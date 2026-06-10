חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:10

1. שוק המניות

כמו בימים האחרונים, גם הבוקר המסחר בת"א יפתח על רקע הטלטלות בשווקים העולמיים והמתח הגיאופליטי - הלילה החלפת מהלומות נוספת בין איראן לארה"ב, זו באה בעקבות המתיחות המחודשת בין ארה"ב לאיראן לאחר שמסוק אמריקאי הופל ביום שני סמוך למצר הורמוז. טראמפ האשים את איראן בהפלת המסוק והבטיח כי ארה"ב תגיב למתקפה.

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הודיע הבוקר שכוחותיו ביצעו תקיפות "להגנה עצמית" נגד איראן. במקביל, כלי תקשורת איראניים דיווחו כי האי קשם שבמצר הורמוז הותקף, וכי באזור נשמעו כשישה פיצוצים, לפי דיווח של בלומברג.

הבוקר באסיה ירידות, כך גם בחוזים בניו יורק.

בין המניות הדואליות שחוזרות להיסחר בת"א, שוב יהיו אלה מניות השבבים שיעיבו על הפתיחה, טאואר, קמטק ונובה ירדו בכ-2%, גם נייס ואנלייט יעיבו על הפתיחה, טבע תאזן בעלייה של 4%. "תודות" להחלשות השקל, פערי הארביטרז' קטנו.

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אתמול באחוזת בית חזרה הפסימיות אל השוק והשוק ננעל בירידות שהתגברו לקראת הנעילה. מדד ת"א השיל 1.2% ומדד ת"א 90 0.7%. את הירידות הוביל מדד הביטוח שנפל במעל 2.5%. מדד ת"א נפט וגז ירד ב-1.9%.

מדד הקלינטק היה היחיד מבין המדדים הענפיים שרשם עלייה והמניות שבו הובילו את מדד ת"א 125 - בראשן, דוראל אנרגיה , אנלייט אנרגיה ואנרג'יקס . אורמת איבדה מעל 4%.

עוד אתמול -

מניית ארית תעשיות ירדה לאחר שעפ"י ידיעות בתקשורת, משרד הביטחון הקפיא הזמנות מחברות ביטחוניות קטנות ובינוניות עקב חריגה מהתקציב.

מניית מיטב השקעות נפלה בכ-4%. הרקע הוא המכירה המסתמנת של האחים אלי וניר ברקת, ושותפם יובל רכבי את מניותיהם בחברה. בשבוע שעבר שכרה קרן ההשקעות של השלושה, BRM, את בנק ג'יי. פי מורגן כדי לחפש משקיע זר שירכוש את מניותיה (24.1%) בבית ההשקעות.

מודיעין אנרגיה השותפות המוגבלת שעוסקת בחיפושי נפט וגז, זינקה לאחר שהודיעה הבוקר שהיא בוחנת מהלך של גיוס הון בדרך של הנפקה של ניירות ערך כחלק ממימון עסקת רכישת הזכויות בשדה הנפט במפרץ מקסיקו.

עוד בתחום האנרגיה: תחנת הכוח דוראד חתמה על הסכם בינוי ורכש (EPC) עם חברת מנרב , יחד עם שותף בינלאומי. מנרב תקבל חצי מהסכום, כלומר 1.5 מיליארד שקל.

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השווקים באסיה נפתחו הבוקר במגמה שלילית, כאשר מדד הקוספי הדרום קוריאני מוביל את הירידות עם צניחה של מעל 3%. מדד הניקיי וההנג סנג מאבדים למעלה מ-1% כל אחד, והשנזן נופל בכ-1.9%. מחירי הנפט רושמים עליות מתונות.

החוזים בניו יורק אף הם בירידה של עד 0.4%.

אתמול נרשם יום סוער נוסף בוול סטריט. למרות שהמסחר החל בעליות בהמשך לאלה של תחילת השבוע, מהר מאד עבר השוק לבהלה ולירידות חדות. אלה התמתנו לקראת הסיום ונאסד"ק ירד ב-1% "בלבד", S&P 500 ב-0.3%. דאו ג'ונס סיים בעלייה קלה.

שמן נוסף למדורה הוסיף נשיא ארה״ב דונלד טראמפ שאמר בשעות המסחר שארה״ב "תגיב", לאחר שהאשים את איראן בכך שהפילה מסוק אפאצ’י שסייר מעל מצר הורמוז.

