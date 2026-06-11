סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8.30

אסיה

המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת: מדד הניקיי ננעל בעלייה קלה של 0.1%, ובדרום קוריאה מדד הקוספי מטפס ב-0.3%. מנגד, בסין נרשמות ירידות שערים, כאשר מדד שנחאי מאבד 0.3% ומדד האנג סנג נחלש ב-0.9%.

וול סטריט

וול סטריט ננעלה אתמול באדום בוהק, על רקע איומו של טראמפ לתקוף באיראן, לצד המשך של גל המימושים בסקטור השבבים. הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה נפל בכ-2%, ה-S&P 500 איבד מערכו כ-1.6% והדאו ג'ונס נחלש בכ-1.9%.

קרן הסל SOXX, אשר עוקבת אחר מניות השבבים, איבדה מעל 3%, כאשר בין המניות שבולטות בירידות ניתן למצוא את אנבידיה, מיקרון, מארוול, ברודקום, AMD ועוד. נזכיר כי ביום שישי החולף, קרן הסל SOXX רשמה את הנפילה היומית החדה ביותר שלה מזה שש שנים וצנחה במעל 10%. ביום שני, היא התאוששה וטיפסה ב-5%, אך בהמשך השבוע, חזרה להיסחר בירידות. גם קרן הסל XLK, אשר עוקבת אחר סקטור הטכנולוגיה בוול סטריט, נחלשה במעל 2%. שתיהן נמצאות כעת בטריטוריה של תיקון - כלומר, ירדו מעל 10% מהשיא האחרון שלהן.

מניות טכנולוגיה

מניות הטכנולוגיה והבינה המלאכותית ממשיכות לרכז עניין רב ומפגינות רגישות גבוהה לתמחורים המתוחים, כפי שעלה בבירור מדוחותיה של ענקית התוכנה והענן אורקל. החברה אמנם עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון הרביעי של שנת 2025 עם רווח מתואם של 2.11 דולר למניה והכנסות של 19.18 מיליארד דולר, ואף הציגה זינוק מרשים בהתחייבויות העתידיות ל-638 מיליארד דולר - נתון המעיד על ביקוש קשיח לתשתיות ה-AI שלה, בין היתר מצד OpenAI. עם זאת, פספוס מינורי בהכנסות פעילות הענן הרחבה, שהסתכמו ב-9.91 מיליארד דולר לעומת צפי של 9.99 מיליארד דולר, הספיק כדי להצית גל מכירות ולשלוח את המניה לצניחה של 10% במסחר המאוחר אתמול.

בנוסף, החברה מסרה כי צפויה לגייס 40 מיליארד דולר באמצעות מימון חוב והון עצמי, כולל מכירת מניות בשווי 20 מיליארד דולר עליה הודיעה מוקדם יותר השנה. זאת, לאחר שגייסה 43 מיליארד דולר בחוב ו-5 מיליארד דולר בהון עצמי בשנת הכספים 2026 - מהלך שהדאיג את המשקיעים בשל אי־ודאות שהביקוש לבינה מלאכותית יכול להצדיק היקף כזה של הון חדש.

עוזי לוי, מנהל מחקר חו"ל במזרחי טפחות, מסביר בסקירתו כי הדוח אמנם היה חזק, אך השוק הגיב לתוכניות העתידיות: "הירידה החדה נבעה מחששות כבדים של המשקיעים לגבי לחץ זמני על שולי הרווח הגולמי בעקבות עלויות ההרחבה המואצות וההקמה המסיבית של מרכזי נתונים חדשים, לצד תוכניות החברה לגיוס הון של כ-40 מיליארד דולר בשנת הכספים 2027 למימון השקעות הון אלו".

מניית חברת השרתים סופר מיקרו קמפיוטר צנחה אתמול במעל 20% במסחר בוול סטריט, לאחר שהודיעה על גיוס הון בגובה של 7 מיליארד דולר, ומחקה משווייה כ-6.5 מיליארד דולר. על פי הצהרתה הרשמית של החברה, מטרתה של התוכנית היא "לממן רכישת רכיבים על מנת לספק את הזמנות ה-AI שהחברה קיבלה בשבועות האחרונים עבור שרתי ה-AI המתקדמים שלה". החברה, אשר מעצבת ומייצרת מערכות שרתים ואחסון, מסרה כי קיבלה בשבועות האחרונים הזמנות בגובה של 39 מיליארד דולר עבור שרתי ה-AI שלה.

