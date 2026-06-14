שלוש הערים הגדולות בישראל - ירושלים, תל אביב וחיפה הן המובילות במכירת הדירות בחודשים פברואר-אפריל 2026, וזאת על רקע מצב השוק שבו קצב התחלת בניית הדירות ירד לקצב המכירות האיטי שלו. מנתוני הלמ"ס על דירות שנמכרו עולה, כי היצע הדירות נותר בחמשת החודשים האחרונים באותה רמה, ואף רשם ירידה קלה מסדרי גודל של 86 אלף בסוף שנה שעברה ל-84 אלף בסוף חודש אפריל, ואילו קצב המכירות בחודשים אלה ירד ב-15% לעומת שלושת חודשים שקדמו להם.

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בין החודשים פברואר לאפריל נמכרו 20,610 דירות חדשות ויד שנייה, כאמור ירידה של כ-15% לעומת המכירות בנובמבר 2025 לינואר 2026 ושל 11% בתקופה המקבילה אשתקד. עניין זה מעקר את הטיעון, שחג הפסח באפריל גרם לירידה בכמות העסקאות. פרט זה אמנם נכון, אך העובדה, שמספר העסקאות ירד גם בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה מורה על ירידה משמעותית בשוק.

ירושלים היא העיר שהובילה במכירת דירות יד שנייה, שעה שבין פברואר לאפריל נמכרו בה 868 דירות. בתוספת לדירות חדשות נמכרו בעיר 1,363 דירות, והיא זו שהובילה את השוק בחודשים אלה; אחריה הגיעה תל אביב, שבה נרשמו 877 עסקאות על דירות חדשות, ובסך הכל 1,333 עסקאות שבוצעו בעיר. בחיפה נמכרו בסך הכל 1,087 דירות בחודשים אלה, מתוכם 805 בעסקאות יד שנייה - בסוג זה של דירות הגיעה העיר למקום השני.

עוד ערים שבלטו במכירות בחודשים אלה: בקרית גת נמכרו 393 דירות חדשות, בנתניה 388 ובאשקלון 367; בבאר שבע נמכרו 576 דירות יד שנייה, באשקלון 454 ובפתח תקווה 409 דירות.

התייצבות בהיצע הדירות

כאמור, בחודשים האחרונים ניכרת התייצבות בהיצע הדירות, שבשנים האחרונות רשם עלייה גדולה. בסוף אפריל מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה הגיע לכ-84 אלף, וזו תולדה של התמתנות בהתחלות הבנייה של יזמים, שהחלו להתאים את קצב הבנייה שלהם לשפל במכירות. טרם פורסמו נתונים ישירים על התחלות הבנייה, אך מנתוני המכירות וההיצע יש להניח שמספר התחלות הבנייה ירד במהלך החודשים האחרונים בצורה משמעותית.

המובילות בהיצע: ירושלים עם 10,133 דירות חדשות לא מכורות, תל אביב עם 9,960 דירות, בת ים שבה 4,891 דירות חדשות ממתינות לרוכשים ובחיפה שבה נרשמה קפיצה והיא במקום הרביעי בדירוג עם 4,455 דירות חדשות לא מכורות.