תעודת הסל SOXX שירדה בשישי ב-10%, זינקה אתמול בפתיחת המסחר, אך עברה לירידות של כ-8% שגם הן התמתנו בדקות המסחר האחרונות. את הירידות הובילו המניות שזינקו בחדות לאחרונה, מארוול טכנולוג'י בראשן, גם מיקרון טכנולוג'י , אינטל , AMD ואפילו אנבידיה ירדו אף הן.

בוול סטריט נמשכה אתמול הרוטציה - המשקיעים שנמלטו ממניות הטכנולוגיה בעקבות המימוש החד ביום שישי ממשיכים לעבור למניות דפנסיביות ויציבות יותר.

הדבר בולט במיוחד משום שבאותו זמן מדד ה־S&P 500 ירד בכ־1%, אך 9 מתוך 11 הסקטורים במדד ורוב המניות בודווקא נסחרו בעליות. היום מגזר הטכנלוגיה, XLK השיל מעל 2%. וכסף חכם עבר למניות הנדל"ן (XLRE ), הבריאות (XLV ) והצריכה הבסיסית (XLB ).

התמונה משקפת רוטציה קלאסית של "בריחה לביטחון": המשקיעים מפחיתים חשיפה למניות הצמיחה וה־AI שעלו בחדות השנה, ומעבירים כסף לחברות בעלות ביקוש יציב יחסית גם בתקופות של האטה כלכלית או אי־ודאות.

בשוק מנסים להבין מה קורה. הזרז למכירת מניות ה־AI אינו לגמרי ברור, אך בריאן ג'קובסן האסטרטג הראשי של Annex Wealth Management, העריך כי מהלכים אחרונים של גיוסי הון מצד ענקיות טכנולוגיה וכניסה צפויה של חברות חדשות לשוק עשויים לתרום לירידות המתמשכות.

לדבריו, גיוס ההון האחרון של אלפאבית וההנפקה המתקרבת של SpaceX עשויים להשפיע על הסנטימנט בשוק. "ייתכן שיש הרבה אמת בתפיסה של מסחר הטכנולוגיה כ־‘מסחר איקרוס’ - הכנפיים מתחילות להימס," כתב.

הוא הסביר כי כאשר חברות ענק מגייסות הון באמצעות הנפקות או הנפקות מניות, הדבר עלול לדלל את בעלי המניות הקיימים. "אלפאבית שיגרה את האזהרה הראשונה. עכשיו יש ‘צעצועים חדשים’ לסוחרים לשחק איתם, והכסף צריך להגיע מאיפשהו," הוסיף.

במילים אחרות השוק אינו מגיב לחדשות שליליות ספציפיות, אלא לשינוי עמוק יותר במבנה ההון ובתיאבון הסיכון סביב מסחר ה־AI, אחרי ראלי חד וארוך במיוחד במניות הטכנולוגיה הגדולות.

מניית אפל נסחרה בירידה. שלשום, היום הראשון של כנס המפתחים השנתי WWDC, היא נפלה בכ-2% לאחר שהמשקיעים התאכזבו מהכרזות הבינה המלאכותית של החברה והחששות מפיגור במרוץ ה־AI שבו ועלו.

אנליסטים סברו שלא הוצגה דרך ברורה לייצר הכנסות משמעותיות מבינה מלאכותית, שאפל ממשיכה להסתמך על מודל Google Gemini במקום להציג פתרון עצמאי מוביל, שמעט מאוד שימושים שבהם האינטגרציה בין אפליקציות של אפל מספקת יתרון מהותי, וששיפור מסוים ב־Siri, אך עדיין ברמה הנמוכה מזו של מודלי שפה מובילים אחרים.

עוד אתמול - חברת התשלומים הקנדית Nuvei מנהלת מגעים מתקדמים לרכישת חברת התשלומים הבינלאומיים Payoneer בעסקה בשווי של כ־2.7 מיליארד דולר. לפי הדיווח, מחיר הרכישה כולל את המזומנים שבקופת פיוניר , כך ששווי הפעילות (Enterprise Value) מוערך בכ־2.3 מיליארד דולר.