לפי דיווח במרקטוואץ', החברה מתכננת להנפיק מניות חדשות בשווי 1.25 מיליארד דולר, ותעודות פיקדון בשווי 3.75 מיליארד דולר, המייצגות חלק יחסי במניות הבכורה הניתנות להמרה שהחברה הנפיקה לאחרונה. בנוסף, החברה מתכננת להשתמש בתוכנית מכירה בשוק החופשי (תוכנית ATM) כדי למכור מניות רגילות בשווי של עד 2 מיליארד דולר, החל מהרבעון השלישי של שנת 2026.

רק בשבוע שעבר, הודיעה אלפאבית (גוגל)על תוכנית לבצע גיוס הון אדיר בהיקף של 80 מיליארד דולר, כדי לממן את התרחבותה בתחום ה-AI - מהלך שעורר מחדש חששות בקרב חלק מהמשקיעים באשר להוצאות ההון העצומות של החברות הפועלות בזירת הבינה המלאכותית.

מניית סנדיסק נחלשה מעט מהשיא שאליו הגיעה לאחרונה, אך מאז שחזרה להיסחר בנאסד"ק בפברואר 2025 הכפילה את שווייה פי 47. השבוע, שני אנליסטים העלו שוב את מחירי היעד למניה. סנדיסק, שהוקמה על־ידי אלי הררי, היא יצרנית רכיבי זיכרון, וכמו אחרות בתחום נהנית ממומנטום חזק בשל הביקושים הגבוהים לתשתיות AI, בעוד שההיצע מוגבל.

בבנק אוף אמריקה מחיר היעד עלה מ־1,550 ל־2,100 דולר, פרמיה של 27.5%, בהמלצת "קנייה". האנליסטים ציינו שהביקוש נותר חזק והם צופים עלייה במחיר המכירה הממוצע לפחות עד המחצית הראשונה של 2027. בקנטור מחיר היעד עלה מ־1,800 ל־2,900 דולר, פרמיה של 76%, בהמלצת "תשואת־יתר" (לצד העלאה גם לחברה אחרת בתעשייה, מיקרון). בקנטור סבורים כי המחסור בהיצע בתעשייה יימשך גם ב־2027 וב־2028.

לצד המתחים הגאופוליטיים, בשוק ייחסו את הירידות אתמול לכמה גורמים. חלק מהאנליסטים מעריכים כי המשקיעים מפנים מקום בתיקי האחזקות שלהם להנפקת SpaceX מחר, שתהיה ההנפקה הראשונית לציבור הגדולה בהיסטוריה. אחרים מאמינים כי מדובר במימושים לאחר הראלי החסר־תקדים שהציגו מניות השבבים בתקופה האחרונה, שכן גם אחרי הלחצים האחרונים שחוו מניות אלו, קרן הסל SOXX עדיין רושמת עלייה של מעל 80% מתחילת השנה.

מרתה נורטון, אסטרטגית ההשקעות הראשית של Empower Investments, אמרה ל-CNBC כי "אם אנחנו מדברים על המהות של מה שראינו בשבועות האחרונים, זה באמת התרכז באותו תחום של זיכרונות ושבבים שהקפיץ את השוק. זה היה הכוח האמיתי מאחורי הכל, ובאמת זה זינק כל כך חזק, שזה מרגיש מאוד קרוב לשיא (במקור: toppy) כרגע. אז, האם זה אומר שיש סוג של התדרדרות בנתוני היסוד של שוק? אני לא כל כך בטוחה לגבי זה, אבל בהחלט נראה שיש סנטימנט מתוח ושאנחנו מקבלים סוג של תיקון".

ישראליות בוול סטריט

מניית נאבן קפצה במסחר המאוחר בנאסד"ק ב-19.6% אחרי שהחברה פרסמה את הדוחות הכספיים לסיכום הרבעון הראשון שלה (שהסתיים בסוף אפריל). החברה, המספקת פתרונות לניהול נסיעות עסקיות, רשמה צמיחה של 40% בהכנסות ל-220 מיליון דולר, צמצמה את ההפסד הנקי לפי כללי GAAP ב-67% ל-20.5 מיליון דולר ועברה מהפסד לרווח נקי Non-GAAP בסך 21.6 מיליון דולר, שהם 8 סנטים למניה. החברה גם העלתה את התחזית השנתית שלה וצופה הכנסות של 907-913 מיליון דולר, שמשקפות צמיחה של 30%, לעומת תחזית קודמת ל-866-874 מיליון דולר.

חברת התרופות טבע הודיעה על השלמת הרכישה של Emalex Biosciences עליה היא הודיעה לפני מספר שבועות. טבע רכשה את אמלקס תמורת 700 מיליון דולר, סכום שעשוי לגדול ב-200 מיליון דולר בעתיד על בסיס עמידה באבני דרך מסחריות. החברה הנרכשת מפתחת טיפול לתסמונת טורט וזו הרכישה הראשונה של טבע אחרי כעשור.

