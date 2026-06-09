מגמה חיובית באסיה; בורסת סיאול זינקה במעל 8%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:40

אסיה

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר בעליות שערים. בורסת טוקיו עלתה בכ-1.9%, בורסת הונג קונג עולה ב-כ0.2%, בורסת שנגחאי מטפס בכ-1.1%, והבורסה בסיאול זינקה בכ-8.2%, בהובלת מניות השבבים סמסונג ו-SK Hynix שקופצות בכ-9% ובכ-12%, בהתאמה. זאת, כאמור, על רקע ההתאוששות בסקטור השבבים בארה"ב.

במקביל, החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים הבוקר עליות של עד 0.6%. ברקע, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס במהלך הלילה למלחמה נגד איראן וציין כי "אנחנו מנהלים משא-ומתן עכשיו, והם רוצים להגיע להסכם טוב מאוד. הם מוכנים לתת לנו הכול, הם מוכנים לכך שלא יהיה להם נשק גרעיני... במהלך השבועיים הקרובים נכריז על ניצחון מוחלט. זה יהיה ניצחון מוחלט, זה יקרה בקרוב מאוד, ומחירי הנפט יצנחו".

וול סטריט

בוול סטריט, לאחר הירידות החדות שנרשמו ביום שישי האחרון, יום המסחר הראשון של השבוע ננעל במגמה מעורבת, כאשר התאוששות נרשמה בעיקר בסקטור השבבים. מדד הנאסד"ק התקדם בכ-0.9%, ה-S&P 500 הוסיף לערכו כ-0.3% והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.2%.

בעוד שה-S&P 500 רשם התאוששות מסוימת, מתחת לפני השטח ניכר כי רוחב השוק - שיעור המניות שמשתתפות בעליות - נותר נמוך. לפי נתוני FactSet, לקראת סיום יום המסחר, 306 מניות מתוך ה-S&P 500 נסחרו באדום - כלומר, מעל 60% מהמניות הכלולות במדד הדגל ירדו. למעשה, בעוד שסקטור הטכנולוגיה הוביל את העליות והתחזק בכ-1.5%, שמונה מתוך 11 הסקטורים של ה-S&P 500 סיימו את היום באדום.

מדד השבבים של פילפלפיה (SOXX), זינק בשיעור חד של כ-5.7%, לאחר שביום שישי צנח במעל 10% ורשם את היום החלש ביותר שלו מזה שש שנים. בין המניות שטיפסו ניתן למנות את מיקרון , אנבידיה , ברודקום ומארוול , לצד רבות אחרות.

מניית אינטל זינקה בחדות, בעקבות דיווח באתר דה אינפורמיישן לפיו מספר חברות שבבים, בהן גוגל ואנבידיה , פונות לחברה כמפעל הייצור השני שלהן, לנוכח קושי של TSMC הטייוואנית לייצר מספיק קווי ייצור עבור הדרישה ההולכת וגואה לשבבי AI.

מניית חברת השבבים סרבראס , שיצאה בחודש שעבר לאחת ההנפקות הראשוניות לציבור (IPO) הגדולות בוול סטריט בשנים האחרונות, זינקה בקרוב ל-20%, לאחר שזכתה לגל של המלצות קנייה משורה של בנקי השקעות גדולים, ביניהם ברקליס, סיטיבנק, מורגן סטנלי, UBS ועוד (ראו הרחבה תחת סעיף 5).

בגזרת הישראליות בוול סטריט, חברת האינטרנט Wix (וויקס) עדכנה כלפי מטה את תחזית צמיחת ההכנסות שלה לשנה זו, אך הותירה ללא שינוי את תחזית התזרים החופשי (בנטרול עלויות הקשורות לרכישות ולרה-ארגון בחברה). בעקבות הדיווח, המניה נפלה במסחר בוול סטריט לשפל של מעל תשע שנים. כזכור, החברה עדכנה לאחרונה על פיטורי 20% מעובדיה, כאלף איש, והסבירה זאת בהתחזקות השקל ביחס לדולר ובהתפתחויות ב-AI שדורשות ממנה להפוך לחברה מהירה ורזה.

במהלך הלילה, OpenAI הודיעה כי הגישה תשקיף חסוי לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), בצעד ראשון לקראת הנפקה אפשרית בוול סטריט. מדובר במהלך שמציב את יצרנית ChatGPT לצד אנתרופיק, שהגישה אף היא תשקיף חסוי בשבוע שעבר, זאת בזמן ש־SpaceX של אילון מאסק כבר נמצאת בשלב מתקדם יותר לאחר שפרסמה תשקיף פומבי לקראת הנפקה, לפי שווי שעומד על כ-1.8 טריליון דולר - וצפויה להתחיל להיסחר ביום שישי הקרוב. לפי הערכות, OpenAI שווה כיום יותר מ־850 מיליארד דולר, לאחר סבב גיוס שבוצע מוקדם יותר השנה. במקביל, החברה מתכננת גם לבצע הצעת רכש משנית שתאפשר לעובדים למכור מניות לפי השווי העדכני, ובכך לספק נזילות לבעלי המניות מבלי להמתין להנפקה.