2. שוקי האג"ח

רגיעה נרשמה אתמול בשוק החוב התל אביבי, לאחר טלטלה בעקבות המערכה הקצרה מול איראן בתחילת השבוע. ירידות יחסית חדות נרשמו במהלך המסחר, אך אלו נחלשו בהמשך. בסיכום השבוע שחלף, אג"ח ממשלתיות עלו בכמחצית האחוז - ורשמו מגמה חיובית עם עלייה של 1.3% במדד תל גוב־כללי שבו נכללות כלל אגרות החוב של ממשלת ישראל. התשואה לפדיון הגלומה באותו מדד נמוכה מעט מ־3%; לפני כשנה, בעת מבצע "עם כלביא" היא זינקה ועמדה על 3.7%. הירידה מאז משקפת את המשך ירידת הסיכון בחוב של מדינת ישראל, כפי שתופסים זאת מחזיקי האג"ח.

בארה"ב, תשואות האג"ח הממשלתיות של ארה"ב ירדו מעט, והתשואה על האג"ח לעשר שנים ירדה בארבע נקודות בסיס ל-4.53%. התשואה על האג"ח לשנתיים, שנחשבת רגישה יותר לשינויים בריבית בטווח הקצר, ירדה בשלוש נקודות בסיס לרמה של 4.13%.

אך התשואות עדיין גבוהות - שוק האג"ח האמריקאי מעביר מסר חד ליו"ר החדש של החדש של הפד, קווין ווארש, הריבית עדיין לא גבוהה מספיק.

הסימן הבולט ביותר לכך הוא תשואת האג"ח הממשלתית לשנתיים, הנחשבת לרגישה ביותר לציפיות הריבית. התשואה זינקה לשיא של יותר משנה, בעוד שטווח הריבית הרשמי של הפד עומד כיום על 3.5%-3.75%.

במילים אחרות, שוק האג"ח כבר מתמחר ריבית גבוהה יותר מזו שקיימת כיום.

המהלך התחזק במיוחד לאחר דוח התעסוקה החזק מהצפוי, שהראה כי שוק העבודה האמריקאי עדיין איתן למרות הריבית הגבוהה. בעקבות הנתונים, הסוחרים החלו לתמחר העלאת ריבית של רבע אחוז כבר באוקטובר.

החשש המרכזי של המשקיעים הוא כפול: מחירי האנרגיה הגבוהים בעקבות המלחמה מול איראן עלולים להחזיר לחצי אינפלציה. בום ההשקעות בבינה מלאכותית עלול לחמם את הכלכלה יותר מדי ולהגביר את הביקושים. לכן, בשוק מתגברת ההערכה שהפד יצטרך להקשיח מחדש את המדיניות המוניטרית כדי למנוע התחממות יתר.

המצב יוצר אתגר עבור וורש. לפני כניסתו לתפקיד הוא רמז לא פעם שהמדיניות המוניטרית כבר מגבילה את הפעילות הכלכלית ושיש מקום להקלות בעתיד. כעת הוא ניצב מול שוק אג"ח שמאותת בדיוק את ההפך: שהפד עלול להיות "מאחורי העקומה" במאבק באינפלציה. כעת העיניים נשואות לנתוני האינפלציה שיתפרסמו היום.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר התחזק אתמול בחדות מול השקל ל-2.96 שקלים. ברקע הירידות בוול סטריט ואיומי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לאחר שאיראן הפילה מסוק אפאצ'י של האמריקאים

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, התייחס לנושא: "רק לפני כשבוע הדולר־שקל התקרב לרמת 2.8 שקלים. מאז קיבלנו את דברי הנגיד, שהזכיר כי הייסוף בשקל הוא אחד הגורמים שממתנים את האינפלציה, את נתוני יתרות המט"ח שהצביעו על רכישות של כ־800 מיליון דולר מצד בנק ישראל, ובהמשך הסלמה מול איראן וירידות חדות בשווקים הגלובליים. התוצאה, לדבריו, הייתה מהלך חד ומהיר של כמעט עד 3 שקלים לדולר, אלא שחלק ממנו כבר נמחק. לכן אומר קליין כי עדיף "להתמקד במה שהתנודתיות מספרת: השוק המקומי רגיש מאוד לשילוב בין ריבית, התערבות בנק ישראל, פרמיית סיכון גיאו־פוליטית וסנטימנט גלובלי".

