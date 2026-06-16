ה-AI משנה את יעדי החופשות ואת מפת הביקושים העולמית

מדי יום אנחנו מחפשים ברשת תשובות לרשימה ארוכה של שאלות, אלא שביותר ויותר מקרים החיפוש הראשון בכלי בינה מלאכותית. לא במקרה, בחודש שעבר הכריזה גוגל, השחקנית השלטת בשוק החיפוש, כי היא משלבת את ג'מיני ישירות בדף הראשי.

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● כך תשתמשו טוב יותר בכלי הבינה המלאכותית

השינויים בהרגלי החיפושים נוגעים כמובן לא רק לגוגל אלא גם לחברות, למותגים ולשחקנים בענפים שונים. לקראת חופשות הקיץ, בחברת כרטיסי האשראי מאסטרקארד בחנו נתוני אמת של תשלומים (אנונימיים) בענף התיירות, והגיעו למסקנה מפתיעה: משתמשים שמנויים לכלי AI בתשלום לא רק מתכננים אחרת את החופשה שלהם, אלא גם מוציאים עליה יותר כסף.

לא תיירים קלאסיים

מהנתונים שמספקת החברה עולה כי צרכנים בעלי מנוי לכלי AI מוציאים כמעט פי שניים יותר על לינה בבתי מלון, קרוזים, מסעדות ופעילות פנאי, לעומת הוצאה של צרכנים שאין להם מנוי כזה. לעומת זאת, בתחומים כמו מזון והשכרת רכב (הנחשבים להוצאות "הכרחיות" יותר) לא נרשמו פערים משמעותיים.

מהנתונים עולה גם שמנויי ה-AI מעדיפים יעדים ייחודיים ופחות שגרתיים, ונוטים לחרוג מהמסלולים הקלאסיים. הפניות הפופולריות לצ'אט הן בסגנון "תן לי חלופה ליעד מוכר", "הכר לי פנינה נסתרת" או "ספר לי על מקומות פחות מוכרים אך בעלי ערך חווייתי גבוה" - ולרוב הן מובילות ליעדים פחות מתוירים מלונדון ופריז.

בשלב הבא, כדי להבין מדוע הצרכנים בחרו להוציא את כספם במקומות כמו לייפציג או פנטלריה, מכון המחקר של החברה הצליב את נתוני הרכישות עם ניתוח תוכן דיגיטלי (כתבות טיולים, פורומים והמלצות רשת). הניתוח הראה שכלי ה-AI נוטים להמליץ על הערים הללו כ"פנינים נסתרות" או כחלופות פחות עמוסות ויותר משתלמות (למשל, לייפציג כחלופה לברלין).

לפי מאסטרקארד, מדובר במגמה המצביעה על כך שהבינה המלאכותית אינה רק כלי תומך בתכנון נסיעות, אלא אף מהווה גורם פעיל בבניית הביקושים. יעדים בעלי "נראות אלגוריתמית" גבוהה - כלומר מתוארים באופן עשיר, מובנה וחיובי במקורות תוכן מובילים - נהנים מחשיפה מוגברת. בדיוק כמו שנכון לומר על כל חברה מסחרית שרוצה למקם עצמה גבוה בתוצאות של כלי הבינה המלאכותית השונים.

השיעור למפרסמים

"אנחנו נמצאים בתחילתו של שינוי עמוק באופן שבו צרכנים מגלים, בוחרים ורוכשים חוויות", אומר איל פז, מנכ"ל מאסטרקארד ישראל. "אם עד כה התחרות בישראל הייתה על המקום הראשון בארנק הדיגיטלי של הצרכן, בשנים הקרובות היא תהיה על המקום הראשון במערכות ה-AI שמקבלות החלטות בשמו. ככל שסוכני AI יהפכו לחלק בלתי נפרד מתהליך החיפוש, ההשוואה והרכישה, הבחירה באיזה אמצעי תשלום להשתמש תהפוך לאוטומטית יותר ופחות מודעת.

"עבור חברות התשלומים, המשמעות היא שנקודת ההכרעה כבר אינה נמצאת רק מול הצרכן עצמו, אלא גם מול הפלטפורמות והסוכנים הדיגיטליים שפועלים מטעמו. מי שיהיה אמצעי התשלום המועדף במערכות הללו, יהיה בעמדה משמעותית בלב הכלכלה הדיגיטלית החדשה".

יונתן ורדי, ראש מחלקת אסטרטגיה בנטורל אינטליג'נס, משתף כי "בתור חברה שהיא מהמשקיעות והמפרסמות הפעילות ביותר ב-ChatGPT, אנחנו רואים מקרוב את השינוי בהתנהגות הצרכנית בערוץ הזה.

"כיום השיווק בפלטפורמות AI - בין אם של OpenAI, גוגל או מיקרוסופט - מתחלק לשני רבדים: הופעה בתשובות עצמן באמצעות קידום אורגני, והופעה במודעות בתוך השיחות הרלוונטיות באמצעות קידום ממומן. שני הערוצים כבר משפיעים על החלטות רכישה, גם אם התעשייה עדיין לומדת כיצד למקסם את הערך העסקי מהם בטווח המיידי.

"עדיין מוקדם לקבוע איזה חלק מתקציבי השיווק יעבור לערוצי צ'אט, אך ברור שהם יהפכו לחלק בלתי נפרד מתמהיל המדיה של כל מפרסם משמעותי".

"אם יותר החלטות מתחילות בשאלה ל-ChatGPT ודומיו במקום בגוגל, חשוב שמותגים יבינו איך הם מתוארים שם", מוסיף פבל ישראלסקי, מייסד משותף של Chatoptic ומומחה GEO. "הכוונה היא האם הם בכלל מופיעים, מול מי הם מופיעים, ועל איזה מקורות המודלים מסתמכים בהקשר אליהם (Citations)".

פבל ישראלסקי / צילום: פבל ישראלסקי

לדבריו, "בישראל, ערוצי השיווק החדשים חודרים באיחור אופנתי, ורוב השחקנים רק מתחילים עכשיו להבין איך ה-GEO עובד. לצערי, הם מתמקדים עדיין בדרך הישנה שבה עושים GEO, אך הוא כבר השתנה בעקבות ה-Agentic RAG (שליפה שמבוססת על סוכנים)".