבוע הגישה החברה, המפעילה מחנות קיץ לנוער בארה"ב, בקשה להגנה מפני נושיה (צ'פטר 11 - הליך של פשיטת רגל), עבורה ועבור החברות הבנות שלה בבית משפט בניו ג'רזי.

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מי שעמדו מאחורי הגשת הבקשה הם הדירקטורים הישראלים של סימד , המיוצגים על ידי עו"ד גיא גיסין, שאליהם הצטרפו עוה"ד רענן קליר ואלון בנימיני ממשרד EBN ואמנון ביס ממשרד גורניצקי, שנבחרו בשבוע שעבר לייצג את המחזיקים באג"ח שגייסה החברה בדצמבר האחרון בתל אביב, בהיקף של 620 מיליון שקל.

הנושים הישראלים פעלו להוציא את המהלך לפועל במהרה, לאחר שהבינו כי בעלי השליטה בחברה, האחים מייקל ודיוויד שאבסלס, לא רק שמשכו 100 מיליון שקל מהחברה ללא אישור ורוקנו את קופתה, אלא עשו שימוש בתזרימים של המחנות כדי לקבל אשראי. על כן, ההליך נועד למנוע מהנושים של השניים לממש את ההתחייבויות כלפיהם.

בנוסף, הנושים הבינו כי כדי לנסות ולהחזיר את החוב, יש צורך מיידי להפעיל את המחנות - שכעת נכנסים לעונת השיא שלהם. זאת, כחלק משלב מקדים למכירתם ושימוש בכסף לפירעון התחייבויות החברה, בין היתר למחזיקי האג"ח. בהקשר זה, נבחן מעמדם של מחזיקי החוב הישראלים (מנהלי השקעות ובראשם מור ומיטב) ביחס לנושים האחרים.

מי שיוביל את המהלך הוא אסף רביד, שמונה בסוף השבוע לקצין השיקום הראשי (CRO) של סימד, במסגרתו הוא צפוי לעמוד בקשר עם הגורמים השונים כדי לנסות ולאושש את החברה ואת פעילותה. לרביד ניסיון בתחום, שכן בעבר הוא שימש בתפקיד דומה בחברת הנדל"ן אול-יר, שכמו סימד גייסה חוב בארץ אך נקלעה למשבר בגלל התנהלות פלילית של בעלי החברה, יואל גולדמן.

האחים יוסגרו לחקירה?

במקביל, דווח על ידי סימד כי רשות ניירות ערך פתחה בבדיקה וביקשה מהחברה מסמכים - מה שעשוי ללמד על תחילתה של חקירה בעניינה. ההערכות הן שמכיוון שחוסר היכולת של החברה לעמוד במחויבויותיה לא נובעת מכישלון עסקי של החברה, כפי שקרה בעבר לא פעם לחברות בשוק, אלא כתוצאה ממהלכים שביצעו בעליה שלא כדין - הרשות תבקש לפעול בכל הכלים העומדים לרשותה.

אלא שסימד, בדומה לחברות זרות רבות שהנפיקו בשנים האחרונות אג"ח בתל אביב, התאגדה טרם גיוס החוב באיי הבתולה הבריטיים (BVI). במהלך השנים נקשר שמן של חברות ה-BVI, הפועלות ברובן בתחום הנדל"ן בארה"ב, עם ממשל תאגידי חלש, היעדר שקיפות, קשיים בהחזרי החוב ולעתים אף קריסה.

כאשר חברת BVI מסתבכת, נוצר קושי גדול של המשקיעים להגיע לנכסיה, שנמצאים מעבר לים וכפופים לחוקים במדינות שונות. "ברור שיותר מורכב לגבות את החוב מחברה זרה", אומר עו"ד שעסק בפירוק של חברות ישראליות וזרות. "כשמישהו נמצא בארץ, אתה מדבר בשפה שלו ואפשר לשלוט בזה, אך כשמישהו מנהל את העסקים בחו"ל זה הרבה יותר מסובך.

"אפשר לעשות את זה כמובן, הבעיה היא בעיקר ענייני העלות, כי עורכי הדין האמריקאים עולים הרבה כסף". עם זאת, לדבריו אלו דברים שהיו אמורים להילקח בחשבון על ידי מי שרכשו את איגרות החוב. "מראש, כשמישהו נכנס לעסק כזה הוא צריך לדעת שכשיש קטסטרופה, זה יותר מסובך וגם עולה הרבה יותר כסף, ואני בטוח שאלו דברים שהובאו בחשבון".

על פי ההערכות, ברשות ני"ע נבחנת בין היתר אפשרות לזמן לחקירה את בעלי השליטה, האחים שאבסלס. אם אלו יסרבו, ייתכן אף שברשות ידרשו לראות אותם מוסגרים לארץ ואף להעמידם לדין, דבר שלהבנתם נמצא בסמכותם. זאת, למרות הקשיים הכרוכים בעובדה שלא מדובר באזרחים ישראלים ובחברה שהתאגדה כאמור בחו"ל.

מרשות ני"ע נמסר בתגובה לשאלת גלובס, כי "הרשות אינה מתייחסת לפעילותה מול הגורמים המפקחים, וככל שיידרש - הדבר יבוא לידי ביטוי בדיווחי החברה".

100 מיליון שקל נעלמו

תחילתה של הפרשה לפני שבוע וחצי, עת דיווחה סימד במפתיע כי הבעלים והמנכ"ל מייקל שאבסלס משך 34 מיליון דולר (100 מיליון שקל) מקופת החברה לחשבונותיו הפרטיים. זאת, לאחר שבדצמבר האחרון גייסה סימד 620 מיליון שקל בהנפקת אג"ח שהובילה חברת החיתום אינפין של יהונתן כהן. בעקבות הגילויים, הושעה המסחר בסדרת האג"ח, שהספיקה לקרוס למחיר שמגלם לה תשואה דו-ספרתית של 26% (אג"ח זבל).

בנוסף, הודיעה החברה, בעקבות שיחת דירקטוריון שבה בעלי החברה הודו לכאורה במעשים, כי לא תצליח לעמוד בתשלום הריבית (בסך של מעל ל-20 מיליון שקל), שהייתה אמורה לשלם בשבוע שעבר למחזיקי האג"ח. מה שהוביל את חברת מידרוג לחתוך בחדות את הדירוג של איגרות החוב של סימד מ-A3 ל-C.