מחירי הנפט רושמים עליות מתונות בעקבות התקיפה: החוזים העתידיים על נפט מסוג ברנט עולים בכ-0.8% ונסחרים סביב 92 דולר לחבית; חבית נפט אמריקאי נסחרת כעת סביב 88.9 דולר, מדובר בעלייה של כ-0.8% גם כן.

אתמול הם ירדו בחדות לאחר סימנים להתאוששות התנועה במצר הורמוז. בשוק מצפים שתנועת האוניות דרך מצר הורמוז תעלה בקרוב. המשמעות מבחינת השוק היא שהחשש משיבוש ממושך באספקת הנפט מהמפרץ הפרסי מתחיל להיחלש. מצר הורמוז הוא אחד מנתיבי האנרגיה החשובים בעולם, ודרכו עוברת חלק משמעותי מיצוא הנפט העולמי.

גם אנליסטים של בג'יי.פי. מורגן ציינו לאחרונה כי ייתכן שכמות הנפט הזורמת דרך המצר גבוהה מכפי שניתן לראות בנתונים הפומביים, בין היתר בזכות תיאום שקט של ארה"ב עם חלק מהמכליות המבקשות לצאת מהמפרץ הפרסי.

מבחינת השווקים, ירידת מחירי הנפט היא חדשות חיוביות: מפחיתה את החשש מאינפלציה גבוהה יותר. מורידה לחץ מעל תשואות האג"ח, תומכת במניות צריכה וטכנולוגיה, מפחיתה את הסיכון להעלאות ריבית נוספות מצד הפד.

4. מאקרו

העיניים נשואות לנתוני האינפלציה שיתפרסמו ביומיים הקרובים: מדד המחירים לצרכן (CPI) היום ומדד המחירים ליצרן (PPI).

האינפלציה בארה"ב צפויה לחצות את רף ה־4% לראשונה מזה שלוש שנים, והתפתחות זו עלולה להשפיע על הכלכלה והשווקים למשך שארית השנה.

נתונים חלשים מהצפוי עשויים להרגיע מעט את השווקים ולהפחית את הלחץ להעלאת ריבית נוספת. אך אם האינפלציה אכן תחזור מעל 4%, השוק צפוי לעבור מדיון על "מתי תהיה הורדת ריבית" לדיון על "האם תידרש העלאת ריבית נוספת".

הנתון מתפרסם לאחר יותר משלושה חודשים של מלחמה מול איראן, שהפעילה לחץ על המחירים ברחבי העולם ופגעה גם באמון הצרכנים בארה"ב.

כלכלנים מעריכים שמדד המחירים לצרכן עלה ב־0.5% במאי לעומת אפריל וב־4.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. אם התחזיות יתממשו, מדובר יהיה בקצב האינפלציה השנתי הגבוה ביותר מאז אפריל 2023 ובהאצה לעומת שיעור של 3.8% שנרשם בחודש הקודם.

לעומת זאת, אינפלציית הליבה, שאינה כוללת את מחירי האנרגיה והמזון התנודתיים, צפויה להציג עלייה מתונה יותר של 0.3% בחישוב חודשי ו־2.9% בחישוב שנתי.

מחירי האנרגיה צפויים להיות גם הפעם הגורם המרכזי לעלייה במדד, אם כי גם מחירי המזון ממשיכים לטפס. נכון ליום שלישי, מחיר הדלק הממוצע בארה"ב עמד על 4.16 דולר לגלון, גבוה בכדולר אחד לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

5. תחזית

הנפקות הענק המתקרבות של SpaceX, OpenAI ו־Anthropic מעוררות שאלה שמעסיקה יותר ויותר משקיעים בוול סטריט: האם כדאי להסתער על המניות ביום הראשון למסחר, או דווקא להמתין בצד?

ההיסטוריה לא מעודדת. לאחר ההנפקה של פייסבוק ב־18 במאי 2012, המניה ירדה 54% מהשיא לשפל, וסיימה את שנת המסחר הראשונה בירידה של 32%. באותה תקופה מדד S&P 500 עלה בכ־10%.

מנהל ההשקעות הראשי של Truist Financial, קית’ לרנר, בחן 30 מההנפקות הגדולות האחרונות, ומצא כי התשואות נוטות להיות שליליות הן בטווח של שישה חודשים והן בטווח של 12 חודשים. ברוב המקרים נרשמות גם ירידות חדות במהלך השנה הראשונה למסחר.

