מכרזים

שני מכרזי מגורים ראשונים במרחב תל אביב ל־2026 פורסמו על ידי רמ"י

האם מרחב תל אביב של רשות מקרקעי ישראל יוצא סוף־סוף מהקיפאון? אחרי שפרסמנו כאן לאחרונה כי מתחילת שנת 2026 פורסם רק מכרז אחד במרחב שאינו מכרז על נכסי עמידר - בימים האחרונים פורסמו שני מכרזים חדשים במרחב, אחד בתל אביב־יפו והשני ברמת גן. מדובר בהתפתחות אשר עשויה להעיד על תחילת ה"הפשרה" מהקיפאון בפעילות במרחב זה של רמ"י השנה, שכן מדובר בשני המכרזים הראשונים עבור קרקע למגורים המפורסמים במרחב מתחילת שנת 2026.

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שני המכרזים פורסמו בימים האחרונים, ובשני המקרים מדובר בפרסום ראשון - קרי הם עדיין לא נפתחו להגשת הצעות ולא פורסמה חוברת המכרז. מכרז אחד הוא עבור 637 יחידות דיור בתוכנית "רמת אפעל דרום" שבשטח השיפוט של רמת גן, והוא מתוכנן נכון להיום להיסגר בתחילת אוגוסט הקרוב; המכרז השני הוא עבור 180 יחידות דיור במתחם מכבי יפו שבדרום תל אביב־יפו, המתוכנן נכון לעכשיו להיסגר לקראת אמצע אוגוסט הקרוב.

נזכיר כי מתחילת השנה נסגרו 16 מכרזים במרחב תל אביב, אך 15 מהם הם מכרזים עבור נכסים ספציפיים של חברת עמידר, ורק אחד הוא מכרז פומבי רגיל, עבור שטחי מסחר ומשרדים. עם פרסום הנושא ציינו ברמ"י כי שיווק קרקעות בכמה תוכניות במרחב מתעכב "בעקבות מניעות, לרבות מניעות משפטיות, השיווקים מתעכבים", והביעו תקווה כי "עם הסרת המניעות המכרזים יתפרסמו עוד השנה". ייתכן ששני המכרזים הללו הם סנונית ראשונה בדרך למכרזים נוספים שיתפרסמו בקרוב.

תכנון

דיון בהתנגדויות לתוכנית לבניית 2,300 דירות בנס ציונה

חוקר התנגדויות מטעם הוותמ"ל יאזין בשבוע הבא למאות התנגדויות שהוגשו לתוכנית תמ"ל 3009 - תוכנית לבניית שכונה חדשה בנס ציונה, על אדמות חקלאיות צמודות ליישוב, בשטח של כ-263 דונם.

התוכנית, ביוזמה של החברה הממשלתית "דירה להשכיר", מציעה בניית 2,600 יחידות דיור (2,382 ועוד 200 דיוריות), מתוכן כ-600 יח"ד להשכרה ארוכת טווח, בבניינים בגובה של 9-14 קומות, וכן שטחי מסחר בהיקף 11,000 מ"ר.

לתוכנית הוגשו כאמור מאות התנגדויות. ארגון מגמה ירוקה, רשות הטבע והגנים ואזרחים רבים מתנגדים לה משיקולים אקולוגיים, בגלל הפגיעה הסביבתית הצפויה: "התוכנית תגרום לחסימה פיזית של מעברי בעלי החיים והצומח הסובבים את השטח, תחבל בתשתית המסדרון אקולוגי החיוני הצר הסמוך לתוכנית ותפגע באופן חמור ובלתי הפיך באחד האזורים הטבעיים היחידים שנותרו לנו במרכז הארץ - גבעות הכורכר המשמשים את המרחב המטרופוליני כולו", נאמר בהתנגדות של ארגון מגמה ירוקה.

התנגדויות אחרות הגישו תושבי נס ציונה שטוענים שתשתיות התחבורה בעיר אינן מתאימות לתוספת כה גדולה של דירות - שגם תחנת המטרו העתידית לא תיתן מענה לשכונה החדשה ותחייב הסתמכות על רכב פרטי.

גם העירייה עצמה הגישה התנגדות לתוכנית, בטענה שהשכונה החדשה תהיה שכונת בלון המנותקת מהעיר הוותיקה: "המתחם החדש, בעל הטופוגרפיה המורכבת, יהיה מנותק פיזית מהעיר הוותיקה ("שכונת בלון"), דבר שיקשה על אזרחים ותיקים, יחייב שימוש ברכב פרטי ויגביר את עומסי התנועה בתוכו וברחבי העיר. גם ילדים ובני נוער שירצו להגיע למוסדות עירוניים, כמו תנועות נוער ומרכזי תרבות, יצטרכו סיוע בהסעות או לחצות כבישים ראשיים וסואנים".

כ-100 דונם משטח השכונה הם קרקעות רמ"י, והיתר מחולקים בין מאות בעלים פרטיים, ולכן נדרשה התוכנית לטבלת איחוד וחלוקה .

אולם חלק מהמתנגדים לתוכנית הם בעלי קרקע, שחלקם בעלי שטחים קטנים. לטענתם, טבלת החלוקה של בעלי הקרקע הרבים אינה הוגנת כלפיהם, והם דורשים לשנות אותה.

נציין כי באזור נס ציונה יש סחר ער בקרקעות חקלאיות, וכי גם בימים אלה מוצעים למכירה חלקים קטנים ממגרשים בתחום התוכנית במחירים של כ-6,000 שקל למ"ר.

עסקאות

נתנאל גרופ רכשה ממושב מזור ומקיבוץ נחשונים אופציה לרכישת מגרשים באלעד

היקף העסקה 22 מיליון שקל, ומטרת החברה להקים במקום 131 דירות.

חברת נתנאל גרופ הודיעה כי התקשרה עם מושב מזור ועם קיבוץ נחשונים, בהסכם לרכוש מהם אופציה לרכישת מגרשים באלעד בפטור ממכרז, תמורת 22 מיליון שקל.

המגרשים הם חלק מתמל (תוכנית מועדפת לדיור)/1081, להרחבת העיר אלעד, ובכוונת נתנאל להקים על המגרשים פרויקט של 131 יח"ד וכן כ-2,400 שטחי מסחר.