חברת אלטנה ההולנדית (Altana BV) בבעלות המיליארדרית הגרמנייה סוזן קלאטן, הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון נגד לנדא לאבס (Landa Labs), חברת פיתוח הטכנולוגיה של היזם הסדרתי בני לנדא.

מדובר בחברה נוספת בבעלותו של לנדא שנקלעת למאבק משפטי אחרי חברת הדפוס לנדא דיגיטל פרינטינג וחברת היהלומים המלאכותיים לוסיקס, שנקלעו להליכי חדלות פירעון ונמכרו.

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קלאטן - שירשה הון של מיליארדים מעסקיה של הוריה שהחזיקו במניות של אלטנה, חברת מוצרי תעשייה ותרופות, וכן במניות יצרנית הרכב ב.מ.וו - הייתה אחת ממשקיעות הדגל בקבוצת החברות של לנדא - חברת פיתוח המוצרים לנדא לאבס וחברת הדפוס הדיגיטלי שיצאה מתוך המעבדה: לנדא דיגיטל פרינטינג שנמכרה לפימי ושממנה זכו הנושים, בהם אלטנה וקלאטן, להחזר של 74.5 מיליון שקל בלבד, זאת מתוך חובות של לא פחות מ- 1.7 מיליארד שקל.

הלוואה של 16 מיליון אירו שטרם נפרעה

הבקשה הנוכחית נסובה סביב הלוואה של 16 מיליון אירו שלא נפרעה כבר יותר משנה מאז חלף המועד לכך.

לטענת נציגי אלטנה, עורכי הדין גיא אידו, איתי שני וקרן רייכבך-סגל ממשרד גורניצקי, לנדא לאבס שלחה לה הצעה לתיקון הסכם ההלוואה והודתה כי היא מצויה בקשיים פיננסיים, וכי אין ביכולתה לפרוע את ההלוואה במועדה, תוך שהיא מבקשת ארכה ושינוי תנאים - בכלל זה הסדרת הלוואה של 10 מיליון דולר מבנק מזרחי טפחות. לאחר שהתקבלה בקשתה של לנדא לאבס על-ידי הלווה, החליט הבנק לחזור בו מההלוואה.

לנדא לאבס - בשונה מהחברה שנמכרה לפימי, לנדא דיגיטל פרינטינג - היא חברת פיתוח טכנולוגיה העוסקת בהנבטה של חברות במטרה לפצלן מהקבוצה ברגע שהמוצר מבשיל. החברה מעסיקה כמחצית מהעובדים בקבוצת החברות של בני לנדא והנביטה עד היום שלוש חברות שנמכרו בכחצי מיליארד דולר בסך-הכול. המוכרת שבהן היא קולורייט, שפיתחה סורק לזיהוי צבע השיער ומדפסת זעירה להדפסת פיגמנטים, ונמכרה ללוריאל.

במקביל מחזיק בני לנדא, מייסד אינדיגו, גם בלנדא ונצ'רס, קרן השקעות שמשקיעה בחברות שבהן הוא מחזיק במניות - כמו הייקון שנמכרה לאחר תהליך כינוס נכסים וחברת ג'נסל הציבורית.

מבני לנדא לא התקבלה תגובה.