שתי נקודות מרכזיות מהניתוח של לרנר: התשואה הממוצעת ל־6 חודשים ול־12 חודשים מתוך אותן 30 הנפקות עומדת על ירידה של כ־9%. בין הירידות הגדולות בשנה הראשונה ניתן למצוא את Lyft - ירידה של 65%, קוינבייס, - ירידה של 55%, רובינהוד - ירידה של 74% וריביאן, ירידה של 67%.

אלא שאולי, הפעם מדובר במשהו אחר לגמרי, כותבים בבלומברג.

שלוש החברות שבדרך לבורסה אינן עוד הנפקות טכנולוגיה גדולות, אלא חברות בעלות חשיבות כמעט מערכתית לשוק ההון. SpaceX, שמבקשת לגייס 75 מיליארד דולר לפי שווי של כ־1.8 טריליון דולר, עשויה להפוך להנפקה הגדולה בהיסטוריה. במקביל, Anthropic הגישה בתחילת יוני בקשה חסויה להנפקה לפי שווי פרטי של כ־965 מיליארד דולר, ואילו OpenAI הגישה בקשה דומה לאחר שבסבבי הגיוס האחרונים שלה הוערכה בכ־852 מיליארד דולר. בסך הכול מדובר בצנרת הנפקות בשווי מצרפי של כ־3.6 טריליון דולר.

היקפים כאלה מסבירים מדוע רבים בוול סטריט סבורים שההשוואה להנפקות קודמות עלולה להיות מטעה. "ענקיות ההנפקה הללו יתפסו במהירות גם נתח משמעותי ממדדי המניות וגם את תשומת הלב של המשקיעים הפרטיים", אמר מקס גוקמן, סגן נשיא בכיר ב־Franklin Templeton Investment Solutions.

עם זאת, חשוב לדייק: החברות הללו לא ייכנסו אוטומטית למדד S&P 500 ביום ההנפקה. הכניסה למדד מחייבת עמידה בשורת קריטריונים ואישור של ועדת המדד. גם SpaceX, אם אכן תונפק לפי שווי של 1.8 טריליון דולר, לא תהפוך בן־לילה לחלק מהמדד המוביל בארה"ב (S&P 500). מנגד, היא צפויה להיכלל במהירות במדדי נאסד"ק שונים ולמשוך ביקושים מקרנות סל, קרנות טכנולוגיה ומשקיעים מוסדיים שירצו חשיפה לחברה כבר מהיום הראשון.

מעבר לגודל, שלוש החברות נהנות ממעמד ייחודי משום שהן ממוקמות בלב המגמות החמות ביותר בשוק. SpaceX מזוהה עם כלכלת החלל המתפתחת, בעוד OpenAI ו־Anthropic נתפסות כמובילות מהפכת הבינה המלאכותית. עבור משקיעים רבים, מדובר בחברות שמעצבות תעשיות שלמות ולא רק משתתפות בהן.

ההתלהבות כבר ניכרת בשטח. "מעולם לא נשאלתי כל כך הרבה על הנפקה כמו על SpaceX מצד הלקוחות הפרטיים והיועצים שלנו", אמר לבלומברג מאט סטאקי, מנהל השקעות ראשי במניות ב־Northwestern Mutual Wealth Management. עם זאת, הוא הודה כי רמת ההתעניינות הזו גם "מעט מדאיגה" מנקודת מבט של ניהול סיכונים.

וזו אולי הנקודה המרכזית.

מצד אחד ניצבת ההיסטוריה, שמלמדת כי גם חברות מצוינות יכולות לאכזב את המשקיעים לאחר הנפקה, בעיקר כאשר הציפיות גבוהות מדי. מצד שני ניצב נרטיב חדש, שלפיו SpaceX, OpenAI ו־Anthropic אינן עוד חברות טכנולוגיה גדולות, אלא נכסים נדירים בעלי מעמד כמעט ייחודי בשוק ההון.

לכן השאלה אינה רק מתי לקנות את המניות הללו, אלא האם מדובר בעוד גל של התלהבות סביב הנפקות טכנולוגיה, או בתחילתה של קטגוריה חדשה של חברות ציבוריות, כזו שעשויה לשנות את פני השוק לשנים רבות קדימה.