חברת האוצר הדואלית זוז סטרטג'י, שנסחרת ברמות שפל על רקע נפילת הביטקוין - המטבע שבו היא מחזיקה, הודיעה על בחינת חלופות אסטרטגיות במטרה להשלים את אסטרטגיית האוצר ולשפר את הערך לבעלי המניות. לפי הדיווח, דירקטוריון החברה "סבור שראוי לבחון הזדמנויות נוספות שיוכלו למנף את מבנה ההון הנוכחי של החברה, המומחיות של ההנהלה שלה והיחסים האסטרטגים שלה". בחברה ממשיכים להאמין בביטקוין, למרות הנפילה במחיר המטבע, אך מציינים כי ישקלו רכישות, השקעות, שותפויות ויוזמות אחרות כדי להשלים (ולא להחליף) את הפעילות הקיימת. נזכיר שתהליך קודם של בחינת חלופות אסטרטגיות הוביל לכך שלפני כשנה החברה שינתה את פעילותה מתחום האנרגיה המתחדשת והפכה לחברת אוצר.

חברת שירותי ה-IT וואן טכנולוגיות הודיעה אתמול לבורסה כי חברה בת שלה נתבעת בצרפת. לפי הדיווח, נגד החברה הבת BA LINK וחברת הביטוח שלה הוגש כתב תביעה בבית המשפט בצרפת, כאשר לקוח שלה תובע שיפוי בגין נזקים בטענה לאירוע דליפת מידע. סכום התביעה עומד על כ-36.4 מיליון אירו בתוספת הוצאות. לפי הדיווח, לפי ההסכם בין החברה הבת ללקוח, אחריות החברה הבת כלפי הלקוח מוגבלת עד 8 מיליון אירו. "יצוין כי כתב התביעה טרם הומצא לחברה כדין", ציינה וואן והוסיפה כי החברה וחברת הביטוח לומדות את הנושא.

שוקי האג"ח

שוקי האג"ח בארה"ב כבר מתמחר העלאת ריבית. התשואות הממשלתיות ל־10 שנים טיפסו ליותר מ־4.5%, והתשואה על האג"ח לשנתיים, שנחשבת רגישה יותר לשינויים בריבית בטווח הקצר, עלתה ליותר מ־4.13% - שיא של יותר משנה, למרות שריבית הפד עומדת על 3.5%־3.75%.

בכך, שוק האג"ח האמריקאי מעביר מסר חד ליו"ר החדש של הפד, קווין ווארש, שצריך להחליט על הריבית ביום רביעי הבא (ה-17 ביוני). לפני כניסתו לתפקיד, הוא רמז לא פעם שהמדיניות המוניטרית כבר מגבילה את הפעילות הכלכלית ושיש מקום להקלות בעתיד. כעת, הוא ניצב מול שוק אג"ח שמאותת את ההיפך: שהפד עלול להיות "מאחורי העקומה" במאבק באינפלציה.

סחורות ומטבעות

בשוקי הסחורות והמטבעות, הדולר מתחזק בעולם כשמדד ה־DXY האומד את כוחו מול המטבעות המרכזיים, עלה ב־0.5% בשבוע החולף. בעקבות המתיחות המוגברת בין ארה"ב ואיראן ואיומי טראמפ לבצע תקיפות נוספות נגדה, מחירי הנפט טיפסו אמש במעל 2%. הבוקר, מחירי הנפט ממשיכים לטפס ומתחזקים באחוז אחד.

ג'ד אלרברוק, מנהל תיקי השקעות ב-Argent Capital Management, אמר ל-CNBC כי "סיפור המלחמה עם איראן הוא בעל חשיבות משמעותית מאוד. ייתכן שהמשקיעים יתבררו כצודקים, שאין שום דבר לחשוש מפניו, שטראמפ יטפל בזה, שנקבל עסקה עם איראן ושמצר הורמוז ייפתח; אך אם לא, זה מרגיש שמחירי הנפט יצטרכו לעלות והרבה. בסביבת ההשקעות הזו, זה בלתי־אפשרי להרגיש נינוח".

מאקרו בארה"ב

מדד המחירים לצרכן בארה"ב, שפורסם אתמול, עלה בחודש שעבר (מאי) ב־0.5%, והעמיד את שיעור האינפלציה השנתי על 4.2%, בהתאם לצפי המוקדם. מדובר בפעם הראשונה בשלוש שנים שבה האינפלציה מטפסת מעל 4%, בעיקר בשל העלייה במחירי האנרגיה. עם זאת, מדד הליבה, בניכוי מחירי המזון והאנרגיה התנודתיים, עלה במאי ב־0.2% - פחות מצפי האנליסטים, שעמד על 0.3% - והעמיד את האינפלציה השנתית על 2.9%.

