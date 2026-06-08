האם יש תקווה להחזר חלק מחובותיה של סימד הולדינגס, חברת מחנות הקיץ שגייסה 620 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח בת"א וקרסה בפתאומיות? היום (ב') מדווחת החברה כי בהתאם למידע שהתקבל מיועציה, וכן מהנאמן לאג"ח שלה, "במהלך הימים האחרונים התקבלו מספר פניות ראשוניות ולא מחייבות ממספר קבוצות משקיעים המעוניינים לרכוש את נכסי החברה בסכומים משמעותיים".

בשוק ישנן הערכות כי התמורה המוצעת עבור הנכסים עשויה להוביל לסילוק חלק ניכר מהחובות למחזיקי האג"ח בישראל, שהגדולים שבהם הם מור ומיטב.

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נזכיר כי בסוף השבוע הגישה סימד, המפעילה מחנות קיץ לנוער בארה"ב, בקשה להגנה מפני נושיה (צ'פטר 11 - הליך של פשיטת רגל), עבורה ועבור החברות-הבנות שלה בבית משפט בניו ג'רזי. מי שעמדו מאחורי הגשת הבקשה הם הדירקטורים הישראלים של סימד המיוצגים על-ידי עו"ד גיא גיסין.

הנושים הישראלים פעלו להוציא את המהלך לפועל במהרה, לאחר שהבינו כי בעלי השליטה בחברה, האחים מייקל ודיוויד שאבסלס, לא רק שמשכו 100 מיליון שקל מהחברה ללא אישור ורוקנו את קופתה, אלא עשו שימוש בתזרימים של מחנות הקיץ כדי לקבל אשראי. על כן, ההליך נועד למנוע מהנושים של השניים לממש את ההתחייבויות כלפיהם.

בנוסף, הנושים הבינו כי כדי לנסות ולהחזיר את החוב, יש צורך מיידי להפעיל את המחנות - שכעת נכנסים לעונת השיא שלהם. זאת, כחלק משלב מקדים למכירתם ושימוש בכסף לפירעון התחייבויות החברה, בין היתר למחזיקי האג"ח.

החובות של סימד נאמדים ב-270 מיליון דול

האחים שאבסלס הסתבכו לאחר שנטלו הלוואות אישיות בסכומים המעורכים במעל ל-150 מיליון דולר בארה"ב. מידע זה לא הובא לידיעת מחזיקי האג"ח ולא נחשף ערב ההנפקה שלה בת"א בדצמבר האחרון.

לאחר שהתברר לאחרונה שאחד האחים, מייקל שאבסלס, משך מקופת החברה 34 מיליון דולר (100 מיליון שקל) לטובת עסקיו הפרטיים, נותרה סימד ללא כסף בקופה ולפיכך כשלה החברה מלשלם ריבית על האג"ח שגייסה בתחילת השבוע שעבר ולמעשה הגיעה לחדלות פירעון.

כלל החובות של סימד נאמדים כיום ב-270 מיליון דולר, מתוכם סכום של כ-50 מיליון דולר הוא למשכנתאות שניטלו כנגד הנכסים שכולל שטחי מקרקעין שעליהם מחנות קיץ בארה"ב. היתרה של הסכום היא בגין החוב למחזיקי האג"ח בתל אביב, שכנגדם שועבדו חלק ממחנות הקיץ של החברה.

ככל הידוע כיום השיעבודים לטובת מחזיקי האג"ח בוצעו באופן תקין אך החשש הוא מהשיעבודים הנוספים שיצרו האחים שאבסלס כנגד חובותיהם הפרטיים. לשם כך מינו מחזיקי האג"ח קצין שיקום ראשי (CRO) בשם אסף רביד והזדרזו להתניע את הליך פשיטת הרגל, שהם מקווים שימנע מנושי האחים להפעיל את השיעבודים שבידם.

היום (שני) לקראת סיום המסחר בבורסה, קרנות הסל שמחזיקות באג"ח סימד צפויות למכור אותן משום שדירוג האג"ח הורד ע"י חברת מידרוג (בשל אירוע חדלות הפירעון).