שוק החוב האמריקאי

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות טיפסו, בעיקר בטווח הארוך יותר של העקום. גם הבוקר התשואות רושמות עליות קלות, כאשר התשואה לעשר שנים עומדת על 4.56%, בעוד התשואה ל-30 שנה עומדת על 5.03%. המגמה מגיעה על רקע המתיחות במזרח התיכון, כמו גם הציפיות הקלושות להורדת ריבית בארה"ב בטווח הזמן הקרוב.

מאקרו

עם פתיחת שבוע המסחר וההסלמה קצרת־המועד במזרח התיכון, ד"ר אילן גילדין, מנהל קרן גידור בקרני פמילי אופיס והכלכלן לשעבר של רשות ניירות ערך, אומר כי "הסלמה גאו־פוליטית אזורית נהיית אירוע שבשגרה", וכי המצב "עדין ביותר ונתון להתלקחויות ספונטניות".

לדבריו, ההתלקחות הנוכחית מצאה את השווקים בנקודה רגישה. בהתייחסות לנתוני התעסוקה החזקים בארה"ב, אומר גילדין כי הם "מכניסים את יו"ר הפד, קווין וורש, בין הפטיש - מועצת נגידים לעומתית, לסדן - הבית הלבן שלא מוכן לשמוע על העלאות ריבית". עוד הוסיף גילדין כי "השילוב של כלכלה חזקה יחד עם זינוק מיידי במחירי האנרגיה עקב המלחמה מייצר לחץ אינפלציוני כפול".

נזכיר כי מחר (ד'), צפוי להתפרסם בארה"ב מדד המחירים לצרכן לחודש מאי, לו צפויה להיות השפעה חשובה על החלטת הריבית של הפדרל ריזרב ביום רביעי הבא. לאחר שהמדד הציג עלייה שנתית של 3.8% באפריל, הכלכלנים צופים שהמדד יטפס בכ-4.2% במאי. אם המדד של מאי יציג עלייה גדולה מן המצופה, הדבר עשוי לחזק את הציפיות לרמות ריבית גבוהות יותר לזמן רב יותר.

בסקירה השבועית של בית ההשקעות פסגות, הכלכלנים התייחסו לפילוג בקרב חברי הפדרל ריזרב, שהוא המשמעותי ביותר מזה כמה עשורים. החלטת הריבית האחרונה התקבלה כאשר היו ארבעה מתנגדים מתוך 12 החברים המצביעים - הכי הרבה מאז אוקטובר 1992.

"בקרב 12 החברים בוועדה כיום, ישנם שלושה שהם ניציים מובהקים (לוגן, קשקרי והאמק) שהצביעו כבר באפריל לוותר על ההטיה להפחתת ריבית. האמק אפילו הדגישה לאחרונה שאם המגמות הנוכחיות ימשיכו 'עשוי להיות נכון לפעול בקרוב'", כתבו בפסגות. "מנגד, ישנם גם שלושה חברים שהם יוניים מובהקים (בומן, פולסון וויליאמס). את ששת החברים הנותרים ניתן לסווג כ"מתנדנדים" ובהם תלויה מדיניות הפד בחודשים הקרובים. מתוכם, שלושה (קוק, ג'פרסון ווולר) הצהירו שיתמכו בהעלאה אם האינפלציה לא תרד בזמן הקרוב. כל זה מותיר אותנו עם ההבנה שככל שהאינפלציה אכן לא תתמתן, מספיק שאחד בלבד מהשלושה הנותרים (וורש, פאוול או בר) ייטה לצד הניצי, לניציים יהיה כבר רוב של שבעה קולות וההחלטה להעלאת ריבית תצא לדרך".

"מה יכול למנוע את זה? מן הסתם האפשרות הראשונה היא הסכם בין ארה"ב לאיראן שיוביל לירידה במחירי הנפט", הוסיפו בפסגות. "אפשרות אחרת היא שוורש יצליח בישיבה הקרובה להצדיק את בחירתו ליו"ר ולשכנע את חבורת המתנדנדים להמתין עם ההחלטה. אם הוא יצליח לעשות את זה עד לאחר בחירות האמצע, טראמפ יהיה כמובן מאוד מרוצה".