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, התייחס למדד המחירים לצרכן בארה"ב, וציין כי "נתוני האינפלציה כיום הם הגבוהים ביותר זה שלוש שנים. עם זאת, סעיף האנרגיה, שזינק כמעט 4% בחודש מאי לבדו, תרם 60% לשיעור העלייה של המדד הכללי. בכלל, ב-12 החודשים האחרונים זינק סעיף הדלקים לסוגיו לא פחות מ-40%. לכן, הגם שהאינפלציה עלתה בשורה התחתונה, לא מדובר כאן בעלייה רוחבית, כי אם השפעה יוצאת דופן של סעיף אחד. הדבר גם מסביר את הפער בין עליית המדד הכללי לעליית מדד הליבה, שאינו כולל את סעיפי האנרגיה והמזון. אגב, סעיף המזון עלה 0.2% בלבד, פחות מעליית המדד הכללי, ונותר לראות אם להתייקרות הדלקים והתשומות לייצורו תהיינה השפעות מאוחרות יותר במדדים הבאים".

מנחם הוסיף כי "הבשורות המעודדות יותר מגיעות מכיוון סעיף הדיור, שאמנם עלה 3.4% ב-12 החודשים האחרונים, אך קצב זה היה נמוך מעליית המדד הכללי (גם במדידה חודשית) ובכלל ניכרת התמתנות של סעיף זה - שהוא הגדול והחשוב במדד כולו. כך גם לגבי סעיף השירותים, להוציא אנרגיה. מדובר בשני סעיפי שירותים והתמתנותם הופכת את האינפלציה 'דביקה' פחות, מה שעשוי ללמד על השפעה מצטברת של הריבית הגבוהה במשק האמריקאי. ממצא נוסף עם "ניחוח" מקומי המוכר לנו - מחירי הטיסות זינקו 2.7% בחודש מאי, וכמו במקומות רבים בעולם מושכים את המדד הכללי מעלה".

"בשורה התחתונה, אמנם המדד התיישב עם הציפיות, אך ככלל העיד על סביבת מחירים גבוהה ומתרחבת, ויחד עם דוח התעסוקה החזק מיום שישי האחרון - שכן הפתיע כלפי מעלה והצביע על איתנות בבשורת השכר והתעסוקה - לא יותיר לבנק הפדרלי ברירה אלא להחזיק את הריבית ללא שינוי, ואולי גם לשקול העלאה בהמשך השנה. השוק מייחס כעת הסתברות של 40% לכך שהריבית תעלה ברבע אחוז בחודש אוקטובר", סיכם מנחם.

נזכיר כי היום בשעה 15:30, יפורסם בארה"ב נתון אינפלציה מרכזי נוסף - מדד המחירים ליצרן לחודש מאי, אשר אומד את קצב עליית המחירים ברמה הסיטונאית. לאחר שבאפריל המדד קפץ בחדות והציג עלייה חודשית של 1.4%, הצפי למדד של מאי עומד על 0.7%. כמו במקרה של מדד המחירים לצרכן, עלייה גדולה מן המצופה עלולה ללבות את החששות מפני סביבת אינפלציה גבוהה יותר לזמן רב יותר, ולהחליש עוד יותר את הציפיות הקלושות ממילא להורדות ריבית בארה"ב בטווח הזמן הנראה לעין.

מאקרו באירופה

באירופה גוברות ההערכות שהבנק המרכזי האירופי (ECB) יעלה את הריבית לרמה של 2.25% היום. בבנק פיקטה השוויצרי העריכו כי המועצה המוניטרית צפויה למסגר את הצעד לא כתחילתו של מחזור העלאות ריבית, "אלא ככיול מחדש שנועד לאשרר מחדש את מחויבותה ליציבות מחירים".

במבט קדימה, בבנק השוויצרי מציינים, כי הנשיאה כריסטין לגארד צפויה להשאיר את כל האפשרויות פתוחות לקראת הפגישות הבאות. "העלאת ריבית כסוג של 'ביטוח' הפכה קרובה לקונצנזוס, אך הידוק מוניטרי נוסף יציב סיכונים גדולים יותר לצמיחה החלשה בלאו הכי, ועלול להיתקל בהתנגדות מצד כמה מחברי המועצה היוניים, במיוחד בהיעדר ראיות ברורות להשפעות של סיבוב שני", כותבים בבנק.