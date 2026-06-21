הבורר הכריע: עיריית רעננה תשלם מיליונים לחברה מקבוצת שיכון ובינוי

פסק בוררות של השופט בדימוס איתן אורנשטיין קבע השבוע כי עיריית רעננה תשלם כ-10 מיליון שקל לחברת "ריקטק רעננה נווה זמר" מקבוצת שיכון ובינוי, ותשיב ערבויות בגובה של 3.4 מיליון שקל. בכך התקבלה באופן חלקי תביעת החברה, שהוגשה על סכום של 34 מיליון שקל. תביעה שכנגד שהגישה עיריית רעננה התקבלה גם היא באופן חלקי.

הסכסוך עסק בהסכם להקמה והפעלה למשך 25 שנים של מערכת לפינוי אשפה בשכונת נווה זמר ברעננה. ריקטק טענה, בין היתר, כי המודל הכלכלי של הפרויקט קרס לאחר שהתברר כי כמויות האשפה בשכונה נמוכות בכ-50% מהתחזיות שהוצגו במכרז. פער זה הפך את הפרויקט להפסדי עבור החברה, מאחר שהתמורה עבור התפעול נגזרת ישירות מכמות האשפה המפונה.

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אורנשטיין קבע כי מאחר שריקטק מימנה חלק מעלויות ההקמה בציפייה להחזר בשלב התפעול, שנפגע בשל הטעות בכמויות, העירייה אינה יכולה להותיר בידיה מערכת מבלי לשלם את מלוא עלות הקמתה הממשית. נקבע כי הצדדים פעלו על בסיס "טעות משותפת" בנוגע לכמויות האשפה הצפויות, דבר שהשליך ישירות על כדאיות העסקה ועל חלוקת הסיכונים. טענות אחרות של החברה נדחו.

התקבלה התביעה שכנגד

גם התביעה שכנגד שהגישה העירייה התקבלה באופן חלקי. הבורר הורה לחברה להשלים תוך שישה חודשים דרישות תפעוליות טכניות, כגון הקמת מוקד ממוחשב והמצאת תוכניות עבודה סדורות.

העירייה חויבה לשלם לריקטק סכום של 8.05 מיליון שקל עבור עלויות הקמת המערכת, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, כך שהסכום מגיע לכ-10 מיליון שקל. נוסף על כך, נקבע כי העירייה החזיקה שלא כדין בערבויות בנקאיות בסכומים עודפים. היא חויבה להפחית את ערבות הביצוע ל-100 אלף בלבד ולהשיב כ-3.4 מיליון שקל.

את העירייה ייצגה עו"ד לימור דניאלי שוסטר. את ריקטק ייצגו עורכי הדין דן פרידמן ועוז קינן.

מעיריית רעננה נמסר בתגובה: "התביעה (שערכה היום כ-41 מיליון שקל) עוסקת בהסכם שנחתם לפני כ-13 שנה, ופסק הבוררות דוחה את רוב טענות ריקטק, כולל טענות משפטיות חשובות שבהן התקבלה עמדת העירייה במלואה.

"הטענה שאותה קיבל הבורר עוסקת בהשלמת עלויות הקמת המערכת, שבסיום החוזה נשארת בבעלות העירייה. במקביל, הבורר קיבל את רוב-רובה של התביעה שהעירייה הגישה נגד ריקטק, ומחייב את החברה לקיים את חובותיהם לגבי תפעול ואחזקת המערכת, עד לתום החוזה, ב-2038".

משיכון ובינוי נמסר: "בעקבות מחלוקת כלכלית עם עיריית רעננה בנוגע למערכת פינוי אשפה פנאומטית מתקדמת, נאלצה ריקטק מקבוצת שיכון ובינוי להגיש תביעה במסגרת הליך בוררות. חרף המחלוקת, עיריית רעננה וריקטק המשיכו לפעול בשיתוף-פעולה מלא ובאופן מקצועי, במטרה להבטיח את מתן השירות הטוב ביותר לתושבי העיר".